"С ним покончено". Как амбициозные планы Маска в Белом доме закончились провалом

Разрушив за несколько месяцев свою репутацию и не выполнив обещаний, Илон Маск покидает Белый дом. Почему его замысел по сокращению федеральных расходов провалился и останется ли он в политической орбите Трампа?

Потратив на предвыборную кампанию Дональда Трампа почти 300 млн долл. и превратив соцсеть X в мощную агитационную машину, Илон Маск после победы Трампа, казалось, схватил Бога за бороду. Его начали называть главным неизбранным лидером в мире, а журнал Time, описывая большое влияние Маска в новой администрации, изобразил его на обложке в президентском кресле.

Получив 130-дневный статус специального госслужащего, миллиардер мог себе позволить едва ли не все: от визита с сыном в Овальный кабинет и злоупотребления наркотиками до массового безосновательного сокращения госаппарата и поддержки ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) на выборах в ФРГ.

Однако 130 дней во главе Департамента правительственной эффективности (DOGE) Маск закончил с подмоченной репутацией, которая навредила его бизнесу и оттолкнула от него политиков-республиканцев, и синяком под глазом, который он объяснил забавами с сыном. Миллиардер оставляет печальное наследие, сотканное из саморазрушения и хаоса.

Маск объявил, что после ухода из Белого дома сосредоточится на бизнесе. Хотя DOGE не приблизился к обещанной экономии - триллиону долларов, за последние месяцы Илон получил значительную личную выгоду. В частности, его союзники были избраны на должности руководителей NASA и ВВС США - двух ключевых клиентов компании SpaceX.

Последняя может получить миллиардные контракты, если планы Трампа по построению системы ПВО "Золотой купол" и ускорения усилий NASA по доставке астронавтов на Марс реализуют. Это, состояние Маска и влияние его соцсети почти наверняка оставят его в орбите Трампа и перед промежуточными выборами в США в 2026 году.

Маск и Трамп больше не пишут друг о друге

Во время президентской кампании и в первые месяцы после возвращения Трампа в Белый дом Маск как главный спонсор республиканцев и фактический руководитель DOGE упоминался в американских медиа чуть ли не ежедневно.

Он запомнился нацистским жестом на праздновании инаугурации, бывал в Овальном кабинете со своим сыном X, посещал заседания правительства, передвигался на президентском самолете, тысячами увольнял госслужащих, превращал лужайку Белого дома в шоу-рум Tesla, получал доступ к базам данных правительства и уничтожал Агентство США по международному развитию (USAID).

Сын Маска X в Овальном кабинете с Трампом, февраль 2025 года Фото Reuters

Однако со временем Маск начал исчезать с политического поля, а его монополия на освещение в новостях и соцсетях подорвалась. Отчасти - из-за того, что Трамп и республиканцы почти перестали о нем говорить. Издание Politico подсчитало, что в феврале и марте Трамп упоминал Маска в постах в Truth Social три-четыре раза в неделю, а с начала апреля почти перестал писать о нем.

Маск также изменил свое поведение онлайн: в феврале более 50% его сообщений и репостов в соцсети X были посвящены деятельности DOGE или политике в целом и только в 7% из них упоминалась любая из компаний Маска. Теперь все наоборот: более половины его постов связаны с технологиями и компаниями, на DOGE и политику приходятся 20% сообщений, а Трамп упоминается лишь в 3% текстов.

Сокращение публичного присутствия Маска, отмечает Politico, может иметь политический подтекст. Опросы показывают, что миллиардер становится менее популярным, поэтому советники президента посоветовали ему сократить ассоциации с одиозным бизнесменом.

Tesla Cybertruck на лужайке Белого дома, март 2025 года Фото WP

По позициям Маска ударили и провальные для республиканцев выборы в Верховный суд Висконсина. Несмотря на эпатажную агитацию миллиардера за консерватора Брэда Шимела, победила поддерживаемая демократами Сьюзен Кроуфорд.

Эпатажная агитация Маска не помогла республиканцам победить на судебных выборах в Висконсине Фото AP

"Маск ушел, с ним покончено. У него ужасные рейтинги. Люди его ненавидят. Он поехал в Висконсин, думая, что может купить голоса людей, надеть сырную шапку, вести себя как девятилетний мальчик. Это так не работает. Это оскорбило избирателей", - заявил один из представителей Республиканской партии.

"Бензопила Маска" не сработала

Перед выборами 2024 года Трамп обещал в случае возвращения в Белый дом создать комиссию по проверке эффективности работы правительства во главе с Маском. В день инаугурации он своим указом официально запустил работу DOGE, а миллиардер стал советником и на 130 дней получил статус специального государственного служащего.

