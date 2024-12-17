Депутаты, бизнесмены, местные "князьки". Кто зарабатывает на тюремных землях
Криминальные авторитеты, депутаты и "феодалы" зарабатывают на землях государственной пенитенциарной системы десятки миллионов гривен. Как устроены сделки?
Государство владеет 800 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Это немножко меньше, чем территория Кипра. Управляют этими землями кое-где необычные государственные ведомства.
Если Национальная академия аграрных наук (НААН) и Фонд государственного имущества (ФГИУ) выглядят логичными распорядителями таких активов, то Министерство юстиции в лице пенитенциарной системы - нет. До недавнего времени пятью процентами всех государственных сельскохозяйственных земель владела Государственная уголовно-исполнительная служба (ГКВСУ), бывшая Пенитенциарная служба.
По замыслу и советской "традиции", на этих землях заключенные должны были выращивать себе продукты. Однако за годы независимости чиновники, представители власти и должностные лица государственных предприятий (ГП) создавали схемы по передаче пенитенциарных земель в обработку частным компаниям, результатом чего были хронические убытки государства.
В 2023 году на основе ФГИУ начали создавать так называемый Земельный банк - учреждение, которое должно получить от непрофильных ведомств сельхозземли, чтобы дальше прозрачно передать их в субаренду. Летом 2024-го настала очередь и земель "пенитенциарки".
Однако на государственной земле продолжают зарабатывать и по сей день. ЭП удалось найти, кто этим занимается.
Зачем Минюсту сельскохозяйственные земли
Во времена советской оккупации исправительные колонии и другие учреждения исполнения наказаний получали в пользование участки рядом со своими комплексами, чтобы выращивать сельскохозяйственную продукцию руками заключенных.
Эту практику продолжили и после 1991 года: Минюст создал многочисленные госпредприятия при тюрьмах, которые получили право постоянного пользования земельными участками. Заключенные за не тяжкие преступления обрабатывали их и выращивали на них различную продукцию. Затем ГП реализовывали ее в учреждения исполнения наказаний.
Учитывая, что не вся земля была учтена и внесена в кадастр, открывалось широкое поле для злоупотреблений. Очень быстро руководители сельскохозяйственных госпредприятий при колониях, местные аграрные бизнесмены и сотрудники силовых органов поняли, что на этом можно зарабатывать.
Сдавать землю в прозрачную аренду через аукционы не позволяло законодательство. Как и в случае с другими государственными землями, которые госпредприятия использовали на праве постоянного пользования (фактически, дешевой пожизненной арендой), сдавать их в субаренду запрещено.
Обойти запрет позволяют соглашения с частными структурами, например договор о разделе прибыли, совместной обработке земель, предоставлении услуг и тому подобное. Такие договоры непубличные, и в основном содержат заниженные цены на продукцию, поэтому в итоге ГП от таких сделок не зарабатывают, а затем теряет и государство.
Происходит это так: руководитель пенитенциарной сельскохозяйственной ГП заключает договор с частной компанией и привлекает ее к обработке земли. Формальной причиной таких действий становится неспособность обрабатывать участки силами заключенных, низкая эффективность труда или плохая урожайность. Далее на землях ДКВСУ начинают работать частные аграрии.
Что интересно, часто этот же бизнес впоследствии выигрывал тендеры на поставку собранной с "пенитенциарных" земель продукции в сами учреждения ГУИСУ. Естественно, с наценкой.
В целом в Украине насчитывалось немало таких сельскохозяйственных ГП, однако на сегодня их осталось десять. Имея "белые пятна" в кадастровой карте и учетную документацию, частным бизнесменам иногда удавалось по кусочкам выкупать эти участки, из-за чего государственный банк земли сокращался.Инфографика: Экономическая правда
Схема работала под "крышеванием" милиции, рассказывает ЭП бывший чиновник, знакомый с деталями схем. "В историю с обработкой земли могли зайти только влиятельные люди - местные феодалы, народные депутаты, министры", - говорит он. Все как и в случае с землями Нацакадемии аграрных наук.
