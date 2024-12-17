Депутаты, бизнесмены, местные "князьки". Кто зарабатывает на тюремных землях

В материалах следствия говорится, что чиновник называл себя "теневым куратором исполнительной службы по земельным вопросам". За свое назначение руководителем ГП фермер должен был заплатить 1 млн долл. Участники сделки убеждали "клиента", что тот "отобьет" эти деньги после назначения благодаря сдаче в аренду земельных участков площадью более трех тысяч гектаров, принадлежащих сельхозпредприятию.

Речь шла о "Сельскохозяйственном предприятии ГУИС (№37)", зарегистрированном в селе Ингульское Кропивницкого района. Минюст ликвидировал Устиновский исправительный центр №37, но сельскохозяйственное ГП при нем с шестью тысячами гектаров осталось.

По данным Bihus.info, фермером, которому предлагали схему, оказался руководитель ООО "Агрофирма Пятихатская" Александр Поворознюк, более известный как президент футбольного клуба "Ингулец" и автор известной фразы "Вова, еб*ш их, бл**ь".

Минюст попытался очистить историю с подобными коррупционными схемами. Весной 2021 года земли половины пенитенциарных сельскохозяйственных ГП передали в собственность одной структуры - "Сельскохозяйственное предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№115)".

"Идея была в том, чтобы объединить все активы под одним зонтиком, поставить руководителем нормального менеджера с высокой зарплатой и расчищать эти авгиевы ставни", - объясняет собеседник ЭП в Минюсте.

Большинство "пустых" ГП уже ликвидировали, тогда как некоторые до сих пор в состоянии приостановки. В июне 2024 года Кабмин передал половину земель Минюста в Земельный банк в структуре ФГИУ. В отличие от земель НААН, которые передавали целыми предприятиями, правительство передавало отдельные участки, в основном в Кировоградской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях, суммарно - 19,4 тыс. га.

Инфографика: Экономическая правда

Как отмечает начальник Управления предприятий агропромышленного комплекса ФГИУ Александр Васильченко, переданные участки не являются проблемными, и 4,1 тыс. га уже передали в прозрачную субаренду через аукционы. Вместе с тем, на более 5 тыс. га земель в Одесской области уже после их передачи в Фонд госимущества суд наложил аресты. Сейчас ФГИУ пытается вернуть эти земли в свое управление. О них речь пойдет позже.

На очереди передача еще 20 тыс. га земель Минюсту и непосредственно "СХ предприятия ДКВС №115", которое несмотря на майское распоряжение правительства до сих пор не передали в структуру ФГИУ. В ответе на запрос ЭП в Минюсте сообщили, что предоставили Фонду пакет документов для подготовки актов принятия-передачи и попросили внести туда некоторые изменения с учетом позиции самого ГП №115.

"По состоянию на сегодня акты принятия-передачи с предложенными для внесения в них изменениями от ФГИУ в Министерство юстиции не поступали", - говорится в ответе.

Пока продолжается "бюрократический футбол", на землях Минюста в 2022-2024 годах продолжались злоупотребления. Под подозрением - окружение бывшего министра, действующий народный депутат и руководитель ГП "СГ предприятие ДКВС Украины №115".

Дело №1. Бывший министр, Полтавщина

Офис Генпрокурора открыл дело по одному из таких злоупотреблений, касающееся должностных лиц "СГ предприятие ДКВС Украины №115", которые и передали половину пенитенциарных земель. Суть дела такова: в 2022 году руководство ГП заключило договоры подряда с тремя компаниями, которые принадлежат к группе "Альфа-капитал", на подготовку и обработку площадей и посев сельскохозяйственных культур на Полтавщине.

Прокуроры считают, что это была фактически "скрытая" аренда 5,1 тыс. га государственной земли.

Служащие ГП совместно с должностными лицами частных предприятий подавали недостоверные сведения в статистические и налоговые органы Украины, выяснило следствие. Заговорщики занижали реальный объем собранного урожая, а остальное продавали за наличные другим предприятиям, говорится в судебном постановлении.

Скрытие реального объема полученного урожая приводит к росту обязательств ГП, потери ликвидных активов и имущества государственного предприятия, отмечают правоохранители. Сумма убытков по этому делу оценивается судебными экспертами в 66,9 млн грн.

