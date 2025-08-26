30 тысяч "старлинков" могут выключиться. Заблокирует ли новый президент Польши доступ к спутниковому интернету

Польский президент поставил под угрозу доступ украинских военных к спутниковому интернету Starlink. Какие это может иметь последствия?

25 августа новый президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам. Хотя сам документ касался социальной защиты украинских переселенцев, его действие прямо влияет на финансирование Starlink в Украине.

"Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине, ведущей войну. Это также конец поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте", - написал в Х польский вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

В результате возникла комическая ситуация: и новый президентский законопроект, который одновременно ограничивает соцпомощь украинцам, и тот, который он ветировал, предусматривают продолжение финансирования Starlink и сохранение украинских правительственных данных. Однако должен быть принят только один документ, и именно он определит дальнейшую поддержку. На принятие решения остается всего месяц - действующий закон теряет силу 30 сентября.

Starlink - одно из ключевых технологических преимуществ украинской обороны во время большой войны. С тех пор как в 2022 году первые терминалы спутниковой связи миллиардера Илона Маска попали в Украину, они сразу доказали свою эффективность в гражданских и военных задачах.

Почему Польша прекратила финансировать спутниковый интернет для Украины и останутся ли украинские военные со Starlink?

Сколько Польша тратит на Starlink для Украины

За время большой войны Польша стала главным международным донором систем Starlink для Украины. Из более 50 тысяч терминалов, которые Украина получила от правительств и международных партнеров на апрель этого года, более половины - 29 500 - поступило от Польши.

Кроме того, Варшава не только передавала оборудование, но и покрывала расходы на доступ к спутниковому интернету для этих терминалов. В мае 2024 года Гавковский в интервью ЭП отметил, что оплата за Starlink проводится раз в год, а расходы уже тогда достигали миллионов долларов.

По данным Министерства цифровизации Польши, в 2022-2024 годах страна потратила почти 323 млн злотых (3,55 млрд грн по текущему курсу) на Starlink для Украины. В эту сумму входили как закупка оборудования, так и ежемесячная абонплата за активированные терминалы.

Стоимость подключения для одного устройства составляет 528,9 злотых (примерно 5,8 тыс. грн) в месяц, а специальный тарифный план - 1383,75 злотых (около 15,2 тыс. грн) в месяц с учетом НДС. В польском министерстве цифровизации прогнозируют, что только с января по сентябрь 2025 года расходы на абонплату для украинских Starlink достигнут более 77 млн злотых (824 млн грн) на все терминалы Starlink.

Почему Варшава отказалась финансировать Starlink

Комментируя свое вето, Навроцкий отметил, что за 3,5 года полномасштабной войны РФ стратегические интересы Польши не изменились, а Россия является самой большой угрозой для безопасности. Однако, по его словам, ситуация в сфере финансов и общественных настроений существенно изменилась.

"Закон о помощи гражданам Украины, который я получил, не вносит поправок, по которым велась публичная дискуссия. Я не меняю своего мнения и намерен выполнять свои обязательства. Считаю, что (помощь) "800+" должны получать только те украинцы, которые принимают вызов работать в Польше", - подчеркнул он.

Речь идет о социальной программе "Семья 800+", в рамках которой польское правительство ежемесячно выплачивает 800 злотых родителям детей в возрасте до 18 лет. Ранее ее действие распространили на украинцев со статусом временной защиты.

Однако вместе с этой программой вето польского президента может прекратить финансирование абонплаты, которое обеспечивало работу почти 30 тысяч терминалов Starlink. По словам представителя министерства цифровизации, вето президента Навроцкого означает, что с 1 октября Варшава больше не сможет оплачивать доступ к спутниковому интернету для переданных Украине устройств.

Впрочем, проблема касается не только Starlink. Как заявил Гавковский, под угрозой оказалось также сохранение данных украинского правительства на серверах на территории Польши. Он не уточнил, какие именно это данные и насколько глубоко польская сторона вовлечена в финансирование их хостинга.

ЭП обратилась к украинскому Минцифры с вопросами: ведутся ли переговоры с Польшей во избежание отключения Starlink, существует ли запасной план на случай прекращения финансирования, какие сферы больше всего от них зависят (военные, гуманитарные или критическая инфраструктура), а также какие государственные данные сейчас хранятся в Польше и что произойдет, если их поддержку свернут.

