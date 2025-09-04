Украинская правда
Съезд "оси автократий". Что дал Си и Путину саммит ШОС в Китае

Алексей Павлыш — 4 сентября, 09:40
Съезд оси автократий. Что дал Си и Путину саммит ШОС в Китае
Getty Images

Саммит Шанхайской организации сотрудничества показал, что в мире сформирована сила, способная бросить экономический вызов США и ЕС, и руководят ею из Пекина.

В китайском Тяньцзине прошел двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который собрал лидеров более 20 государств и организаций.

К Си Цзиньпину, кроме диктатора Путина, съехались, в частности, премьер-министр Индии Моди, президенты Турции Эрдоган и Ирана Пезешкиан, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. После саммита состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.

Последний саммит - крупнейший с момента основания организации в 2001 году. Его цель - продемонстрировать миру, что у Америки, Запада и НАТО есть альтернатива во главе с Китаем. Пока США ссорятся с союзниками и накладывают пошлины против ключевых партнеров, Си пытается использовать окно возможностей, чтобы перетянуть "геополитический канат" на свою сторону. Встречи в Тяньцзине и военный парад в Пекине западные СМИ восприняли как вызов Вашингтону.

С четырехдневным визитом приехал в Китай Путин. Такую длительную поездку российского диктатора, с одной стороны, называют триумфом после возвращения с Аляски, где президент США Трамп торжественно принял его на красной дорожке и не ввел санкции. С другой - отношения Пекина и Москвы не равноправные: Китаю выгодно не допустить сближения Путина и Трампа, но и усиления России Си тоже не хочет.

Параллельно все чаще с недоверием со стороны США сталкивается Индия. Ее в Белом доме рассматривали как промышленный противовес Китаю, но 50-процентные пошлины Трампа рискуют осложнить долговременные отношения Вашингтона и Нью-Дели. На фоне этой неопределенности Моди впервые за семь лет приехал в КНР.

В чем особенность ШОС и какие недостатки она имеет? Какие экономические проекты будут развивать Путин и Си? Какие сигналы посылает Трампу "ось автократий"?

Что такое ШОС

Шанхайская организация сотрудничества сформировалась на базе соглашений об укреплении доверия в военной сфере, которые в 1996-1997 годах подписали КНР, РФ, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Встречи их лидеров получили название "Шанхайская пятерка".

В 2000 году они договорились о переформатировании в региональную структуру многостороннего сотрудничества. Тогда к ним присоединился Узбекистан. ШОС образовали в 2001 году, официальными языками стали китайский и русский.

Сейчас в организацию входят десять государств-членов с лидерством Китая и России, два наблюдателя (Монголия и Афганистан, последний не участвует в саммитах после захвата власти талибами в 2021 году) и 15 партнеров (в частности Турция, Азербайджан, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия и Египет).

На нынешнем саммите новым партнером был одобрен Лаос.

С расширением и ростом внешней активности ШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией по географическому расположению и численности населения, охватывая около 80% территории Евразии и 40% мирового населения.

В 2023 году на блок приходилась почти четверть мирового ВВП (24,4 трлн долл.). Тогда экономика ЕС оценивалась 18,4 трлн долл., G7 - 46,8 трлн долл. В 2025 году совокупный ВВП десяти членов ШОС достигнет 26,8 трлн долл. (22,5% мировой экономики).

По словам аналитика Mercator Institute for China Studies Клауса Сунга, КНР и РФ используют ШОС для переформатирования мирового порядка. Главная цель организации для Пекина и Москвы - легитимизация их влияния на социально-политическую среду в тех частях мира, которые не подпадают под западный порядок.

ШОС подчеркивает суверенитет и безопасность, усиливая китайские и российские нарративы о "гегемонии США", предотвращении "цветных революций" и "новой холодной войны", формировании "справедливого многополярного мирового порядка".

"ШОС стала чем-то вроде шоу Путина и Си. Дело не столько в самом саммите, сколько во встречах в кулуарах", - считает аналитик центра Карнеги Темур Умаров.

