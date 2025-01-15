"Самая масштабная земельная афера в истории Киева". Как земли возле музея "Пирогов" оказались в руках застройщиков
18 лет назад Киевсовет провел одну из самых масштабных земельных афер в истории города: отдал фиктивным кооперативам 1500 га для строительства. Прокуратуре удалось "отвоевать" большинство участков, но риск застройки все еще существует.
На южных окраинах Киева находится крупнейший в Европе музей под открытым небом - Национальный музей народной архитектуры и быта в Пирогово. На его территории установлено 300 памятников, самая старая из которых датируется 1587 годом.
Представьте, что на фоне аутентичных украинских хат возвышаются новостройки. На фоне закарпатской деревянной церкви - кондиционеры на вентилируемых фасадах. Народные песни на праздники перекликаются с ревом двигателей автомобилей.
Такая картина могла стать реальностью еще десяток лет назад. В 2007 году Киевский городской совет выделил сотни гектаров полей и лесов вокруг Пирогова и Феофании под жилую застройку. Тогда городским головой был Леонид Черновецкий, а секретарем Киевсовета - самый известный представитель его "молодой команды" Олесь Довгий.
Главными выгодополучателями того решения, как выяснилось впоследствии, стали бизнесмены Василий Хмельницкий и Андрей Иванов. На то время партнеры владели активами в отраслях недвижимости и энергетики, а также в банковской сфере: им принадлежали доли в компаниях "Киевгаз", "Киевводоканал", "Киевэнерго", "Киевхлеб", UDP, а также в банке "Хрещатик".
Решение местных депутатов сразу вызвало вопросы в его законности у общины и правоохранителей. Проблема заключалась в том, что землю, которая была предназначена для ведения сельского хозяйства, вывели из-под государственной собственности, и отдали новым владельцам под застройку абсолютно бесплатно.
Прокурорам удалось признать недействительным решение киевских депутатов. Но бизнесмены не оставляли надежд застроить огромные участки на окраине города и пытались через суды вернуть себе это право. Частично им это удалось.
Хмельницкий и Иванов привлекли влиятельных партнеров и со свежими силами начали очередной этап борьбы за ценные земли. Бизнесмены уже вложили в проект миллионы долларов и хотят любой ценой отбить средства.
Студенты-лендлорды
Во времена советской оккупации размеры Киева были намного меньше. Окраины города, свободные от застройки и инфраструктуры, отдали коллективным хозяйствам для возделывания земли. Хотовский колхоз имел право постоянного пользования огромными массивами участков возле сел Хотов и Пирогово.
С распадом СССР распались и колхозы. В 1990-х годах на руинах колхоза "Хотовский" создали одноименное коллективное сельскохозяйственное предприятие (КСП). Часть участков распаевали между крестьянами, часть - передали в коммунальную собственность общине Киева. КСП "Хотовский" арендовало коммунальные земли.
Впоследствии КСП реорганизовали в сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью (СГООО). Предприятие продолжало заниматься аграрным бизнесом, поэтому в 2004 году Киевсовет продлил ему аренду земельных участков общим объемом 1 тыс га на 25 лет.
Спустя несколько лет совладельцы "Хотовского" неожиданно решили отказаться от значительной части арендованных земель. Якобы из-за высокой ставки земельного налога. В это же время Киевский городской совет получает просьбы от студенческих кооперативов помочь с решением жилищного вопроса и передать им, обычным физическим лицам "с улицы", часть земельных участков, которые ранее обрабатывал "Хотовский", только под застройку.
1 октября 2007 года Киевсовет безвозмездно передает семнадцати жилищно-строительным кооперативам более 1500 га (точная площадь неизвестна). В частности более 100 га кооперативы получили вокруг Национального музея народной архитектуры и быта ("Пирогов").
Несмотря на то, что соучредителями каждого из этих кооперативов было небольшое количество людей, Киевсовет не пожалел выделить им десятки гектаров. Например, жилищный кооператив "Житлодар" получил почти 100 га возле Феофании, "Освитянин" - почти 110 га возле Пирогова, "Харчомашовец" - более 100 га в Конча-Заспе, "Тарасовец" - 42 га на улице Академика Заболотного.
