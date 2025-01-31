Сколько государство заработало на аренде госимущества

В 2024 году выросли и доходы от аренды государственного имущества, и количество контрактов.

Аренда государственного имущества в 2024 году принесла государственному бюджету более 836 млн грн, что на 8,7% или на 67 млн грн больше, чем в 2023 году. Такой прирост в первую очередь обусловлен ростом цены на предложенные государством активы, хотя количество договоров аренды тоже увеличилось.

В конце 2023 года государство имело 14,3 тыс. актуальных договоров аренды. В конце декабря 2024 года их было 14,7 тыс. Часть соглашений была прекращена по разным причинам, в основном - по инициативе арендатора или из-за систематической неуплаты. В то же время было заключено почти 2 тыс. новых соглашений, чистый прирост - около 400.

Арендовать государственное имущество можно через аукцион в системе "Прозорро.Продажи". В 2024 году состоялось более 1,2 тыс. успешных торгов. Сумма победных предложений - около 13,4 млн грн, что в 2,5 раза больше стартовой цены лотов. В 2023 году эта сумма от 1 тыс. успешных аукционов приближалась к 9,9 млн грн.

Главными балансодержателями государственного имущества в 2024 году были государственные предприятия (почти половина лотов), государственные учреждения, учебные заведения.

Самые крупные договоры 2024 года

Провидный десяток актуальных договоров аренды в 2024 году суммарно приносил ежемесячно 18,6 млн грн. Среди них - больше всего лотов в морских портах Одесской области. Это крайне ценные для арендаторов активы, которые обеспечивают логистику через главные морские пути Украины. Также в десятке - объекты критической инфраструктуры, ликеро-водочный завод во Львове и комбинат хлебопродуктов в Одессе.

Самым дорогим лотом года, нашедшим своих арендаторов, стал комплекс зданий с имуществом (административное помещение, склады, мельница) Одесского комбината хлебопродуктов общей площадью более 17 тыс. кв. м. Арендатор, в частности, должен обеспечить требования законодательства об охране культурного наследия объекта.

Стартовая цена аренды этого комплекса превышала 224,5 тыс. грн. Финальная стоимость благодаря конкуренции пяти участников достигла 1,95 млн грн. Таким образом, цена аренды 1 кв. м составляет почти 1,7 тыс. грн. Этот договор аренды сейчас входит в пятерку крупнейших по цене среди всех 14,7 тыс. актуальных сделок.

Самым конкурентным среди всех успешных аукционов стал тот, где за 35 кв. м нежилого помещения соревновались 12 участников. Такой интерес вызвал объект, расположенный на территории больницы "Охматдет" в Киеве на улице Вячеслава Черновола. Со стартовых 80 грн цена аренды выросла до 120 тыс. грн в месяц.

Еще один интересный лот - 2 кв. м в учебном корпусе Национального транспортного университета на улице Михаила Омеляновича-Павленко. В аукционе приняли участие десять желающих и цена выросла с 2 грн до 18 тыс. грн.

Региональные особенности аренды госимущества

Самый большой доход от аренды - 283,4 млн грн за год - принесла бюджету Одесская область. Это ожидаемый результат, значительная доля которого - аренда площадей в очень востребованных портах Одессы и Черноморска. В тройке лидеров также Киев (127,5 млн грн) и Днепропетровская область (71,2 млн грн).

По приросту дохода по сравнению с 2023 годом первенство у Херсонщины: он увеличился более чем в два раза до 216 тыс. грн. Далее следуют Донетчина (на 77% до 31,4 млн грн) и Харьковщина (на 40% до 31,8 млн грн).

Все это - частично оккупированные регионы, где продолжаются бои. За годы войны много недвижимости там было разрушено, но немало предпринимателей не теряют энтузиазма, не покидают эти области, а создают возможности для работы.

По количеству актуальных договоров в конце 2024 года лидировала столица (более 1,9 тыс.). Второе место - у Днепропетровской области (1 080 сделок), третье - у Львовской (992). Все это - активные деловые и промышленные центры, а Львовщина - еще и один из регионов, куда может релоцироваться бизнес для безопасности и близости к границе.

В то же время наибольший прирост количества договоров в 2024 году был у Полтавщины. И этот показатель, и доход региона выросли по сравнению с 2023 годом ориентировочно на 20%.

Аренда государственного имущества из года в год помогает наполнять госбюджет и дает предпринимателям возможности для создания, расширения и диверсификации бизнеса. В последние годы стала актуальной релокация офисов и производств в более безопасные регионы. Государство таким способом создает выигрышные условия для всех участников процесса. То, что показатели аренды растут, - очередное доказательство этого.