Проблема единства

ШОС рассматривается как попытка Китая сдержать США в Индо-Тихоокеанском регионе и ответ России на расширение НАТО. Однако эксперты признают: это не альянс и не организация, имеющая общую геополитическую основу. Китай и РФ союзники, но они имеют разные интересы в отношении Центральной Азии как сферы своего влияния. Поэтому страны региона вынуждены балансировать, одновременно взаимодействуя и с ЕС. Индия, которая присоединилась к ШОС в 2017 году, также балансирует между Западом, Китаем и РФ.

"Несмотря на свой антизападный вид, между членами ШОС больше разногласий, чем совпадений. Призыв к коллективному построению многополярного мирового порядка не выходит за пределы индивидуальных геополитических интересов его членов. Помимо отсутствия общих ценностей и согласованных геополитических интересов, ШОС также не имеет конкретных рычагов для принятия коллективных мер", - подчеркивает Сунг.

В качестве примера он приводит реакцию ШОС на атаки Израиля по Ирану, который является полноправным членом блока: "Когда Иран стал мишенью, организация имела ограниченные возможности для действий, кроме призывов к деэскалации и осуждения военных ударов Израиля и США. К тому же ШОС не имела единой позиции: Индия не поддержала заявление, требуя осуждения действий Пакистана в разжигании пограничного конфликта".

Саммит лишь подтвердил наличие разногласий: Индия заблокировала полноценное вступление Азербайджана в блок из-за его "братских отношений" с Пакистаном.

В Тяньцзине президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией. В ответ Индия заблокировала полноценное вступление Баку в ШОС.
"Азертаж"

Для чего Си и Путину саммит в Тяньцзине

Западные аналитики единодушны: саммит ШОС и военный парад - прежде всего большое имиджевое мероприятие, представляющее КНР как символ солидарности стран Глобального юга в противовес "гегемонии" США. Именно этому, но без прямого упоминания Соединенных Штатов, были посвящены выступления Си Цзиньпина и Путина.

Си говорил о необходимости "справедливой системы глобального управления" и нового порядка. Он намекнул, что приоритетом должен стать Глобальный юг, тем самым бросив вызов Соединенным Штатам. Путин утверждал, что именно ШОС могла бы взять на себя ведущую роль в построении новой системы.

"Усиливая торговое давление на Китай, администрация Трампа лишь укрепляет российско-китайскую ось и саммит это подтверждает. Попытки ослабить связи между двумя странами не принесли ощутимых результатов", - признает Пьер Андрие, который служил французским дипломатом в РФ, Таджикистане и Молдове.

"Если стратегия США в том, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином путем прекращения войны в Украине и снятия некоторых санкций с РФ, то Вашингтон недооценивает глубину этого партнерства", - подчеркивает Center for European Policy Analysis.

Си Цзиньпин с женой Пэн Лиюань встречают Путина
Getty Images

Несмотря на заявления Путина и Си о "настоящей дружбе" и "беспрецедентно высоком уровне отношений" между КНР и РФ, на самом деле эти отношения равноправны только на первый взгляд, признает эксперт по американо-китайским отношениям Патриция Ким. По ее словам, идеальный результат для Пекина - это Россия, достаточно сильная, чтобы противостоять Западу, но достаточно слабая, чтобы оставаться в орбите Китая.

Повестка дня саммита не ограничивалась идеологией и геополитикой, а содержала и экономическую составляющую. Си анонсировал, что КНР за три года предоставит финучреждениям межбанковского объединения ШОС кредитов на 10 млрд юаней (1,4 млрд долл.). В 2025 году Пекин также предоставит странам-членам ШОС 2 млрд юаней (280 млн долл.) грантов. Западные СМИ здесь видят угрозу влиянию США на фоне ликвидации USAID.

Еще Си анонсировал создание банка развития под эгидой сообщества, который будет предоставлять кредиты членам организации, и рассказал о планах сотрудничества в области энергетики.

Другой фактор встречи в Китае - военный парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, который аналитики воспринимают как попытку напугать Запад новым оружием и бросить вызов западной версии истории. Си заявил, что СССР и Китай были решающими театрами боев и именно Москва и Пекин являются "главными победителями". Китайский лидер добавил, что "мир стоит перед выбором между миром и войной" и призвал к "правильной стороне истории". Похожий нарратив повторяет Путин.