Юрист "Киевского эколого-культурного центра" и активист Александр Дядюк называет заседание Киевсовета 1 октября 2007 года "самой масштабной земельной аферой в Киеве, реализованной за один раз". Тогда депутаты дождались поздней ночи, когда общественность и журналисты устали следить за заседанием. Телевизионная трансляция не велась.
Директор аналитически-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко вспоминает, что в повестке дня сессии тогда анонсировали 709 вопросов, из которых 644 - земельные. К 448 из них не было проектов решений.
"Депутаты голосовали за проекты решений по одним только названиям, которые с голоса зачитывал секретарь Киевсовета Олесь Довгий", - писал Сергиенко в статье для "Зеркала недели".
По словам Дядюка, учредителями кооперативов были номинальные владельцы, студенты, которые за вознаграждение 50-200 грн писали заявления на получение земли и подписали нотариально заверенные доверенности на действия с землей. Как впоследствии отмечал бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, милиция опросила 118 студентов из 450-ти, участвовавших в этой схеме. Они признались в мошенничестве.
Бедный бизнесмен с богатым прошлым
Соучредителем 9 из 17 жилищно-строительных кооперативов, которые получили в целом более 1500 га, был Константин Панченко. Он владел юридической фирмой "Формула безопасности", которой руководил экс-начальник Главного управления коммунальной собственности столицы и экс-депутат Киевсовета Анатолий Чуб.
Чуб входил в состав наблюдательных советов нескольких предприятий, которые контролировали народный депутат Хмельницкий и депутат Киевсовета Иванов. Как отмечала бывшая журналистка Татьяна Черновол, 70% "земельных" решений Киеврады 1 октября 2007 года принимались в интересах бизнес-империи Хмельницкого.
Выделению земли кооперативам предшествовал приказ тогдашнего министра культуры и туризма Юрия Богуцкого "О корректировке зон охраны Национального музея Народной архитектуры и быта Украины" (копия есть в распоряжении ЭП). Его опубликовали за месяц до знаменитого "ночного" заседания Киевсовета.
"Богуцкий уменьшил охраняемые зоны музея в Пирогово, в пределах которых запрещено капитальное строительство, и которые фактически совпадали с аппетитами застройщиков, до чисто символических - шириной всего 25 метров", - говорит председатель общественной организации "Экоотряд" и активист Михаил Погребиский. В Офисе Генпрокурора уточнили, что ранее ширина охранной полосы Музея составляла в среднем 2 километра.
Сегодня Хмельницкого представляют как визионера, социального предпринимателя, девелопера инновационного парка UNIT.City. Сам бизнесмен в публичных высказываниях формирует образ человека, который существенно обеднел за последние годы, и на организованном им Киевском международном экономическом форуме из года в год шутит о своем якобы малом состояниио своем якобы малом состоянии.
Люди, которые интересуются экономической и политической жизнью страны подольше, помнят Хмельницкого как совладельца "Запорожстали", "Киевэнергохолдинга" (в собственность которого городские власти передали пакеты акций "Киевэнерго", "Киевгаза" и "Киевводоканала"), банка "Хрещатик", крупной строительной компании UDP и как народного депутата пяти созывов, который голосовал за "диктаторские" законы 16 января 2014 года и "Харьковские" соглашения 2010 года.
В 2021 году Хмельницкий заявил, что продал долю в UDP Иванову, потому что, якобы, никогда по-настоящему не интересовался строительством.
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Структуры Хмельницкого-Иванова были собственниками земель вокруг Пирогова еще до 1 октября 2007 года - официально владея "Агрокомбинатом "Хотовский". Сам Иванов в интервью "Зеркалу недели" в марте 2007-го признался, что это он с Хмельницким владел "Хотовским" на момент отказа последнего от пользования упомянутых земель, которые в дальнейшем были переданы фиктивным кооперативам.
"В Киеве около 5-7 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения в пользовании предприятий. Мы просто обратили на это внимание раньше других. Мы выяснили, что многие из этих предприятий либо находится на стадии банкротства, либо имеет большие задолженности перед банками. Мы просто проинвестировали и вошли в корпоративные права.
