Авиакомпания Turkish Airlines из-за транспортного коллапса отменила все рейсы в города России, включая Москву, из Анталии, Даламана и Бодрума.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на источник в туриндустрии.

"Туроператоры сейчас "висят" на телефоне и пытаются разрешить ситуацию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такое решение авиакомпания приняла из-за задержек и отмены авиарейсов в российских аэропортах. В частности, накануне было отменено не менее 16 рейсов из Анталии в Москву и Санкт-Петербург.

По данным Московской транспортной прокуратуры, по состоянию на утро 8 мая в столичных аэропортах было задержано 103 рейса.

Напомним:

Несколько российских авиакомпаний отменили десятки рейсов из-за атаки ударных дронов по территории РФ 7 мая.

Из-за закрытия аэропортов после атак дронов 6-7 мая пострадали планы по меньшей мере 60 тысяч пассажиров. Проблемы затронули по меньшей мере 350 рейсов.