Когда Трамп создавал DOGE, многим американцам это показалось решением проблемы, на которую они жаловались. По оценкам Офиса подотчетности правительства США, с 2003 года из-за ненадлежащих платежей и мошенничества были потеряны 2,8 трлн долл.

Однако DOGE не является официальным правительственным ведомством, его может создать только Конгресс путем принятия закона. Это консультативный орган по сокращению расходов и внедрению "предпринимательского подхода к правительству". DOGE должен завершить работу до июля 2026 года, но Трамп может продлить срок его деятельности.

Присоединившись к Белому дому, Маск на одном из мероприятий республиканцев с бензопилой в руках пообещал, что вместе с DOGE сделает правительство более технологичным и эффективным и сократит федеральный бюджет с 7 трлн долл. до 5 трлн долл.

В феврале Маск с бензопилой обещал масштабное сокращение расходов бюджета Фото NYT

Однако цель DOGE несколько раз уменьшалась: сначала - до 1 трлн долл., а затем - до 150 млрд долл. Сейчас на сайте департамента указано о сэкономленных 175 млрд долл., но журналисты не раз находили в отчетах ошибки и неподтвержденные данные. Sky News подчеркивает, что общую сумму сэкономленных средств невозможно проверить.

Маск не раз обещал, что DOGE будет работать максимально прозрачно, публикуя на сайте отчетность о сокращении расходов. Однако до 15 мая только 41,2 млрд долл. из заявленных 170 млрд долл. экономии имели хоть какую-то документацию для проверки.

К тому же, показатели не всегда правильные. Так, по данным DOGE, расторжение контракта между консалтинговой компанией Accenture Federal Services и Минфином США сэкономит правительству 167,2 млн долл. После детального изучения сделки журналисты посчитали, что сумма экономии на самом деле составляет 119 млн долл.

Кроме того, некоторые сокращения расходов, которые DOGE декларирует как свое достижение, на самом деле произошли еще до создания этого органа.

Первым учреждением, которое ощутило на себе силу "бензопилы" Маска, стало Агентство США по международному развитию (USAID). Оказывая помощь по всему миру, ведомство едва ли не сразу стало мишенью для миллиардера. Он утверждал, что из-за "некомпетентности и коррупции" его "невозможно спасти".

Хотя на деятельность USAID приходилось менее 1% федеральных расходов, DOGE сократил тысячи контрактов в течение первых нескольких недель, заявляя об экономии 12 млрд долл. Шли недели, но сокращение программ от USAID не соответствовало амбициям Маска, поэтому он начал выбирать другие мишени.

Продовольственная помощь на 500 млн долл. может испортиться из-за сокращений в USAID Фото AP

Программа реформ бизнесмена привела к сокращению 200 тыс. государственных служащих и даже ликвидации отдельных учреждений. DOGE "прополол" правительственные агентства, а уволенных сотрудников оставил без обещанных выходных выплат.

"Общественность поддержала усилия, направленные на прекращение сомнительных расходов в Вашингтоне, но не поддержала способ, которым это было сделано. Его миссия по сокращению расходов, безусловно, была полезной, но язык, который он использовал, не был таким", - признал социолог Республиканской партии Фрэнк Ланц.

"Хотя кампания DOGE привлекла внимание к неоправданным расходам, она наобещала слишком много, не выполнив своих обязательств. Учитывая огульный подход DOGE, могут потребоваться годы, чтобы оценить негативные последствия масштабных сокращений в сферах здравоохранения, авиации, энергетики, кибербезопасности, налогообложения и образования", - подчеркнул аналитик JP Morgan Майкл Чембалест.

По словам критиков, тактика Маска "руби и жги" посеяла хаос во время его пребывания в правительстве. В частности, его критиковали за то, что он отправил свою команду - преимущественно молодых инженеров - в федеральные здания, чтобы получить доступ к чувствительным внутренним системам.

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Несмотря на все усилия, расходы только растут. Есть предположение, что массовые и бессистемные сокращения госслужащих могут обернуться ростом судебных расходов для правительства из-за исков от профсоюзов и правозащитных групп и снижением сбора налогов из-за увольнений в налоговой службе. Из-за кадровых чисток в Министерстве образования могут увеличиться расходы по студенческим кредитам.

"Намерения и дух DOGE были замечательными, но департамент явно не достиг своих целей", - сказал политический аналитик Института Катона Доминик Летт.

Более того, "большой и красивый" законопроект Трампа о выделении триллионов на налоговые льготы увеличит госдолг. Маск раскритиковал этот документ, заявив, что он "подрывает работу, которую выполняет DOGE". "Закон может быть либо большим, либо красивым, но я не уверен, что он может быть и тем, и другим одновременно", - возмущался он накануне прощальной пресс-конференции в Овальном кабинете.

