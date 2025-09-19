Преодолеет ли обновленное БЭБ оргпреступников

На пятом году существования бюро мы вынуждены констатировать: работа 1 200 его работников неэффективна. В Киеве действуют не менее 110 "экономических" банд.

Становление нового правоохранительного органа – Бюро экономической безопасности (БЭБ) – привлекает все большее внимание общества, не только экспертов.

Объективно сложившиеся условия требовали обновления направления развития БЭБ. С одной стороны, бизнес требовал снижения административного и коррупционного давления, которое было слишком высоким. С другой – государство нуждалось в создании эффективного механизма защиты экономических интересов, ведь уровень риска целенаправленной деятельности организованной преступности по отдельным направлениям достигал 60-71%.

Российская агрессия внесла в этот процесс свои коррективы. Еще в 2019 году, исследуя гибридные угрозы, эксперты акцентировали риск (45%) появления новых преступных схем в экономике как элемент посягательства на экономическую целостность Украины.

Во время войны медиа обращают внимание на многочисленные правонарушения, связанные с гуманитарной помощью. В то же время, прогнозируя угрозы в период восстановления Украины, следует оценивать риски, связанные с использованием международной финансовой помощи на фоне системных уголовных явлений: организованной экономической преступности, присвоения и отмывания государственных средств, коррупции.

Масштабы организованной экономической преступности

Ситуация с оргпреступностью чрезвычайна. Оценивая риски организованной криминальной активности в экономике в 2021 году, эксперты выделили следующее.

15% организованных преступных группировок (ОПГ) действуют на транснациональном уровне.

Около 9% ОПГ существуют более 15 лет.

33% ОПГ имеют значительный опыт криминальной экономической деятельности.

Почти 20% ОПГ характеризуются связями с "ворами в законе".

22% ОПГ ежемесячно оперируют более 250 млн. грн.

В 9% ОПГ годовой объем средств, полученных в результате незаконной деятельности, превышает 500 млн. грн.

58% ОПГ хорошо понимают методы деятельности правоохранительных органов и используют меры противодействия.

63% ОПГ системно используют коррупционные связи и в 19% случаев это связи в правоохранительных органах.

В 38% ОПГ масштабы преступной деятельности выросли, следовательно, это сформированная, профессиональная, организованная экономическая криминальная инфраструктура. Какой институт способен минимизировать деструктивное влияние системных криминальных явлений в экономике страны? Имеет ли БЭБ соответствующие способности?

Не один год профессиональное сообщество боролось за создание органа по борьбе с экономическими преступлениями вместо всех остальных, возлагало большие надежды на формирование способностей эффективной защиты экономических интересов общества. И получила то, что за короткий период в обществе не без иронии стали называть БЕБ!.

Проблемы оценки эффективности БЭБ

Большинство экспертов, анализируя результаты деятельности вновь органа, основные акценты делают на статистических данных, касающихся уголовно-правовой активности БЭБ. Однако они не учитывают, что давно отмечают не только отечественные эксперты, но и зарубежные: государственная статистика, в частности ЕРДР, не отражает реального состояния экономической преступности в стране.

Уголовная ответственность является лишь одним из инструментов безопасности общества, обеспечивающих неотвратимость наказания. Однако, учитывая высокие коррупционные риски в обществе, не стоит оценивать эффективность работы только в объеме наказаний. Кроме того, анализ реальных судебных приговоров за экономические преступления в прошлые периоды свидетельствует об их ничтожности на фоне тех системных уголовных проявлений, которые нуждаются в неотложном и адекватном ответе государства.

Риск-ориентированный подход: закон и реальность

Почти десятилетие приоритетом бизнес-сообщества есть внедрение современной философии правоохранительной деятельности и модели управления на основе аналитической разведки. Некоторые достижения есть, закон "О БЭБ" реализует именно такой подход.