Си назвал Путина дорогим другом, но отношения Пекина и Москвы не равноправны
Getty Images

"Впервые в истории лидеры Китая, России, Ирана и Северной Кореи собрались в одном месте - на параде в Пекине. Станет ли эта встреча первым саммитом "оси автократий"? Вряд ли этот союз будет длительным, потому что его члены имеют разные цели и не доверяют друг другу", - говорит эксперт по Китаю из Asia Society Policy Institute Нил Томас.

На военном параде 3 сентября Китай показал межконтинентальную баллистическую ракету DF-61
Фото The War Zone

Президент Финляндии Александр Стубб предостерегает, что ЕС и США могут проиграть ШОС, если не построят эффективного взаимодействия с Глобальным югом: "То, что мы видим в отношении ШОС, - это попытка подорвать единство Глобального запада".

Си, Путин и Ким Чен Ын на параде в Пекине
Фото Getty Images

"Сила Сибири-2" и визы

По данным Центрального телевидения Китая, по итогам переговоров Си и Путина КНР и РФ подписали более 20 документов о сотрудничестве в энергетике, космической промышленности, ИИ, агросекторе, здравоохранении, науке, образовании, медиа.

Едва ли не самым важным экономическим результатом визита Путина в Китай может стать подписание меморандума между "Газпромом" и китайской CNPC о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитной ветки через Монголию "Союз - восток". По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, проект позволит поставлять в Китай по 50 млрд куб. м газа в год через Монголию в течение 30 лет.

Также Москва и Пекин договорились увеличить поставки по газопроводу "Сила Сибири" с 38 млрд куб. м до 44 млрд куб. м в год. Поставки газа по "Дальневосточному маршруту" увеличат на 2 млрд куб. м в год с нынешних 10 млрд куб. м.

Стоимость доставки стороны обсудят отдельно, но она будет ниже, чем для Европы. "Транспортные расходы на поставку газа в Китай существенно ниже. Китайский рынок ближе, логистические затраты ниже, поэтому и цена объективно ниже", - заявил Миллер. По его словам, расчеты за газ осуществляются в рублях и юанях - 50/50.

Поставки ресурса по "Силе Сибири" продолжаются с 2019 года в рамках долгосрочного соглашения между "Газпромом" и CNPC. В 2024-м по магистрали экспортировали 31,12 млрд куб. м голубого топлива, а переговоры о "Силе Сибири-2" идут с 2020 года.

Кремль изначально задумывал этот проект как способ заставить КНР и ЕС конкурировать за российский газ. Однако после вторжения в Украину в 2022 году, когда Евросоюз остановил большинство контрактов с РФ, он стал критически важным для Москвы.

Камнем преткновения в переговорах стала цена на газ. В 2024 году Financial Times писала, что диалог зашел в тупик: Пекин хотел покупать газ по ценам, близким к внутренним в РФ, и лишь небольшую часть по сравнению с запланированной годовой мощностью трубопровода. Это крайне невыгодно для Москвы.

КНР вел переговоры с позиции силы, давя на то, что имеет и других поставщиков газа, тогда как Москва отрезана от своего основного рынка сбыта - Евросоюза.

В мае 2025 года Путин и Си "реанимировали" переговоры. Они снова стали актуальными для КНР на фоне войны Ирана и Израиля: треть сжиженного газа поступает в Китай из Катара и ОАЭ через Ормузский пролив, который Тегеран угрожал перекрыть. Иран направляет в Китай и до 90% своего нефтяного экспорта.

К тому же "Газпром" не оправился от потери рынка ЕС. По итогам 2023 года компания впервые за 25 лет зафиксировала убыток более 6 млрд долл., а ее экспортный доход сможет восстановиться до уровня 2020 года не ранее, чем через десять лет.

В марте СМИ писали, что из-за падения прибыли "Газпром" готовит большую реструктуризацию. Среди планов - усиление контроля над фирмой "Газпром нефть", самым прибыльным подразделением в портфеле концерна, сокращение расходов и масштабные "чистки" в главном офисе - увольнение 40% руководящего персонала.

Россияне признают, что "Сила Сибири-2" - на очень ранней стадии. "Пока неизвестно, сколько будет стоить проект. Не утвержден план строительства, нет ни одного контракта, непонятно, где он будет проходить", - говорил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

FT подтверждает, что подписанный документ содержит лишь общие положения. Китайское государственное информагентство Xinhua, сообщая о встрече Си и Путина, вообще не упоминало о трубопроводе. Глава Китайского института энергетической безопасности Виктор Гао считает, что заявление РФ о газовом соглашении "несколько преждевременно". "Это, скорее, сигнал о намерениях, а не о достигнутом соглашении", - заявил эксперт.