Аграрии, которые работали подрядчиками на пенитенциарных землях, занижали показатели урожайности и таким образом недоплачивали колониям. Госпредприятия не имели других источников дохода, а их обязательства по уплате земельных налогов постоянно росли, объясняет ЭП бывший высокопоставленный чиновник в Минагрополитики.В результате, большинство государственных сельскохозяйственных предприятий при колониях ежегодно фиксировали убытки на десятки миллионы гривен.
В 2020 году СБУ разоблачила на взяточничестве председателя комиссии по ликвидации Государственной пенитенциарной службы и бывшего чиновника Минюста. Они обещали фермеру из Кировоградской области назначить его на должность директора государственного сельскохозяйственного предприятия.В материалах следствия говорится, что чиновник называл себя "теневым куратором исполнительной службы по земельным вопросам". За свое назначение руководителем ГП фермер должен был заплатить 1 млн долл. Участники сделки убеждали "клиента", что тот "отобьет" эти деньги после назначения благодаря сдаче в аренду земельных участков площадью более трех тысяч гектаров, принадлежащих сельхозпредприятию.
Речь шла о "Сельскохозяйственном предприятии ГУИС (№37)", зарегистрированном в селе Ингульское Кропивницкого района. Минюст ликвидировал Устиновский исправительный центр №37, но сельскохозяйственное ГП при нем с шестью тысячами гектаров осталось.
По данным Bihus.info, фермером, которому предлагали схему, оказался руководитель ООО "Агрофирма Пятихатская" Александр Поворознюк, более известный как президент футбольного клуба "Ингулец" и автор известной фразы "Вова, еб*ш их, бл**ь".
Минюст попытался очистить историю с подобными коррупционными схемами. Весной 2021 года земли половины пенитенциарных сельскохозяйственных ГП передали в собственность одной структуры - "Сельскохозяйственное предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№115)".
"Идея была в том, чтобы объединить все активы под одним зонтиком, поставить руководителем нормального менеджера с высокой зарплатой и расчищать эти авгиевы ставни", - объясняет собеседник ЭП в Минюсте.
Большинство "пустых" ГП уже ликвидировали, тогда как некоторые до сих пор в состоянии приостановки. В июне 2024 года Кабмин передал половину земель Минюста в Земельный банк в структуре ФГИУ. В отличие от земель НААН, которые передавали целыми предприятиями, правительство передавало отдельные участки, в основном в Кировоградской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях, суммарно - 19,4 тыс. га.Инфографика: Экономическая правда
Как отмечает начальник Управления предприятий агропромышленного комплекса ФГИУ Александр Васильченко, переданные участки не являются проблемными, и 4,1 тыс. га уже передали в прозрачную субаренду через аукционы. Вместе с тем, на более 5 тыс. га земель в Одесской области уже после их передачи в Фонд госимущества суд наложил аресты. Сейчас ФГИУ пытается вернуть эти земли в свое управление. О них речь пойдет позже.
На очереди передача еще 20 тыс. га земель Минюсту и непосредственно "СХ предприятия ДКВС №115", которое несмотря на майское распоряжение правительства до сих пор не передали в структуру ФГИУ. В ответе на запрос ЭП в Минюсте сообщили, что предоставили Фонду пакет документов для подготовки актов принятия-передачи и попросили внести туда некоторые изменения с учетом позиции самого ГП №115.
"По состоянию на сегодня акты принятия-передачи с предложенными для внесения в них изменениями от ФГИУ в Министерство юстиции не поступали", - говорится в ответе.
Пока продолжается "бюрократический футбол", на землях Минюста в 2022-2024 годах продолжались злоупотребления. Под подозрением - окружение бывшего министра, действующий народный депутат и руководитель ГП "СГ предприятие ДКВС Украины №115".
Дело №1. Бывший министр, Полтавщина
Офис Генпрокурора открыл дело по одному из таких злоупотреблений, касающееся должностных лиц "СГ предприятие ДКВС Украины №115", которые и передали половину пенитенциарных земель. Суть дела такова: в 2022 году руководство ГП заключило договоры подряда с тремя компаниями, которые принадлежат к группе "Альфа-капитал", на подготовку и обработку площадей и посев сельскохозяйственных культур на Полтавщине.
Прокуроры считают, что это была фактически "скрытая" аренда 5,1 тыс. га государственной земли.