Владельцем "Альфа-капитал" является полтавский бизнесмен Александр Павлюченко. Журналист Дмитрий Гнап в блоге для УП писал, что Павлюченко известен как криминальный авторитет с прозвищем "Саша Браслет". По информации источников УП, в ноябре 2024 года он избил мужчину в ресторане, за что суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Александр Павлюченко, известный как криминальный авторитет с прозвищем "Саша Браслет" poltava.one

В 2006-2007 годах Павлюченко был помощником народного депутата Николы Злочевского, а в 2014-2019 годах - Игоря Котвицкого. Последний - соратник и "правая рука" бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

О том, что Аваков мог быть бенефициаром схем с землями ГКВСУ, ЭП рассказал один из бывших чиновников. Подтвердить эту информацию из других источников не удалось.

Сам Аваков в комментарии ЭП заявил, что не знаком с Павлюченко, не ведет с ним совместный бизнес, не осведомлен о деталях уголовного дела против ГП № 115, а на вопрос, "крышевали" ли органы МВД бизнес Павлюченко ответил: "Конечно нет". Котвицкий не ответил на телефонные звонки и сообщения в WhatsApp.

Дело №2. Народный депутат, Одесская область

После передачи первого "транша" земель Минюста в Земельный банк Петроверовский сельский совет Березовского района Одесской области пошел в суд, чтобы забрать эти участки себе. Речь идет о почти 5,6 тыс. га.

Суть в том, что изначально земли находились в постоянном пользовании "СГ предприятие ДКВС №111". Далее такое право передали сперва ГП №115, а впоследствии - Земельному банку ФГИУ, однако собственник земли оставался неизменным - государство в лице в лице Главного управления Госгеокадастра в Одесской области.

Однако когда правительство уже отдало эти земли в Земельный банк, Петроверовский сельсовет решил обратиться в суд, чтобы забрать все эти участки себе.

Как объясняет заместитель генерального директора ООО "Государственный земельный банк" Татьяна Щербань, сельсовет ходатайствует о том, чтобы суд признал 5,6 тыс. га государственных земель коммунальными на основании положения Земельного кодекса, согласно которому "землями коммунальной собственности общин считаются все земли государственной собственности, расположенные за пределами населенных пунктов в пределах таких территориальных общин".

По замыслу на землях Пенитенциарной службы заключенные должны были выращивать себе продукты Getty Images

Правда, одним из исключений из этого положения являются земли, которые используются на праве постоянного пользования. Несмотря на это на участки наложили арест. И суд уже два месяца не приобщает к этому делу представителей ООО "Государственный земельный банк", отмечает Щербань. Сейчас ФГИУ подал апелляцию на это решение.

Страшно, что ГП колонии №111 едва ли не самое убыточное из всех десяти аграрных ГП уголовно-исполнительной службы. На 2021 год оно имело убыток в 2,5 млн грн, который постепенно уменьшался в ходе подготовки к ликвидации, свидетельствует финансовая отчетность предприятия в системе Youcontrol.

Это совсем не удивительно, учитывая все уголовные дела, открытые в отношении этого ГП: о самовольном занятии земельных участков, мнимые договоры о совместной обработке земли, различные договоры подряда. Есть даже дело о передаче одного участка компании, владельцем которой является депутат местного райсовета.

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В ходе процесса объединения земель пенитенциарной системы, в частности и Ширяевской колонии №111, в подчинение ГП "СХ предприятие ГУИС Украины (№ 115)", Минюст принял новую редакцию устава предприятия. Согласно ему, цель "115-ки" - привлечение осужденных, отбывающих наказание, к общественно полезному труду, обеспечение их профессионального обучения и получение прибыли от хозяйственной деятельности".

Однако, как выяснили прокуроры, руководители ГП "вопреки интересам службы" заключали договоры подряда на выполнение механизированных сельскохозяйственных работ на земельных участках.

"Согласно условиям договоров, частные предприятия осуществляют комплекс посевных работ собственными силами и средствами, при этом расчет с государственным предприятием "СХ предприятие ДКВС Украины (№ 115)" осуществляется в соответствии со счетом, выставленным по результатам актов выполненных работ в безналичной форме", - говорится в материалах суда.

История подобна выше описанной: занижение урожая, продажа продукции за наличные, обязательства ГП по уплате земельного налога растут, а доходов не хватает. Подрядчиком в этом кейсе было ООО "Агростар экспорт".