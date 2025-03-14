Горячая Арктика: как Россия выигрывает у США гонку за доминирование в регионе

США и Канада проигрывают России и Китаю гонку за доминирование в арктическом регионе. К чему это может привести?

Ситуация вокруг льдов Арктики давно не была такой горячей. В июне 2024 года российские атомные подводные лодки в рамках учений отрабатывали пуски крылатых ракет вблизи стран-членов НАТО - Норвегии, Финляндии и Швеции.

Через два месяца российские и китайские бомбардировщики пролетели вместе в международном воздушном пространстве возле Аляски. Это был первый в истории совместный полет авиации КНР и РФ и первое появление в регионе китайских самолетов.

В октябре российские и китайские корабли провели совместное патрулирование в Арктике. В ноябре страны НАТО провели свои учения, в частности, десантные операции.

Конкуренция усиливается не только в военном присутствии в Арктике, но и в использовании ее полезных ископаемых, которые становятся более доступными в результате таяния льда - регион уже называют "новым Эльдорадо".

Заявления Трампа о стремлении присоединить к США Гренландию - яркое подтверждение активизации гонки за арктические редкоземельные металлы: на острове есть запасы 43 из 50 минералов, которые Вашингтон относит к критически важным.

Как Москва при поддержке Пекина выигрывает гонку за контроль над Арктикой, оставляя США позади? Как на это реагируют Штаты и Канада? Что стоит за желанием Трампа взять под контроль Гренландию?

Как Россия милитаризирует Арктику при поддержке Китая

Арктика - северный полярный регион Земли, в состав которого входят северные побережья Европы, Азии, Америки, почти весь Северный Ледовитый океан, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Регион входит в состав по меньшей мере восьми стран (США, Канада, Россия, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, Исландия), которые образовали Арктический совет. Еще 13 неарктических государств имеют в организации статус наблюдателей.

Арктика известна ледяным покровом, однако из-за глобального потепления площадь льда уменьшается. По данным NASA, за 2024 год она сократилась до 4,28 млн кв. км, что на 1,94 млн кв. км меньше среднего показателя 1981-2010 годов. С 1979 года ежемесячная сентябрьская площадь льда уменьшалась на 13,4% за десятилетие.

Несмотря на непростой климат, Арктика является домом для почти четырех миллионов человек.

Регион был объектом геополитического противостояния США и СССР во времена Холодной войны. Обе страны размещали там передовое оружие и системы наблюдения. Там проходила единственная непосредственная граница между СССР и странами НАТО и именно Арктику рассматривали как возможную арену противостояния между враждебными лагерями.

После окончания Холодной войны напряжение в регионе уменьшилось. США сократили свои базы на Аляске, а российские арктические силы пришли в упадок. Страны региона развивали сотрудничество в области экологии, рыболовства и безопасности на море.

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Однако с 2000-х годов конкуренция начала резко возрастать. Арктика оказалась в эпицентре мировой политики из-за глобального потепления и уменьшения ледового покрова, что позволяет активизировать торговое судоходство и добычу полезных ископаемых. Регион нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты.

Благодаря таянию льда Северный Ледовитый океан открывается для глобального судоходства в невиданных ранее масштабах. Россия пользуется этим, развивая Северный морской путь (СМП) - судоходный маршрут, проходящий между Норвегией и Аляской вдоль северного побережья РФ.

Таяние льда в Арктике открывает новые возможности для судоходства Фото Getty Images

ПМШ сокращает время доставки грузов из Азии в Европу по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. По подсчетам The Economist, путь судна из Шанхая в Гамбург через ПМШ составляет 18 дней, через Суэцкий канал - 35 дней.

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути с 2011 года вырос более чем в 12 раз до 37,9 млн тонн. К 2035 году Россия планирует потратить на развитие пути 1,8 трлн руб., увеличив объем перевозок до 238 млн тонн.

Развитие ПМШ может принципиально изменить мировое судоходство, а вместе с ним - движение более 90% товаров в мире, считает преподавательница кафедры стратегических исследований в австралийском Университете Дикина Элизабет Бьюкенен.

Усиливает Россию в Арктике и военное присутствие. В 2021 году РФ на два года возглавила Арктический совет и пообещала сохранить Арктику "регионом мира и сотрудничества". Вскоре "в рамках учений" там всплыли три российские атомные подводные лодки.

В апреле 2021 года телеканал CNN, исследовав спутниковые снимки Арктики компании Maxar Technologies, выяснил, что РФ уже несколько лет беспрецедентными темпами наращивает военное присутствие в регионе, устанавливая радиолокационные системы у берегов Аляски. Эксперты предупредили: цель Кремля - установить контроль над Арктикой и продолжить борьбу за геополитическое лидерство в мире.

Российская подводная лодка Delta IV во время учений, март 2021 года Спутниковое фото Maxar Technologies

Как показали спутниковые снимки Maxar, Россия в течение последних пяти лет методично строила и укрепляла вдоль своего арктического побережья аэродромы и военные базы. "Россияне явно бросают военный вызов в Арктике. Это чревато последствиями для Соединенных Штатов и их союзников и позволяет распространять российское влияние вплоть до Северной Атлантики", - признавали тогда в Госдепе США.