Только в "Хотовский" мы вложили десятки миллионов гривен. У "Агрокомбината" земля находилась в пользовании еще с 1950-х годов. Денег от этого в бюджет не поступало. Потом, уже при Омельченко, заключили договор аренды с местным советом, как на тот момент требовало законодательство", - заявил Иванов.
Шахисты
Допустим, за студенческими кооперативами действительно стоят структуры Хмельницкого и Иванова. Зачем им, владельцам "Агрокомбината "Хотовский", добровольно отказываться от активов и передавать себе же?
Первая причина - это дешевле. "Хотовский" ежегодно платил аренду и земельные налоги, в то время как кооперативы получили эту же землю бесплатно, еще и в собственность. Вторая причина - так проще изменить целевое назначение земли с "для ведения товарного сельского хозяйства" на "для жилой застройки".
Юристы Хмельницкого и Иванова придумали страховочную схему, чтобы сохранить земли на случай будущих судебных исков, утверждает Погребиский. "Они не действуют "по беспределу", они шахматисты", - добавляет активист.
В 2008 году некоторые кооперативы вносят полученные от Киевсовета земельные участки в уставные фонды третьих лиц. Например, "Освитянин" передал свой 110-гектарный участок ООО "Строительное общество", а оно, в свою очередь, в 2010 году передает эту же землю в устав уже другого ООО - "Пейзажное".Таким образом, земельный участок оказался в руках добросовестного приобретателя - третьего лица, которое, по закону, не знало и не могло знать, что приобрело имущество у лица, которое не имело права это имущество отчуждать.
Бенефициарным владельцем "Строительного общества" было то же лицо, что и кооператив. ООО "Пейзажное" через запутанную структуру собственности владел Олег Петровский, первый заместитель гендиректора коммунального предприятия "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны), которое официально принадлежит Хмельницкому.
В ответе на запрос ЭП в Офисе Генерального прокурора сообщили, что финальной целью всех этих действий была застройка жильем прилегающей к музею территории "недобросовестными лицами" вопреки земельному законодательству и закону "Об охране культурного наследия".Прокуроры прямо указывают, что Киевсовет в 2007 году незаконно передал землю жилищно-строительным кооперативам в частную собственность и аренду для строительства. Суд подтвердил, что кооперативы создали на подставных лиц, которые, к тому же, не нуждались в улучшении жилищных условий и не состояли на квартирном учете.
В игру вступает прокуратура
В 2010 году процесс подготовки к застройке земельных участков бывшего колхоза "Хотовский" останавливается. В стране сменилась власть, правительство Виктора Януковича и администрация Александра Попова по тем или иным мотивам инициируют расследование деятельности депутатов Киевсовета и мэра Черновецкого в 2006-2010 годах.
В 2011-2015 годах по искам Генпрокуратуры суды трех инстанций признали недействительным решение Киевсовета о передаче участков кооперативам, а также признали недействительными права собственности на участки как у кооперативов, так и у ТОВок (добросовестных приобретателей).
В 2014 году структуры Хмельницкого и Иванова пытались вернуть один из участков, свидетельствует постановление Высшего хозяйственного суда. Компания хотела, чтобы дело пересмотрели "по вновь открывшимся обстоятельствам", но ей это не удалось.Аэросъемка участков возле музея "Пирогов"Фото: Bihus.Info
Удачной получилась следующая попытка, осуществленная в 2018 году. Только уже не от имени кооперативов и ОООок, а через подзабытое СГООО "Агрокомбинат "Хотовский". Не стал преградой тот факт, что СГООО в 2007 году добровольно отказалось от пользования теми землями.
"Через 11 лет после прекращения договорных отношений с Киевским городским советом СГООО "Агрокомбинат "Хотовский", не имея надлежащих правоустанавливающих документов на землю и при отсутствии правовых оснований зарегистрировало за собой право пользования земельными участками общей площадью 72,2 га вблизи Музея", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Юристы "Хотовского" вернули компании право аренды участков через суды. Кроме того, "Хотовскому" удалось зарегистрировать право аренды на один участок размером 16 га в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. Именно с этого участка девелоперы и планировали начать застройку земель вокруг Пирогова.
Провести все действия компании помогали так называемые "черные" регистраторы. Они фигурируют в судебных делах третьими сторонами. Одна из них - государственный регистратор Коммунального предприятия "Регистратор" Юлия Никитина. Юрист Дядюк называет ее "легендой черного регистраторства".