Еще одним итогом переговоров между Си и Путиным стало открытие Китаем "безвиза" для россиян. В течение года будет действовать "пробный" безвизовый режим. Россияне смогут въезжать в КНР с загранпаспортом на срок до 30 дней.

Пекин и Москва декларировали договоренность по Силе Сибири-2, но деталей сделки пока нет
"Газпром"

Китай постепенно открывал границы для туристов после пандемии коронавируса в 2023 году. В июле 2025 года перечень стран, гражданам которых не нужны визы для путешествий в Поднебесную, расширился до 75-ти.

Россиянам все это время требовалась виза. Без нее можно было посещать только Гонконг, Макао и остров Хайнань и въезжать в КНР для транзита. Для граждан Китая в РФ действует упрощенный визовый режим, им достаточно электронной визы.

В то же время Кремлю не удалось вернуть в РФ китайскую UnionPay и прием в КНР карт "Мир". Работу сторон по этим вопросам анонсировал глава ВТБ Андрей Костин.

Моди смотрит на Восток?

Участие Моди, который впервые за семь лет приехал в Китай, придало саммиту дипломатический вес. Американские СМИ на фоне ухудшения отношений Трампа и Моди потепление отношений Нью-Дели и Пекина называют одним из ключевых событий саммита.

Между Индией и Китаем продолжается давний пограничный спор: кровавые столкновения в 2020 и 2022 годах на некоторое время заморозили двустороннее сотрудничество. Однако на саммите ШОС оба лидера заявили о готовности отложить разногласия.

"Нью-Дели готов строить отношения с Пекином на основе "взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга", - заверил Моди, не уточнив деталей. Си же заявил, что "пришло время слону и дракону танцевать вместе", подчеркнув, что теперь страны будут рассматривать друг друга как партнеров, а не соперников.

На самом деле потепление началось еще до встречи в Тяньцзине. Менее чем за две недели до саммита Индию посетил глава МИД Китая Ван И. Стороны договорились о создании рабочих групп, которые займутся демаркацией границы. Тогда же китайский дипломат заявил, что Пекин снял экспортные ограничения на некоторые индийские товары.

Еще одно подтверждение потепления отношений - возобновление авиасообщения между странами, которое было на паузе пять лет из-за пандемии и пограничных столкновений.

СМИ акцентируют внимание на том, что Моди приехал в Китай на фоне введения Соединенными Штатами 50-процентных тарифов на индийские товары в ответ на покупку российской нефти. Как пишет Reuters, Трамп за несколько месяцев нанес существенный ущерб отношениям США и Индии, которые "тщательно строились десятилетиями". Вашингтон надеялся, что Дели станет региональным противовесом Пекину.

NYT отмечает, что тарифная политика Белого дома заставила Нью-Дели задуматься, стоит ли полагаться на США. Визит индийского премьера и более дружественная риторика может свидетельствовать о стремлении показать единство перед таможенным давлением США.

Американские СМИ опасаются, что тарифная политика Трампа сблизит Моди с Си
Getty Images

Журналисты NYT пишут, что Китай превращает американскую внешнеполитическую путаницу в свой козырь. И на саммите Си не просто продемонстрировал дипломатический успех, а показал, что готов переписать правила глобальной игры.

В то же время The Times предупреждает, что политика Трампа может оттолкнуть от США "потенциального друга огромной ценности". Издание добавляет, что, в отличие от авторитарных РФ и КНР, Индия - это идеологически лояльная к Западу демократия.

Совместное фото Си, Моди и Путина считают сигналом Трампу о намерениях подорвать гегемонию США
Getty Images

Однако поиск баланса в отношениях между Нью-Дели и Пекином - непростая задача. Кроме пограничного спора, у Индии есть и другие проблемы: торговый дефицит, строительство в Тибете китайской ГЭС и поддержка Пекином врага Индии - Пакистана.

Несмотря на публичную демонстрацию солидарности с Си и Путиным, Моди, похоже, пытается балансировать, стремясь договориться о торговой сделке с США. По словам Трампа, Индия предлагает снизить пошлины на американские товары до нуля.