Новое расследование WSJ показывает, что благодаря сотрудничеству с Китаем в военной и торговой сферах Кремль увеличивает присутствие в регионе. Москва и Пекин проводят совместные патрулирования с участием судов и бомбардировщиков, а Соединенные Штаты и Канада повышают военные расходы и отвечают учениями.

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В 2023 году Министерство нацбезопасности США признало, что способность Кремля наращивать силы в Северном Ледовитом океане опережает возможности Вашингтона. Россия обновила арктические базы советских времен и может мобилизовать госкомпании и ресурсы, что дает ей значительное преимущество над Западом. В частности, значительно усилена база "Нагурское" - самый северный российский военный объект.

До большой войны в Украине там стояли системы ПВО С-300 и противокорабельные комплексы "Бастион". Взлетно-посадочная полоса базы может принимать реактивные истребители и стратегические бомбардировщики Ту-95, способные нести ядерное оружие.

База "Нагурское", март 2021 года Спутниковое фото Maxar Technologies

В этом России помогает Китай. Москва открывает Пекину свои арктические территории в обмен на поставки товаров двойного назначения, которые используются в том числе для военно-промышленного комплекса РФ. Китай инвестирует в российские проекты по добыче сжиженного природного газа "Ямал СПГ" и "Арктик-2 СПГ", а РФ поставляет в Китай топливо, используя свой теневой флот.

Активное сотрудничество происходит и в военной сфере. Китайская береговая охрана и российская пограничная служба в октябре 2024 года провели первое совместное патрулирование в Арктике. Береговая охрана США признала, что так далеко на север корабли китайской береговой охраны еще никогда не заходили.

В июле 2024 года два российских и два китайских бомбардировщика пролетели вместе вблизи Аляски, где их перехватили американские и канадские истребители. Бомбардировщики пролетели примерно в 200 милях от побережья Аляски и не входили в воздушное пространство США или Канады. Это был первый случай, когда две страны осуществили совместное патрулирование вблизи Аляски.

Американские и канадские истребители перехватывают китайские бомбардировщики H-6 вблизи Аляски, 24 июля 2024 года Фото Североамериканского командования аэрокосмической обороны

В чем глобальный интерес Пекина? Хотя самую северную точку Китая и Северный полярный круг разделяют почти полторы тысячи километров, в 2018 году КНР объявила себя "околоарктической" страной. Тогда же Пекин попытался профинансировать строительство аэропортов в Гренландии, но Вашингтон сорвал сделку.

Едва ли не главная экономическая мотивация Китая - перспективы морских путей. Пекин ищет более короткие и быстрые маршруты доставки товаров, поскольку в этой стране расположены шесть из десяти самых загруженных контейнерных портов в мире.

Поднебесную беспокоит и доступ к ресурсам - нефти, газу и редким минералам - для роста экономики и улучшения жизни населения. Пекин вложил значительные средства в арктический энергетический сектор, в частности, 34 млрд долл. в проекты в Канаде.

США и Канада отстают

Странам Северной Америки не хватает военной инфраструктуры в Арктике. США и Канада в 1958 году создали NORAD - совместное командование для защиты региона от нападения СССР. Оно должно выявлять угрозы, но сеть наблюдения, состоящая из спутников, радаров и баз ВВС, устарела, отмечает WSJ.

Страны модернизируют NORAD, заменяя радарные системы. Канада, которая отстает от большинства членов НАТО в расходах на оборону, приобрела у США 88 реактивных истребителей F-35 для их размещения на северных базах.

США и Канада отстают и в намерениях коммерческого использования Арктики. Если количество судов, прошедших по российскому ПМШ, за последние десять лет выросло с 631 до 1 300, то Северо-Западный проход через Канадский Арктический архипелаг открылся частично: в 2024 году по нему прошли лишь 18 судов.

США не имеют арктических глубоководных портов для приема тяжелых контейнеровозов, а в России их два: "Сабетта" и "Мурманск". Большая часть Аляски не имеет автодорог и железных дорог, что затрудняет доступ к Крайнему Северу.

Путин на открытии СПГ-завода в морском порту "Сабетта", декабрь 2017 года Фото Getty Images

Канада, которая по площади арктической территории уступает только России, имеет один глубоководный порт с выходом в Северный Ледовитый океан. Он расположен в 500 милях к югу от Полярного круга. Аэропорты в отдаленных местах имеют взлетно-посадочные полосы из утрамбованной земли или гравия, что делает их непригодными для приема коммерческих грузовых или реактивных самолетов.

Кроме того, американский ледокольный флот, необходимый для навигации в Арктике, намного меньше российского. США имеют три ледокола в регионе против 30 у РФ. Одному американскому судну уже 50 лет, а второе вывели из эксплуатации в 2024 году после пожара. Китай приобрел и отправил в арктический регион три ледокола.

