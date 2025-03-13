"Газпром" готовит массовые увольнения и распродажу элитной недвижимости

Падение экспорта "Газпрома" в Европу более чем на 90% вынуждает газового монополиста существенно сокращать штат и распродавать активы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на топ-менеджеров и сотрудников компании, пишет The Moscow Times.

"Газпром" уже полностью сократил штат экспортного подразделения, намерен выставить на продажу его здание, а также планирует уволить до 40% сотрудников штаб-квартиры, расположенной в петербургском "Лахта-центре".

Когда-то "Газпром экспорт" был элитным, наиболее процветающим подразделением монополии, но теперь осталась "одна оболочка", сказал Reuters источник в компании.

По словам собеседников агентства, из 600 сотрудников, работавших в "Газпром экспорте" пять лет назад, осталось лишь несколько десятков. Сейчас они занимаются преимущественно судебными спорами с бывшими европейскими клиентами, которые подали к "Газпрому" иски более чем на 18 млрд евро.

Кроме того, компания, которая несет многомиллиардные убытки и пытается сэкономить, анализирует возможность продажи офиса подразделения, построенного в 2014 году в стиле итальянского палаццо, и других объектов элитной недвижимости.

Председатель правления Алексей Миллер уже одобрил планы по сокращению 1500 рабочих мест в главном офисе, рассказали два источника Reuters. Об увольнениях в штаб-квартире "Газпрома" еще не объявлено, но сотрудников попросили подготовить презентации о том, почему именно они должны сохранить работу.

В 2023 году "Газпром" получил рекордный в своей истории убыток в размере 629,1 млрд рублей. За 9 месяцев прошлого года компания отчиталась о прибыли на 989,9 млрд рублей, однако ее газовый бизнес остался в глубоком минусе: около 500 млрд рублей за первое полугодие.

Напомним:

Российская газовая компания "Газпром" должна выплатить чешской полугосударственной энергетической компании ČEZ более миллиарда крон (более 40 млн евро) за сокращение оговоренных поставок природного газа.