Ключевые направления – развитие информационно-аналитической деятельности, проактивность БЭБ, предотвращение преступности в системе экономической безопасности государства. Системным компонентом реализации ключевых направлений является риск-ориентированный подход в деятельности БЭБ и внедрение риск-менеджмента на основе их оценки.

Согласно закону, порядок применения риск-ориентированного подхода утверждается приказом БЭБ, а порядок проведения комплекса мер по оценке рисков в сфере экономики утверждает Кабмин. Однако на пятом году деятельности государственного органа эти документы не разработаны и не утверждены, а это отсутствие правовой регламентации ключевого направления деятельности БЭБ.

Формально это невыполнение прямой нормы закона. Согласно ему, "риск-ориентированный подход должен быть пропорционален характеру и масштабу деятельности Бюро экономической безопасности Украины в соответствующей сфере".

Закон указывает, что БЭБ должен определять свою работу (направления, сферы экономики, уголовное преследование, арест активов) на основе предварительно проведённой оценки рисков в сфере экономической безопасности. То есть предмет деятельности БЭБ определяется уровнем риска по критериям, "связанным с характером и видом противоправного действия, отраслевыми особенностями системных уголовных явлений, финансовыми потерями государства от оптимизации уплаты налогов".

Подытожим: на основе оценки рисков (и только так), при физическом наличии соответствующего аналитического продукта должен быть разработан план работы БЭБ хотя бы на год, а лучше – на период военного положения, который указывает на выполнение прямой нормы закона и является обоснованием сметы расходов государственных средств на работу БЭБ.

Понятно, что при текущей ситуации указанная проблема не будет в центре внимания, но руководство БЭБ должно предположить, что совсем скоро вопрос целевого использования бюджетных средств может поставить Счетная палата Украины.

Правоохранительная сущность БЭБ и потребность в модернизации

БЭБ – правоохранительный орган, он не нуждается в формальном юридическом определении (законодатель использует различные юридические конструкции, в частности ЦОИВ), стоит обратить внимание на полномочия и задачи институции. По закону, "досудебное расследование" отдельных видов преступлений делает упор на правоохранительную деятельность. Аналитика является вспомогательным инвентарем расследований.

На пятом году деятельности БЭБ мы вынуждены констатировать: у этого правоохранительного органа нет ничего общего с новыми подходами. Это погоня за тем, что давно произошло. Какова эффективность 1200 работников БЭБ в пределах Украины или хотя бы киевских сотрудников? В столице по меньшей мере 110 ОПГ, действующих в экономике.

Необходимость внедрения ILP-модели

Перезагрузка работы бюро должна производиться в соответствии с профильными законами. Одной из фундаментальных новаций является риск-ориентированный подход. В законе прописаны задачи из восьми пунктов, первый из них – "выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных".

Законодатель сделал важный выбор в пользу имплементации новой модели полицейской деятельности, уже давно апробированной в странах Европы и США. Полицейская деятельность, руководимая разведывательной аналитикой, так называемая ILP (Inteligence Led Policing), является краеугольным камнем современной правоохранительной политики.

Она подчеркивает проактивную и превентивную общую методологию и позволяет правоохранителям на шаг опережать преступников. ILP-модель позволяет видеть закономерности, связывающие различные преступления, лиц и места их нахождения, что положительно влияет на скорость и эффективность реакции соответствующих институтов.

Внедрять новые методы всегда сложно, однако, уверен, что лица, заинтересованные в процессе восстановления современного украинского государства, сделают все необходимое для эффективного воплощения этой концепции с четким осознанием: ее реализация приближает деятельность украинских правоохранителей к европейским.

Роль экспертного сообщества в развитии методологии

Команда экспертов Ассоциации налогоплательщиков Украины на протяжении ряда лет активно разрабатывала методологию проведения анализа финансово-экономических рисков и ее ключевой компонент – автоматизированную систему управления рисками, которая станет базовым инструментом внедрения риск-ориентированного подхода.

АППУ еще в 2021 году представила этот документ вместе с алгоритмами определения рисков экономической безопасности. Бизнес-сообщество вовлекает в работу авторитетных международных экспертов, чтобы в сложное время подставить плечо государству.

