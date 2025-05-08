Последствия атаки дронов: крупнейшая авиакомпания Турции отменила рейсы в Россию
Авиакомпания Turkish Airlines из-за транспортного коллапса отменила все рейсы в города России, включая Москву, из Анталии, Даламана и Бодрума.
Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на источник в туриндустрии.
"Туроператоры сейчас "висят" на телефоне и пытаются разрешить ситуацию", - сказал собеседник агентства.
По его словам, такое решение авиакомпания приняла из-за задержек и отмены авиарейсов в российских аэропортах. В частности, накануне было отменено не менее 16 рейсов из Анталии в Москву и Санкт-Петербург.
По данным Московской транспортной прокуратуры, по состоянию на утро 8 мая в столичных аэропортах было задержано 103 рейса.
Напомним:
Несколько российских авиакомпаний отменили десятки рейсов из-за атаки ударных дронов по территории РФ 7 мая.
Из-за закрытия аэропортов после атак дронов 6-7 мая пострадали планы по меньшей мере 60 тысяч пассажиров. Проблемы затронули по меньшей мере 350 рейсов.