Аренда позволила "Агрокомбинату "Хотовский" готовить проектную документацию для начала строительства и получить у городских властей Градостроительные условия и ограничения (ГУО) - ключевой разрешительный документ для начала работ. Так аграрная компания фактически превратилась в строительную.
Строители вырезали байрачный лес на участке и завели строительную технику. Сделать больше они не успели из-за сопротивления общественности и ареста, наложенного в рамках возбужденного уголовного дела.
Новые игроки
Иванову и Хмельницкому удалось достичь частичного успеха в вопросе застройки земель "Хотовского" в 2018 году благодаря новым партнерам. Их имена стали известны после обнародования файлов с компьютера Дениса Комарницкого.
Напомним, в 2020 году народный депутат Гео Лерос передал журналистам Bihus.Info флешку со скопированным содержимым одного из рабочих компьютеров Комарницкого. Его изъяли сотрудники СБУ во время обысков. На компьютере содержались так называемые "понятийки", касающиеся функционирования строительного рынка города.
В распоряжении ЭП оказалась "понятийка" относительно двух этапов застройки полей рядом с Пироговом и Феофанией общей площадью 231 га. Согласно ей, Иванов и бизнесмен Степан Черновецкий (сын Леонида Черновецкого) выступают застройщиками, а нардеп и тогдашний "смотрящий" за Киевом Вадим Столар обеспечивает бюрократическое сопровождение.
Жилой комплекс должен был состоять из домов высотой не менее 9 этажей, офисных и торговых помещений, паркингов, образовательных учреждений.
Согласно тексту "понятейки", затраты партнеров на получение ГУО якобы составляли 4 млн долл. Дальнейшее утверждение Детального плана территории на сессии Киевсовета, изменение целевого назначения земли под строительство, прохождение экспертизы, получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию обошлись бы еще в 16 млн долл.
Аутентичность содержания "понятейки" ЭП подтвердили трое не связанных между собой источников - двое владельцев крупных девелоперских компаний и чиновник Киевской городской государственной администрации.
Вследствие определенных политических процессов, о которых ЭП писала ранее, роль "смотрящего" вместо Столара перебирает на себя Комарницкий. Аналогичная замена произошла и в проекте застройки Пирогова. Подтверждение этому содержится в официальных реестрах.
Сегодня официальными бенефициарами СГООО "Агрокомбинат "Хотовский" являются ООО "Земельный центр" (50%), Олег Ладик (43,4%) и Виталий Верба (6,6%).
Компания "Земельный центр" записана на кипрскую офшорку "Деванда менеджмент лимитед", которая фигурировала в уголовных делах об отчуждении акций "Киевэнерго" в пользу "Киевэнергохолдинга" Хмельницкого и Иванова. А ее руководителем является Андрей Дмитрюк - подписант в "ЮДП-Риэл эстейт", руководитель другой компании из орбиты UDP, которая застраивает территорию завода "Арсенал" и бывший участник четырех студенческих кооперативов (тех самых).
Ладик руководил ОСМД жилого комплекса Central Park, строительство которого финансировал Степан Черновецкий и был подписантом в компании "Гитан", привлеченной к строительству ЖК White Lines за средства Черновецкого.
Верба - представитель Комарницкого. Благодаря системе Youcontrol ЭП удалось установить связь Вербы с компанией по управлению активами "Сипиджи ассетс менеджмент" братьев Александра и Вячеслава Супруненко - соратников, друзей и бизнес-партнеров Комарницкого. Кроме того, братья были влиятельными членами команды Черновецкого-старшего, а один из них - его бывшим зятем.
В 2021 году Кассационный Хозяйственный суд в составе Верховного Суда окончательно отменил государственную регистрацию права аренды "Хотовского" на земельные участки по ул. Несмотря на проигрыш всех судов юристы "Хотовского" повторно "воскресили" дело летом 2022 года, сославшись на несоблюдение формальной процедуры принятия решений.
Почему нельзя строить вокруг Музея
Музей в Пирогово - свидетельство автохтонности украинского этноса на этой земле. Музеи под открытым небом должны размещаться в аутентичной историко-культурной среде, которая не может быть урбанизированной.