Эти слова стали самой жесткой критикой администрации со стороны Маска. В апреле он возмущался пошлинами Трампа против партнеров США, назвав торгового советника Белого дома Питера Наварро "идиотом" и "тупее мешка кирпича". Эта критика может свидетельствовать, что в последние недели отношения между Маском и Трампом охладели .

Миллиардер также конфликтовал с государственным секретарем Рубио и министром финансов Бенеттом из-за попыток вмешательства в их деятельность и кадровых сокращений в подконтрольных им ведомствах. А оппозиционные к Маску представители Белого дома указывали на превышение им полномочий.

Демократы же обвинили самого богатого бизнесмена мира в том, что тот использует свое положение для расширения бизнеса за рубежом для компании Starlink, которая предоставляет услуги спутникового интернета.

Хаотичная политика сокращений Маска вызвала многочисленные протесты Фото WP

На этом фоне уход Маска из Белого дома был долгожданным. Его 130 дней на посту закончились 30 мая. Таким образом, всего через несколько месяцев после того, как он орудовал бензопилой, обещая разрушить "бюрократию Вашингтона", он ушел, претендуя на другую роль - жертвы. Маск ушел, жалуясь на систему: "Ситуация с федеральной бюрократией намного хуже, чем я представлял".

Будущее DOGE и Маска

Хотя Маск покинул правительство, на пресс-конференции, посвященной отставке, Трамп подарил ему большой золотой ключ в деревянной шкатулке, отметив, что тот "будет продолжать приезжать" в Белый дом. "Я ожидаю, что буду продолжать давать советы, когда президент захочет их получить", - добавил Маск.

Они оба анонсировали, что работа DOGE будет продолжаться и после ухода Маска, но Белый дом еще не объявил подробностей о новой структуре руководства.

Трамп вручил Маску символический золотой ключ от Белого дома Фото Getty Images

"Это не конец DOGE, а лишь начало. Влияние DOGE будет усиливаться. Это как образ жизни. Он пронизывает все правительство и я уверен, что со временем мы увидим триллион долларов экономии", - снова пообещал Маск.

Миллиардер покидает Белый дом, но продолжит выполнять функции неофициального советника Трампа и может присутствовать на встречах в администрации. К тому же, многие его союзники до сих пор работают в федеральных ведомствах как штатные сотрудники, пытаясь расширить сферу влияния DOGE.

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Маск хочет вернуться к управлению своими многочисленными компаниями в формате "24/7" - его бизнес-империя как раз испытывает значительные финансовые потери. Наибольшие проблемы в Tesla - главном источнике его состояния.

С ростом влиятельности DOGE и после массового сокращения госслужащих возмущенные владельцы Tesla начали распродавать свои электромобили, а витрины салонов и зарядные станции подвергались вандализму. Продажи не прекращают падать, а с ними снижаются и прибыли. Маск много лет был лицом Tesla, поэтому неприязнь к нему лично автоматически сказывается на финансовом положении бренда.

По словам профессора Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельда, акции Tesla, которые значительно подешевели, стали мем-акциями: их стоимость определяется скорее эмоциями инвесторов, чем реальными показателями бизнеса.

В мае WSJ сообщила, что совет директоров Tesla ищет нового гендиректора. И компания, и сам Маск это отрицали. Миллиардер заверил, что продолжит руководить компанией, утверждая, что продажи в первом квартале упали не из-за его погружения в политику, а из-за перенастройки производственных мощностей.

Возвращаясь к управлению бизнесом, Маск планирует значительно сократить свои политические расходы. "Я собираюсь делать гораздо меньше в будущем. Я думаю, что сделал достаточно", - сказал миллиардер на Катарском экономическом форуме.

Несмотря на токсичность Маска, часть опрошенных Politico республиканцев благосклонно отзываются о миллиардере. Они хотят, чтобы его состояние, армия сторонников и машина влияния в соцсетях поддержали их на промежуточных выборах 2026 года. Однако они против того, чтобы миллиардер был лицом предвыборной кампании-2026.

Маск на пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома, 30 мая 2025 года Фото Bloomberg

Хотя публичная активность Маска снизилась, это не означает, что ему не хватает доступа к Белому дому или влияния. На днях он был среди руководителей технологических компаний, которые присоединились к Трампу во время его визита в Саудовскую Аравию.

Ожидается, что агрессивные усилия DOGE по сокращению расходов, возглавляемые привлеченными Маском сотрудниками, будут продолжаться. И республиканцы, и демократы убеждены, что миллиардер, который вложил почти 300 млн долл. собственных средств в выборы 2024 года, будет оставаться влиятельным политическим игроком в США.