USAID разрывает грантовое соглашение с Фондом энергетической поддержки Украины

27 февраля Секретариат Энергетического сообщества получил официальное уведомление от USAID о расторжении соглашения с Фондом энергетической поддержки Украины о предоставлении 75 миллионов долларов.

Об этом говорится на сайте Энергетического сообщества.

Отмечается, что сообщество ожидает дополнительных разъяснений от USAID. Прекращение этого гранта уменьшит доступные средства для закупки необходимого оборудования для энергетического сектора Украины.

Как сообщается, договор был подписан в 2023 году на сумму 25 миллионов долларов, в 2024 году USAID пообещало предоставить Фонду дополнительные 50 миллионов долларов.

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Напомним:

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID) после проведения шестинедельной проверки. Остальными программами "более эффективно" будет управлять Государственный департамент.

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассмотрит возможность финансирования тех программ в сфере энергетики и инфраструктуры в Украине, за которые ранее отвечало Агентство США по международному развитию (USAID).