Парламентский контроль и новое руководство БЭБ

Деятельность бюро – в фокусе внимания бизнеса. Среди приоритетов бизнес-сообщества – перезагрузка БЭБ, постоянный контроль за работой и создание качественных показателей эффективности для измерения эффективности его работы.

Общество уже ощутило, как работает парламентский и общественный контроль. Он позволяет перезагрузить работу важного органа, сделать его деятельность эффективной с точки зрения преодоления экономической преступности и одновременно прозрачной и подотчетной обществу. Теперь нам необходимо достичь договоренности между бизнес-сообществом, исполнительной, законодательной властью и самим БЭБ, чтобы оценивать деятельность бюро по одинаковым критериям. Это очень сложная задача.

15 августа 2025 г. состоялась конференция "Сотрудничество БЭБ и добросовестного бизнеса – залог эффективного противодействия экономическим преступлениям", организованная совместно с БЭБ и ведущими бизнес-ассоциациями страны. Более 50 руководителей ведущих объединений обсуждали пути сотрудничества и стратегические направления развития БЭБ под руководством нового директора ведомства Александра Цивинского.

Новоиспеченный директор бюро представил свое видение будущего органа, отметив необходимость кардинальных изменений и создание эффективной аналитической службы. Он отметил, что планирует как можно быстрее провести переаттестацию всех сотрудников бюро с привлечением международных экспертов, а также сосредоточить усилия на борьбе с большими "серыми" схемами.

Важно, что Цивинский категорически заявил о нулевой толерантности к коррупции и необходимости обеспечения равных условий для ведения бизнеса.

Базовые показатели эффективности работы БЭБ

На форуме бизнес-сообщество предложило новому директору БЭБ следующие базовые показатели эффективности работы БЭБ (КРИ).

1. Соотношение (постатейно) количества начатых досудебных расследований к количеству подозрений.

2. Соотношение количества внесенных в ЕРДР дел, подследственных БЭБ, к количеству дел, направленных в суд.

3. Соотношение количества обвинительных актов, направленных в суд, к количеству обвинительных и оправдательных приговоров, вступивших в законную силу, и к количеству производств, закрытых в суде по части 4 статьи 212 Уголовного кодекса (в связи с уплатой доначисленных налоговых обязательств).

4. Динамика количества обысков (в целом инвазивных следственных действий) БЭБ по статьям 212 и 191 (квартал к кварталу). Соотношение количества обысков в развитых странах-соседях (с учетом количества юридических лиц), а также результативности таких действий. Дополнительно – количество обысков в динамике (квартал в квартал), проведенных без определения суда; количество обысков в динамике, проведенных для изъятия документов, без предварительного запроса на предоставление документов.

5. Динамика количества и стоимости арестованного имущества (квартал в квартал). Соотношение наложенных и отмененных арестов имущества в динамике.

6. Суммы налоговых поступлений (в динамике), поступивших в госбюджет благодаря принятым БЭБ аналитическим и превентивным мерам, в частности, благодаря легализации деятельности субъектов, отказавшихся от использования теневых схем.

7. Средняя продолжительность досудебных расследований (ДР) в уголовных производствах, отдельно доля ДР, длящихся более 18 месяцев (статья 219 УПК).

8. Количество жалоб бизнеса к бизнес-омбудсмену и ведущим бизнес-ассоциациям (квартал к кварталу).

9. Уровень "тени" в разрезе отдельных налогов и отраслей, который измеряется методологией tax gap (разница между налогами, которые теоретически должны быть уплачены государству, и суммой налогов, которую фактически получила налоговая служба - ЭП ).

Надеемся, что народные депутаты, Кабмин и глава БЭБ учтут предложения бизнес-сообщества по аналитическому подходу и КРИ и общество в 2026 году получит обновленное качественное бюро, сосредоточенное на противодействии экономическим преступлениям.