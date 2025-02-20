Власти хотят восстановить еще один аэропорт

Местные власти рассматривают возможность восстановить и запустить после войны международный аэропорт "Житомир". Для этого нужно инвестировать $20 млн. Привлечь эти средства планируют из нескольких источников.

Об этом сообщила председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Запуск аэропорта в Житомире позволит создать альтернативу международным аэропортам "Борисполь" и "Жуляны". Это единственный в Украине частный аэропорт, что позволяет ему избегать государственного регулирования цен на аэропортовые сборы и таким образом предлагать выгодные предложения авиакомпаниям.

Самым главным преимуществом аэропорта "Житомир" в контексте пассажирских перевозок является его небольшая удаленность от столицы Украины Киева.

"Бесплатная перевозка пассажиров от станции метро "Житомирская" может стать значительным преимуществом в борьбе за потребителя. Введение в эксплуатацию аэропорта Житомир позволит сократить расстояние, которое нужно преодолеть жителям областных центров до ближайшего аэропорта", - пояснила Шуляк.

После ввода в эксплуатацию международный аэропорт "Житомир" сможет принимать воздушные суда типа Airbus320, что позволяет обслуживать ежегодно более 300 000 человек и 5000 тонн грузов.

Напомним:

Руководство Международного аэропорта (МА) "Борисполь" в Будапеште провело переговоры с представителями европейского лоукостера Wizz Air относительно оперативного запуска авиаперевозок после открытия воздушного пространства.