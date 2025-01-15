"Самая масштабная земельная афера в истории Киева". Как земли возле музея "Пирогов" оказались в руках застройщиков

В игру вступает прокуратура

Прокуроры прямо указывают, что Киевсовет в 2007 году незаконно передал землю жилищно-строительным кооперативам в частную собственность и аренду для строительства. Суд подтвердил, что кооперативы создали на подставных лиц, которые, к тому же, не нуждались в улучшении жилищных условий и не состояли на квартирном учете.

В 2010 году процесс подготовки к застройке земельных участков бывшего колхоза "Хотовский" останавливается. В стране сменилась власть, правительство Виктора Януковича и администрация Александра Попова по тем или иным мотивам инициируют расследование деятельности депутатов Киевсовета и мэра Черновецкого в 2006-2010 годах.

В 2011-2015 годах по искам Генпрокуратуры суды трех инстанций признали недействительным решение Киевсовета о передаче участков кооперативам, а также признали недействительными права собственности на участки как у кооперативов, так и у ТОВок (добросовестных приобретателей).

В 2014 году структуры Хмельницкого и Иванова пытались вернуть один из участков, свидетельствует постановление Высшего хозяйственного суда. Компания хотела, чтобы дело пересмотрели "по вновь открывшимся обстоятельствам", но ей это не удалось.

Аэросъемка участков возле музея "Пирогов" Фото: Bihus.Info

Удачной получилась следующая попытка, осуществленная в 2018 году. Только уже не от имени кооперативов и ОООок, а через подзабытое СГООО "Агрокомбинат "Хотовский". Не стал преградой тот факт, что СГООО в 2007 году добровольно отказалось от пользования теми землями.

"Через 11 лет после прекращения договорных отношений с Киевским городским советом СГООО "Агрокомбинат "Хотовский", не имея надлежащих правоустанавливающих документов на землю и при отсутствии правовых оснований зарегистрировало за собой право пользования земельными участками общей площадью 72,2 га вблизи Музея", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Юристы "Хотовского" вернули компании право аренды участков через суды. Кроме того, "Хотовскому" удалось зарегистрировать право аренды на один участок размером 16 га в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. Именно с этого участка девелоперы и планировали начать застройку земель вокруг Пирогова.

Участок, с которого должна была начаться застройка вокруг Пирогова. На заднем фоне - офис МХП Александр Колесниченко

Провести все действия компании помогали так называемые "черные" регистраторы. Они фигурируют в судебных делах третьими сторонами. Одна из них - государственный регистратор Коммунального предприятия "Регистратор" Юлия Никитина. Юрист Дядюк называет ее "легендой черного регистраторства".

Аренда позволила "Агрокомбинату "Хотовский" готовить проектную документацию для начала строительства и получить у городских властей Градостроительные условия и ограничения (ГУО) - ключевой разрешительный документ для начала работ. Так аграрная компания фактически превратилась в строительную.

Строители вырезали байрачный лес на участке и завели строительную технику. Сделать больше они не успели из-за сопротивления общественности и ареста, наложенного в рамках возбужденного уголовного дела.

Новые игроки

Иванову и Хмельницкому удалось достичь частичного успеха в вопросе застройки земель "Хотовского" в 2018 году благодаря новым партнерам. Их имена стали известны после обнародования файлов с компьютера Дениса Комарницкого.

Напомним, в 2020 году народный депутат Гео Лерос передал журналистам Bihus.Info флешку со скопированным содержимым одного из рабочих компьютеров Комарницкого. Его изъяли сотрудники СБУ во время обысков. На компьютере содержались так называемые "понятийки", касающиеся функционирования строительного рынка города.

В распоряжении ЭП оказалась "понятийка" относительно двух этапов застройки полей рядом с Пироговом и Феофанией общей площадью 231 га. Согласно ей, Иванов и бизнесмен Степан Черновецкий (сын Леонида Черновецкого) выступают застройщиками, а нардеп и тогдашний "смотрящий" за Киевом Вадим Столар обеспечивает бюрократическое сопровождение.

Жилой комплекс должен был состоять из домов высотой не менее 9 этажей, офисных и торговых помещений, паркингов, образовательных учреждений.

Согласно тексту "понятейки", затраты партнеров на получение ГУО якобы составляли 4 млн долл. Дальнейшее утверждение Детального плана территории на сессии Киевсовета, изменение целевого назначения земли под строительство, прохождение экспертизы, получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию обошлись бы еще в 16 млн долл.

Аутентичность содержания "понятейки" ЭП подтвердили трое не связанных между собой источников - двое владельцев крупных девелоперских компаний и чиновник Киевской городской государственной администрации.

Вследствие определенных политических процессов, о которых ЭП писала ранее, роль "смотрящего" вместо Столара перебирает на себя Комарницкий. Аналогичная замена произошла и в проекте застройки Пирогова. Подтверждение этому содержится в официальных реестрах.

Сегодня официальными бенефициарами СГООО "Агрокомбинат "Хотовский" являются ООО "Земельный центр" (50%), Олег Ладик (43,4%) и Виталий Верба (6,6%).

Компания "Земельный центр" записана на кипрскую офшорку "Деванда менеджмент лимитед", которая фигурировала в уголовных делах об отчуждении акций "Киевэнерго" в пользу "Киевэнергохолдинга" Хмельницкого и Иванова. А ее руководителем является Андрей Дмитрюк - подписант в "ЮДП-Риэл эстейт", руководитель другой компании из орбиты UDP, которая застраивает территорию завода "Арсенал" и бывший участник четырех студенческих кооперативов (тех самых).