Российский атомный ледокол "Якутия" Фото Getty Images

Фактор Гренландии

Если потепление растопит лед вдоль северного побережья Гренландии, это откроет водный путь для военных и торговых кораблей РФ в Северную Америку.

На этом фоне президент США Дональд Трамп постоянно говорит о желании присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. Он объясняет это интересами "национальной безопасности" и желанием контролировать и сдерживать перемещение судов китайских и российских военно-морских сил в Арктике.

Арктический остров в составе Дании имеет стратегически важное расположение и богат редкоземельными металлами, которые используются для производства всего - от смартфонов до истребителей. Лидером по их добыче в мире является Китай.

По оценкам FT, залежи редкоземельных металлов на острове составляют 38,5 млн тонн, тогда как на остальной мир приходится около 120 млн тонн. Освоение таких масштабных объемов вряд ли возможно без помощи партнера, который обладает технологиями и ресурсами. Вполне вероятно, что Трамп хочет помешать Китаю стать таким партнером Дании. Агентство Bloomberg также отмечает, что Вашингтон рассматривает Арктику как способ ослабить сотрудничество Москвы и Пекина.

В Гренландии есть запасы 43 из 50 минералов, которые США относят к критически важным Фото Getty Images

Россия лидирует и в использовании арктических богатств, подчеркивает WSJ. Российская Арктика приносит около 10% ее ВВП, в том числе 17% нефти, 80% газа и треть вылова рыбы, тогда как в 2023 году на Аляску приходились лишь 0,2% ВВП США, а на северные территории Канады - менее 1% экономической активности страны.

Риск ядерных аварий

В сентябре 2024 года Норвегия зафиксировала повышенный уровень радиоактивного цезия-137 у арктической границы с РФ. Поскольку Россия прекратила сотрудничество по ядерной безопасности в Арктике, это вряд ли будет последним таким сообщением.

Примерно тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики из-за участившихся учений по реагированию на кризисные ситуации. Он добавил, что Россия "полностью готова" к конфликту с НАТО в Арктике.

Однако Москва сама наращивает военное присутствие на арктическом побережье. Особенно важным для нее является флот атомных подводных лодок. Кроме того, для РФ Арктика - это полигон для испытаний ядерного оружия: от крылатой ракеты "Буревестник" до торпеды "Посейдон". Это увеличивает риск радиационных аварий.

Риск растет не только из-за военной деятельности России, но и из-за ее экономической активности в Арктике. "Росатом" имеет в регионе две атомные электростанции - Кольскую и Билибинскую - и планирует построить еще несколько малых модульных реакторов (ММР), первый из которых должны ввести в эксплуатацию до 2028 года.

За последние пять лет количество гражданских и военных ядерных реакторов в регионе выросло на 30% - с 62 до 81. По оценкам , к 2035 году их может быть 118.

Проект ММР "Росатома" экспериментальный, поэтому он связан с высоким риском, говорят экологи. Уже были случаи использования кораблей, не предназначенных для перевозки ядерных материалов.

Ситуация с радиационными рисками в Арктике давно неидеальна из-за богатого советского ядерного наследия региона. Там зафиксировали 18 тыс. радиоактивных затонувших объектов: подводных лодок, реакторов и отходов. Кроме того, российская часть Арктики переполнена объектами для хранения ядерного топлива.

Управление советским ядерным наследием - сложная и дорогостоящая задача, над которой РФ ранее тесно сотрудничала с иностранными партнерами. Часто такие проекты финансировал Запад: Россия получила около 2,5 млрд долл. международной помощи.

Однако годы международного сотрудничества закончились после начала российско-украинской войны. Кремль отрезали от иностранного финансирования не только на двусторонней основе, но и через программы ЕС и ЕБРР. Техническую помощь тоже прекратили, что сделало невозможным техническое обслуживание западного оборудования.

В 2023 году Россия вышла из Совета баренцевого евроарктического региона (СБЕР) - организации, участники которой координируют сотрудничество в арктическом регионе. "Росатом" признает, что прекращение иностранного финансирования означает остановку проектов по ядерной безопасности в Арктике, но утверждает, что они не будут отменены полностью.

Реклама российского ледокола "Арктика" в Москве Фото Getty Images

Однако отчетность компании свидетельствует, что ядерная безопасность не является для "Росатома" приоритетом. Федеральные расходы на ядерную и радиационную безопасность снижаются с 2020 года и, как ожидается, сократятся еще на 1,5 млрд руб. в 2024-2026 годах.

"До войны в Украине перспектива ядерной аварии в Арктике казалась отдаленной. Сейчас ситуация стремительно ухудшается, поскольку Россия строит мощности и прекращает очищать старые объекты. То, что риски растут, похоже, не беспокоит Кремль, который может рассматривать опасность освоения Арктики не как ошибку, а как преимущество.

Это может стать частью политики шантажа, когда Россия идет на крайности, чтобы заставить Запад пойти на уступки: возобновление финансирования и технической помощи независимо от развития событий на других фронтах", - резюмирует Carnegie Politika.