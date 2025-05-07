Китай и РФ "реанимируют" переговоры по большому газопроводу через Сибирь

Президент Китая Си Цзиньпин и лидер РФ Путин на этой неделе возобновят переговоры по давно отложенному проекту газопровода "Сила Сибири-2", который должен соединить две экономики.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Во время визита Пекин, вероятно, будет готов сдвинуться с мертвой точки, согласившись обсуждать более высокую цену на газ, чем раньше.

По словам людей, знакомых с ходом правительственных обсуждений, сейчас Китай стремится установить цену, которая будет между внутренней ценой газа в России и тарифом, по которому закупается газ через газопровод "Сила Сибири", который начал работать в 2019 году.

Несмотря на прогресс, остаются разногласия. Китай настаивает на прокладке прямого маршрута, избегая пути через Монголию. Первый газопровод "Сила Сибири" соединяет Россию и Китай напрямую, однако для второго проекта ранее рассматривались и другие маршруты.

"Сила Сибири-2" позволила бы России дополнительно поставлять 50 миллиардов кубометров газа в год (1,8 триллиона кубических футов) и дала бы Китаю возможность заменить более дорогой импорт сжиженного природного газа.

Впрочем, переговоры по новому газопроводу продолжаются годами. Пекин воздерживается даже от подписания предварительных соглашений. Несколько осведомленных источников отметили, что формальное подписание соглашения во время визита не ожидается.

Еще одним неопределенным фактором в переговорах являются попытки США установить более тесные контакты с Россией в энергетической сфере, включая возможное сотрудничество с "Газпромом".

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Напомним:

Российский проект газопровода "Сила Сибири-2", который необходим, чтобы заменить "Газпрому" потерянный европейский рынок, продвигается крайне медленно из-за позиции, которую занял Китай.