Ладик руководил ОСМД жилого комплекса Central Park, строительство которого финансировал Степан Черновецкий и был подписантом в компании "Гитан", привлеченной к строительству ЖК White Lines за средства Черновецкого.

Верба - представитель Комарницкого. Благодаря системе Youcontrol ЭП удалось установить связь Вербы с компанией по управлению активами "Сипиджи ассетс менеджмент" братьев Александра и Вячеслава Супруненко - соратников, друзей и бизнес-партнеров Комарницкого. Кроме того, братья были влиятельными членами команды Черновецкого-старшего, а один из них - его бывшим зятем.

В 2021 году Кассационный Хозяйственный суд в составе Верховного Суда окончательно отменил государственную регистрацию права аренды "Хотовского" на земельные участки по ул. Несмотря на проигрыш всех судов юристы "Хотовского" повторно "воскресили" дело летом 2022 года, сославшись на несоблюдение формальной процедуры принятия решений.

Почему нельзя строить вокруг Музея

Музей в Пирогово - свидетельство автохтонности украинского этноса на этой земле. Музеи под открытым небом должны размещаться в аутентичной историко-культурной среде, которая не может быть урбанизированной.

Для сохранения памятников и целостной музейной экспозиции вокруг музеев под открытым небом устанавливаются зоны охраны, которые предусматривают режим использования прилегающих земель с запретом определенной деятельности - например, застройки или промышленного производства. Как упоминалось выше, размер охраняемых зон существенно сократил Минкульт в 2007 году.

Если бы планы застройщиков реализовались, за этими домами музея "Пирогов" располагались бы многоэтажки Александр Колесниченко

Согласно гидрогеологическому заключению экспертов из Киево-Могилянской академии и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, если территория вокруг Пирогово будет застроена, существует риск, что музей с холмами "поплывет", говорит представитель национального природного парка "Голосеевский" Олег Годына.

"Нарушение территории вокруг музея может привести к безвозвратной потере неповторимого ландшафта, активизации оползнеобразования, загрязнению подземных и поверхностных вод, а также деформации уникальных деревянных образцов народной архитектуры ХѴІ-ХХ веков", - подтверждают в Офисе Генпрокурора.

Олег Годына добавляет, что вместе с Голосеевским лесом поля и леса к югу от Киева являются открытыми экологическими коридорами для миграции животных, краснокнижных хищных птиц, насекомых. "Эти территории не должны быть урбанизированными", - говорит он.

Земельные участки "Агрокомбината "Хотовский" вблизи Пирогова должны были войти в состав "Национального парка "Голосеевский" как экологически ценные территории, но в последний момент их исключили. Впрочем, они с 1994 года зарезервированы под земли природно-заповедного фонда и могут войти в "Голосеевский" в следующих очередях расширения границ парка.

Что дальше

Прокуроры смогли "отбить" у незаконных владельцев все земельные участки, за исключением одного. Сейчас суды продолжаются только в отношении участка размером 16 га, на который оформлены "градусловия", который по реестрам формально находится в аренде "Хотовского" и который в "понятийках" Комарницкого обозначен первым этапом застройки.

Бенефициары "Агрокомбината "Хотовский" вцепились за этот участок "мертвой хваткой", говорит Погребиский, ведь вложили средства в получение разрешительной документации и взятки судьям.

"Учитывая повторную регистрацию прав "Агрокомбинатом "Хотовский" одного из спорных земельных участков площадью 16 га, Офис Генерального прокурора подал в суд иск об устранении препятствий в пользовании им Киевсоветом путем отмены регистрации права аренды и его возвращения территориальной общине", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Прокуратура подала в суд по обжалованию приказа Минкульта об охраняемых зонах музея и выиграла дело. Однако впоследствии юристы "Хотовского" вошли в дело третьим лицом и подали апелляционную жалобу.

Остальные участки де-юре "отвоеваны" и находятся в коммунальной собственности. Погребиский говорит, что на него выходил Андрей Семенов, руководитель девелоперской компании UDP, которая сейчас принадлежит Иванову, и предлагал "искать компромисс, объясниться".

ЕП просила пресс-службу UDP организовать встречу с Семеновым или другим представителем компании-застройщика. Директор по коммуникациям UDP Ольга Джелебова ответила, что вместе с юристом подготовит письменные ответы на вопросы. Через две недели она написала:

"Компания UDP и ее бенефициары не имеют никакого отношения к указанным обществам и земельным участкам. Они не имеют девелоперских планов относительно этих территорий и не рассматривают такой возможности. Нам также неизвестно, кто является конечным бенефициарным владельцем соответствующего предприятия и каковы его намерения по использованию этих земельных участков".

Два года назад ЭП направляла запрос на интервью с Ивановым, на что получила заверения, что редакция получит приоритет, как только "Андрей Анатольевич будет готов давать интервью".

ЭП также хотела пообщаться с Хмельницким, но его PR-менеджер не дала обратной связи на момент выхода материала.

В пресс-службе Chernovetskiy Investment Group ответили, что Степан Черновецкий не является совладельцем "Агрокомбината "Хотовский" и не участвует в проекте застройки территорий вокруг Пирогова.

Комарницкий не ответил на телефонные звонки по тем номерам, которые есть в распоряжении редакции.

Помощница Олеся Довгого сообщила журналисту ЭП, что находится в отпуске, и отказалась дать личный номер телефона бывшего секретаря Киевсовета.

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Ее содержание является исключительной ответственностью "Экономической правды" и не обязательно отражает взгляды ЕС.