В ведомстве ответили, что благодарны за помощь жителям и правительству соседней страны и сейчас ведут консультации с польской стороной. На этом этапе предоставить более подробный комментарий там не могут.

Месяц на поиск решения

Передача терминалов Starlink и оплата спутниковой связи осуществлялись на основании специального закона от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины. Именно он создал Фонд помощи в Банке хозяйства (BGK), из которого шло финансирование. Программа продолжает действовать до 30 сентября 2025 года, а если ее не продлить специальным законом, то финансирование как Starlink, так и хостинга правительственных данных прекратится.

Главная дискуссия вокруг нового закона касается не столько финансирования Starlink, сколько социальной программы выплат "800+" для украинцев. Руководитель Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заверил, что вето президента не приведет к отключению украинских Starlink. По его словам, расходы на эту связь покрываются действующим законом, а новый президентский законопроект сохраняет такой порядок.

"Достаточно в сентябре оперативно провести президентскую инициативу через польский парламент", - написал Богуцкий, добавив, что аналогичная ситуация и с поддержкой хранения данных украинского правительства в Польше зависит от принятия нового закона.

Кто под угрозой

Сегодня точное количество терминалов Starlink в Украине неизвестно. Значительную их часть покупают непосредственно военные, волонтеры и частные лица. По оценкам народного депутата и члена Комитета по вопросам нацбезопасности Александра Федиенко, в стране может работать около 160 тысяч терминалов Starlink. Из них около 100 тысяч - используется в Силах обороны, говорит глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов.

Трудно также точно сказать, куда попали те 29 500 Starlink, которые предоставила Польша. Это могут быть как прифронтовые больницы и школы, объекты критической инфраструктуры, так и военные подразделения. Поэтому определить, кто больше всего пострадает в случае прекращения финансирования пока невозможно.

ЭП обращалась к нескольким подразделениям различных родов войск с вопросом, пользуются ли они польскими терминалами и кто оплачивает услуги, но подтверждения не получила.

Однако потеря почти 30 тысяч устройств - это серьезный риск как для фронта, так и для прифронтовых городов и даже тыловых служб. Ежемесячная стоимость их обслуживания оценивается примерно в 100 млн грн, поэтому украинское правительство должно найти альтернативные источники финансирования - среди партнеров или в собственном бюджете.

Вопрос сохранения данных

Не менее важный вопрос - размещение украинских государственных данных в Польше. По законодательству оригиналы реестров должны храниться в Украине, но после начала вторжения Кабмин разрешил создавать резервные копии за рубежом.

"Поэтому многие государственные органы хранили за рубежом (а некоторые и продолжают это делать) так называемые горячие копии, полноценные "бэкапы" баз данных, но не сами оригиналы данных и систем", - объясняет старший эксперт по управлению данными и е-услугами эстонской Академии е-управления Михаил Корнеев.

Читайте также: Пропало все. Как российские хакеры взломали украинские реестры

О конкретном перечне данных, находящихся в Польше, официально не сообщается. В феврале 2024 года глава налогового комитета Даниил Гетманцев отмечал, что речь идет о копиях налоговых данных. Кроме того, во время атаки на реестры Минюста в декабре 2024 года хакеры заявляли, что уничтожили резервные копии в польских дата-центрах.

Корнеев добавляет, что копии обычно размещают на основе двусторонних соглашений между госорганами и провайдерами, а сервисы от Microsoft и AWS сейчас предоставляются для Украины бесплатно.

Впрочем, часть расходов все же покрывает польское правительство. И если финансирование прекратится, придется принимать решение. "Распорядителями данных остаются украинские институты. Инфраструктуру обслуживают поляки, но доступ и контроль над данными имеют наши службы", - объясняет CEO украинского дата-центра De Novo Максим Агеев.

По его словам, прекращение финансирования не должно привести к внезапным проблемам: "В случае окончания контракта обычно клиента предупреждают: у вас есть от недели до полугода, чтобы перенести данные, и только потом сервис останавливается", - добавляет Агеев. В то же время в дальнейшем правительству придется либо договариваться о новом финансировании за рубежом, либо вкладывать средства в собственные дата-центры в Украине.