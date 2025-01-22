Оператор lifecell повысит тарифы

Стоимость тарифов третьего по количеству абонентов оператора lifecell поднимется в феврале 2025 года.

Об этом в интервью Forbes Ukraine сказал CEO DVL ("Датагруп", "Воля" и lifecell) Михаил Шелемба.

"К сожалению, вынужденное изменение цен для существующих абонентов будет. Оно пройдет уже в феврале", - сообщил Михаил Шелемба.

По его словам, причина поднятия тарифов - рост стоимости электроэнергии.

"Рост стоимости электроэнергии ощутили все операторы. За прошлый год она выросла почти вдвое. На этот год мы закладываем 2,3 млрд грн расходов на это", - добавил Шелемба.

"Последний раз для существующих абонентов цена росла почти полтора года назад, и то не для всех, а лишь для 15% базы", - рассказал CEO DVL.

Он также сообщил, что пересмотр цен не будет касаться новых клиентов, которые перенесли свой номер в lifecell с декабря. Они имели возможность зафиксировать стоимость тарифа до конца года.

Напомним:

Мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone сообщили о повышении платы за свои услуги.

Количество номеров мобильной связи, перенесенных в рамках услуги MNP, позволяющей перейти на обслуживание к другому оператору с сохранением мобильного номера, в 2024 году выросло в 2,3 раза по сравнению с показателем 2023 года - до 340,63 тыс. Больше всего номеров от других операторов в 2024 году было перенесено к ООО "Лайфселл" - 79% (269,76 тыс.).

"Укртелеком" с 1 января 2025 года увеличил тарифы на услуги фиксированной телефонной связи и проводного радио.