Служащие ГП совместно с должностными лицами частных предприятий подавали недостоверные сведения в статистические и налоговые органы Украины, выяснило следствие. Заговорщики занижали реальный объем собранного урожая, а остальное продавали за наличные другим предприятиям, говорится в судебном постановлении.
Скрытие реального объема полученного урожая приводит к росту обязательств ГП, потери ликвидных активов и имущества государственного предприятия, отмечают правоохранители. Сумма убытков по этому делу оценивается судебными экспертами в 66,9 млн грн.
Владельцем "Альфа-капитал" является полтавский бизнесмен Александр Павлюченко. Журналист Дмитрий Гнап в блоге для УП писал, что Павлюченко известен как криминальный авторитет с прозвищем "Саша Браслет". По информации источников УП, в ноябре 2024 года он избил мужчину в ресторане, за что суд отправил его под круглосуточный домашний арест.
В 2006-2007 годах Павлюченко был помощником народного депутата Николы Злочевского, а в 2014-2019 годах - Игоря Котвицкого. Последний - соратник и "правая рука" бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.
О том, что Аваков мог быть бенефициаром схем с землями ГКВСУ, ЭП рассказал один из бывших чиновников. Подтвердить эту информацию из других источников не удалось.
Сам Аваков в комментарии ЭП заявил, что не знаком с Павлюченко, не ведет с ним совместный бизнес, не осведомлен о деталях уголовного дела против ГП № 115, а на вопрос, "крышевали" ли органы МВД бизнес Павлюченко ответил: "Конечно нет". Котвицкий не ответил на телефонные звонки и сообщения в WhatsApp.
Дело №2. Народный депутат, Одесская область
После передачи первого "транша" земель Минюста в Земельный банк Петроверовский сельский совет Березовского района Одесской области пошел в суд, чтобы забрать эти участки себе. Речь идет о почти 5,6 тыс. га.
Суть в том, что изначально земли находились в постоянном пользовании "СГ предприятие ДКВС №111". Далее такое право передали сперва ГП №115, а впоследствии - Земельному банку ФГИУ, однако собственник земли оставался неизменным - государство в лице в лице Главного управления Госгеокадастра в Одесской области.
Однако когда правительство уже отдало эти земли в Земельный банк, Петроверовский сельсовет решил обратиться в суд, чтобы забрать все эти участки себе.
Как объясняет заместитель генерального директора ООО "Государственный земельный банк" Татьяна Щербань, сельсовет ходатайствует о том, чтобы суд признал 5,6 тыс. га государственных земель коммунальными на основании положения Земельного кодекса, согласно которому "землями коммунальной собственности общин считаются все земли государственной собственности, расположенные за пределами населенных пунктов в пределах таких территориальных общин".
Правда, одним из исключений из этого положения являются земли, которые используются на праве постоянного пользования. Несмотря на это на участки наложили арест. И суд уже два месяца не приобщает к этому делу представителей ООО "Государственный земельный банк", отмечает Щербань. Сейчас ФГИУ подал апелляцию на это решение.
Страшно, что ГП колонии №111 едва ли не самое убыточное из всех десяти аграрных ГП уголовно-исполнительной службы. На 2021 год оно имело убыток в 2,5 млн грн, который постепенно уменьшался в ходе подготовки к ликвидации, свидетельствует финансовая отчетность предприятия в системе Youcontrol.
Это совсем не удивительно, учитывая все уголовные дела, открытые в отношении этого ГП: о самовольном занятии земельных участков, мнимые договоры о совместной обработке земли, различные договоры подряда. Есть даже дело о передаче одного участка компании, владельцем которой является депутат местного райсовета.
В ходе процесса объединения земель пенитенциарной системы, в частности и Ширяевской колонии №111, в подчинение ГП "СХ предприятие ГУИС Украины (№ 115)", Минюст принял новую редакцию устава предприятия. Согласно ему, цель "115-ки" - привлечение осужденных, отбывающих наказание, к общественно полезному труду, обеспечение их профессионального обучения и получение прибыли от хозяйственной деятельности".
Однако, как выяснили прокуроры, руководители ГП "вопреки интересам службы" заключали договоры подряда на выполнение механизированных сельскохозяйственных работ на земельных участках.
