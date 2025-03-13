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"Газпром" готовит массовые увольнения и распродажу элитной недвижимости

Виктор Волокита — 13 марта, 18:32
Газпром готовит массовые увольнения и распродажу элитной недвижимости

Падение экспорта "Газпрома" в Европу более чем на 90% вынуждает газового монополиста существенно сокращать штат и распродавать активы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на топ-менеджеров и сотрудников компании, пишет The Moscow Times.

"Газпром" уже полностью сократил штат экспортного подразделения, намерен выставить на продажу его здание, а также планирует уволить до 40% сотрудников штаб-квартиры, расположенной в петербургском "Лахта-центре".

Когда-то "Газпром экспорт" был элитным, наиболее процветающим подразделением монополии, но теперь осталась "одна оболочка", сказал Reuters источник в компании.

По словам собеседников агентства, из 600 сотрудников, работавших в "Газпром экспорте" пять лет назад, осталось лишь несколько десятков. Сейчас они занимаются преимущественно судебными спорами с бывшими европейскими клиентами, которые подали к "Газпрому" иски более чем на 18 млрд евро.

Кроме того, компания, которая несет многомиллиардные убытки и пытается сэкономить, анализирует возможность продажи офиса подразделения, построенного в 2014 году в стиле итальянского палаццо, и других объектов элитной недвижимости.

Председатель правления Алексей Миллер уже одобрил планы по сокращению 1500 рабочих мест в главном офисе, рассказали два источника Reuters. Об увольнениях в штаб-квартире "Газпрома" еще не объявлено, но сотрудников попросили подготовить презентации о том, почему именно они должны сохранить работу.

В 2023 году "Газпром" получил рекордный в своей истории убыток в размере 629,1 млрд рублей. За 9 месяцев прошлого года компания отчиталась о прибыли на 989,9 млрд рублей, однако ее газовый бизнес остался в глубоком минусе: около 500 млрд рублей за первое полугодие.

Напомним:

Российская газовая компания "Газпром" должна выплатить чешской полугосударственной энергетической компании ČEZ более миллиарда крон (более 40 млн евро) за сокращение оговоренных поставок природного газа.

Газпром экспорт

экспорт

"Газпром" готовит массовые увольнения и распродажу элитной недвижимости
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