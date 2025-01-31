Скільки держава заробила на оренді держмайна

У 2024 році зросли і доходи від оренди державного майна, і кількість контрактів.

Оренда державного майна у 2024 році принесла державному бюджету понад 836 млн грн, що на 8,7% або на 67 млн грн більше, ніж у 2023 році. Такий приріст першочергово зумовлений зростанням ціни на запропоновані державою активи, хоча кількість договорів оренди теж збільшилася.

Наприкінці 2023 року держава мала 14,3 тис. актуальних договорів оренди. У кінці грудня 2024 року їх було 14,7 тис. Частина угод була припинена з різних причин, здебільшого – за ініціативою орендаря або через систематичну несплату. Водночас було укладено майже 2 тис. нових угод, чистий приріст – близько 400.

Орендувати державне майно можна через аукціон в системі "Прозорро.Продажі". У 2024 році відбулося понад 1,2 тис. успішних торгів. Сума переможних пропозицій – близько 13,4 млн грн, що у 2,5 разу більше за стартову ціну лотів. У 2023 році ця сума від 1 тис. успішних аукціонів наближалася до 9,9 млн грн.

Головними балансоутримувачами державного майна у 2024 році були державні підприємства (майже половина лотів), державні установи, заклади освіти.

Найбільші договори 2024 року

Провідний десяток актуальних договорів оренди у 2024 році сумарно приносив щомісяця 18,6 млн грн. Серед них – найбільше лотів у морських портах Одещини. Це вкрай цінні для орендарів активи, які забезпечують логістику через головні морські шляхи України. Також у десятці – об'єкти критичної інфраструктури, лікеро-горілчаний завод у Львові та комбінат хлібопродуктів в Одесі.

Найдорожчим лотом року, що знайшов своїх орендарів, став комплекс будівель з майном (адміністративне приміщення, склади, млин) Одеського комбінату хлібопродуктів загальною площею понад 17 тис. кв. м. Орендар, зокрема, має забезпечити вимоги законодавства про oxopoну культурної спадщини об'єкта.

Стартова ціна оренди цього комплексу перевищувала 224,5 тис. грн. Фінальна вартість завдяки конкуренції пʼятьох учасників досягла 1,95 млн грн. Таким чином, ціна оренди 1 кв. м становить майже 1,7 тис. грн. Цей договір оренди наразі входить до пʼятірки найбільших за ціною серед усіх 14,7 тис. актуальних угод.

Найконкурентнішим серед усіх успішних аукціонів став той, де за 35 кв. м нежитлового приміщення змагалися 12 учасників. Такий інтерес викликав об'єкт, розташований на території лікарні "Охматдит" у Києві на вулиці В’ячеслава Чорновола. Зі стартових 80 грн ціна оренди зросла до 120 тис. грн на місяць.

Ще один цікавий лот – 2 кв. м в навчальному корпусі Національного транспортного університету на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка. В аукціоні взяли участь десятеро охочих і ціна виросла з 2 грн до 18 тис. грн.

Регіональні особливості оренди держмайна

Найбільший дохід від оренди – 283,4 млн грн за рік – принесла бюджету Одеська область. Це очікуваний результат, значна частка якого – оренда площ у дуже затребуваних портах Одеси та Чорноморська. У трійці лідерів також Київ (127,5 млн грн) та Дніпропетровська область (71,2 млн грн).

За приростом доходу порівняно з 2023 роком першість у Херсонщини: він збільшився у понад два рази до 216 тис. грн. Далі йдуть Донеччина (на 77% до 31,4 млн грн) та Харківщина (на 40% до 31,8 млн грн).

Усе це – частково окуповані регіони, де тривають бої. За роки війни багато нерухомості там було зруйновано, але чимало підприємців не втрачають ентузіазму, не покидають ці області, а створюють можливості для роботи.

За кількістю актуальних договорів у кінці 2024 року лідирувала столиця (понад 1,9 тис.). Друге місце – у Дніпетровської області (1 080 угод), третє – у Львівської (992). Усе це – активні ділові та промислові центри, а Львівщина – ще й один з регіонів, куди може релокуватися бізнес для безпеки та близькості до кордону.

Водночас найбільший приріст кількості договорів у 2024 році був у Полтавщини. І цей показник, і дохід регіону зросли порівняно з 2023 роком орієнтовно на 20%.

Оренда державного майна з року в рік допомагає наповнювати держбюджет і дає підприємцям можливості для створення, розширення та диверсифікації бізнесу. В останні роки стала актуальною релокація офісів та виробництв у безпечніші регіони. Держава таким способом створює виграшні умови для всіх учасників процесу. Те, що показники оренди ростуть, – черговий доказ цього.