"Согласно условиям договоров, частные предприятия осуществляют комплекс посевных работ собственными силами и средствами, при этом расчет с государственным предприятием "СХ предприятие ДКВС Украины (№ 115)" осуществляется в соответствии со счетом, выставленным по результатам актов выполненных работ в безналичной форме", - говорится в материалах суда.
История подобна выше описанной: занижение урожая, продажа продукции за наличные, обязательства ГП по уплате земельного налога растут, а доходов не хватает. Подрядчиком в этом кейсе было ООО "Агростар экспорт".Его владелицей является Юлия Чернявская, жена народного депутата-мажоритарщика от "Слуг народа" Степана Чернявского. До своего избрания он лично владел компанией, однако в 2019 году Чернявский прошел в парламент по избирательному округу №138 в Одесской области. В этот округ входят, в частности, Березовский и Ширяевский районы - именно те, на территории которых расположены земли Ширяевской колонии.
Чернявский не просто депутат, а заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной и земельной политики. В разговоре с ЭП он отказался раскрыть, где именно предприятие обрабатывает земли, однако подчеркнул, что не вовлечен сейчас в работу компании, а об обысках рассказывала жена. "Если бы у следствия были четкие обвинения, они их бы предоставили", - добавил он.
Дело №3. Руководитель ГП №115, Кировоградщина
После объединения земель Минюста под зонтик ГП "СГ предприятие ДКВС Украины №115" руководителем последнего стал Максим Собко. До этого он возглавлял Устиновскую РГА на Кировоградщине и был депутатом Кировоградского облсовета.
А еще Собко - бизнесмен, экс-директор фермерского объединения "Россолан", которым сейчас руководит Елена Собко. В своей декларации Максим указывает общее имущество с Еленой, однако не отмечает ее членом семьи. В разговоре с ЭП он уточнил, что это его мать."Россолан" ныне является фигурантом уголовного производства в отношении земель колонии №115.
Офис Генпрокурора открыл уголовное производство, в котором подозревает должностных лиц ГП № 115 в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды. Они якобы вступили в сговор с работниками Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста и Генеральной дирекции ГУИС и заключили договоры подряда на выполнение работ на участках колонии.
Предметом таких договоров была продажа биологических активов, то есть незавершенного производства посевов. На аграрном рынке редко можно встретить торговлю "биологическими активами", ведь невозможно точно предсказать, какой урожай взойдет, а затем и рассчитать корректную цену за такой актив. Соответственно, по такому договору обычно компания получает значительно меньше, чем за продажу уже выращенной продукции.
"Относительно СФО "Россолан": предприятие не обрабатывало земельные участки ГП №115. Обыски проводились во многих компаниях в том регионе. Возможно потому, что предприятие находилось рядом с земельными участками, которые находились в пользовании государственного предприятия в Кировоградской области, возможно, потому, что я когда-то работал в указанном предприятии. Точно могу вам сказать, что за последние два года никаких договоров со 115 колонией "Россолан" не заключал", - отметил в комментарии ЭП Собко и добавил, что не может сказать больше из-за тайны следствия.
Сейчас земли колонии №115 на Кировоградщине, добавил он, уже изъяты из постоянного пользования предприятия и переданы в ведение Фонда госимущества, а участки выставлены на земельные аукционы.
В сухом остатке
Министерство юстиции в ответе на запрос ЭП сообщило, что не владеет информацией о ходе расследований возможных злоупотреблений с сельскохозяйственными землями ДКВС.
"Информация об уголовных производствах по расследованию причастности руководства ГП №115 к принятию неэффективных управленческих решений в интересах ЧП "Белуховка" (компания из орбиты "Альфа-капитал" Павлюченко - ЭП) и заключения договоров подряда на выполнение механизированных сельскохозяйственных работ с ООО "Агростар экспорт" в Министерстве юстиции отсутствует", - ответил государственный секретарь Александр Буханевич.
В Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний, которому подчиняется ДКВС, попросили больше времени на подготовку ответа, учитывая необходимость обработки "значительного объема информации".
В Офисе генерального прокурора сообщили, что сейчас в уголовном производстве по ГП №115 продолжаются следственные и процессуальные действия. Ни одному из фигурантов дела о подозрении не сообщали.Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Ее содержание является исключительной ответственностью "Экономической правды" и не обязательно отражает взгляды ЕС.