Для сохранения памятников и целостной музейной экспозиции вокруг музеев под открытым небом устанавливаются зоны охраны, которые предусматривают режим использования прилегающих земель с запретом определенной деятельности - например, застройки или промышленного производства. Как упоминалось выше, размер охраняемых зон существенно сократил Минкульт в 2007 году.
Согласно гидрогеологическому заключению экспертов из Киево-Могилянской академии и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, если территория вокруг Пирогово будет застроена, существует риск, что музей с холмами "поплывет", говорит представитель национального природного парка "Голосеевский" Олег Годына.
"Нарушение территории вокруг музея может привести к безвозвратной потере неповторимого ландшафта, активизации оползнеобразования, загрязнению подземных и поверхностных вод, а также деформации уникальных деревянных образцов народной архитектуры ХѴІ-ХХ веков", - подтверждают в Офисе Генпрокурора.
Олег Годына добавляет, что вместе с Голосеевским лесом поля и леса к югу от Киева являются открытыми экологическими коридорами для миграции животных, краснокнижных хищных птиц, насекомых. "Эти территории не должны быть урбанизированными", - говорит он.
Земельные участки "Агрокомбината "Хотовский" вблизи Пирогова должны были войти в состав "Национального парка "Голосеевский" как экологически ценные территории, но в последний момент их исключили. Впрочем, они с 1994 года зарезервированы под земли природно-заповедного фонда и могут войти в "Голосеевский" в следующих очередях расширения границ парка.
Что дальше
Прокуроры смогли "отбить" у незаконных владельцев все земельные участки, за исключением одного. Сейчас суды продолжаются только в отношении участка размером 16 га, на который оформлены "градусловия", который по реестрам формально находится в аренде "Хотовского" и который в "понятийках" Комарницкого обозначен первым этапом застройки.
Бенефициары "Агрокомбината "Хотовский" вцепились за этот участок "мертвой хваткой", говорит Погребиский, ведь вложили средства в получение разрешительной документации и взятки судьям.
"Учитывая повторную регистрацию прав "Агрокомбинатом "Хотовский" одного из спорных земельных участков площадью 16 га, Офис Генерального прокурора подал в суд иск об устранении препятствий в пользовании им Киевсоветом путем отмены регистрации права аренды и его возвращения территориальной общине", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Прокуратура подала в суд по обжалованию приказа Минкульта об охраняемых зонах музея и выиграла дело. Однако впоследствии юристы "Хотовского" вошли в дело третьим лицом и подали апелляционную жалобу.
Остальные участки де-юре "отвоеваны" и находятся в коммунальной собственности. Погребиский говорит, что на него выходил Андрей Семенов, руководитель девелоперской компании UDP, которая сейчас принадлежит Иванову, и предлагал "искать компромисс, объясниться".
ЕП просила пресс-службу UDP организовать встречу с Семеновым или другим представителем компании-застройщика. Директор по коммуникациям UDP Ольга Джелебова ответила, что вместе с юристом подготовит письменные ответы на вопросы. Через две недели она написала:
"Компания UDP и ее бенефициары не имеют никакого отношения к указанным обществам и земельным участкам. Они не имеют девелоперских планов относительно этих территорий и не рассматривают такой возможности. Нам также неизвестно, кто является конечным бенефициарным владельцем соответствующего предприятия и каковы его намерения по использованию этих земельных участков".
Два года назад ЭП направляла запрос на интервью с Ивановым, на что получила заверения, что редакция получит приоритет, как только "Андрей Анатольевич будет готов давать интервью".
ЭП также хотела пообщаться с Хмельницким, но его PR-менеджер не дала обратной связи на момент выхода материала.
В пресс-службе Chernovetskiy Investment Group ответили, что Степан Черновецкий не является совладельцем "Агрокомбината "Хотовский" и не участвует в проекте застройки территорий вокруг Пирогова.
Комарницкий не ответил на телефонные звонки по тем номерам, которые есть в распоряжении редакции.
Помощница Олеся Довгого сообщила журналисту ЭП, что находится в отпуске, и отказалась дать личный номер телефона бывшего секретаря Киевсовета.Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Ее содержание является исключительной ответственностью "Экономической правды" и не обязательно отражает взгляды ЕС.