Преодолеет ли обновленное БЭБ оргпреступников
На пятом году существования бюро мы вынуждены констатировать: работа 1 200 его работников неэффективна. В Киеве действуют не менее 110 "экономических" банд.
Становление нового правоохранительного органа – Бюро экономической безопасности (БЭБ) – привлекает все большее внимание общества, не только экспертов.
Объективно сложившиеся условия требовали обновления направления развития БЭБ. С одной стороны, бизнес требовал снижения административного и коррупционного давления, которое было слишком высоким. С другой – государство нуждалось в создании эффективного механизма защиты экономических интересов, ведь уровень риска целенаправленной деятельности организованной преступности по отдельным направлениям достигал 60-71%.
Российская агрессия внесла в этот процесс свои коррективы. Еще в 2019 году, исследуя гибридные угрозы, эксперты акцентировали риск (45%) появления новых преступных схем в экономике как элемент посягательства на экономическую целостность Украины.
Во время войны медиа обращают внимание на многочисленные правонарушения, связанные с гуманитарной помощью. В то же время, прогнозируя угрозы в период восстановления Украины, следует оценивать риски, связанные с использованием международной финансовой помощи на фоне системных уголовных явлений: организованной экономической преступности, присвоения и отмывания государственных средств, коррупции.
Масштабы организованной экономической преступности
Ситуация с оргпреступностью чрезвычайна. Оценивая риски организованной криминальной активности в экономике в 2021 году, эксперты выделили следующее.
- 15% организованных преступных группировок (ОПГ) действуют на транснациональном уровне.
- Около 9% ОПГ существуют более 15 лет.
- 33% ОПГ имеют значительный опыт криминальной экономической деятельности.
- Почти 20% ОПГ характеризуются связями с "ворами в законе".
- 22% ОПГ ежемесячно оперируют более 250 млн. грн.
- В 9% ОПГ годовой объем средств, полученных в результате незаконной деятельности, превышает 500 млн. грн.
- 58% ОПГ хорошо понимают методы деятельности правоохранительных органов и используют меры противодействия.
- 63% ОПГ системно используют коррупционные связи и в 19% случаев это связи в правоохранительных органах.
- В 38% ОПГ масштабы преступной деятельности выросли, следовательно, это сформированная, профессиональная, организованная экономическая криминальная инфраструктура. Какой институт способен минимизировать деструктивное влияние системных криминальных явлений в экономике страны? Имеет ли БЭБ соответствующие способности?
Не один год профессиональное сообщество боролось за создание органа по борьбе с экономическими преступлениями вместо всех остальных, возлагало большие надежды на формирование способностей эффективной защиты экономических интересов общества. И получила то, что за короткий период в обществе не без иронии стали называть БЕБ!.
Проблемы оценки эффективности БЭБ
Большинство экспертов, анализируя результаты деятельности вновь органа, основные акценты делают на статистических данных, касающихся уголовно-правовой активности БЭБ. Однако они не учитывают, что давно отмечают не только отечественные эксперты, но и зарубежные: государственная статистика, в частности ЕРДР, не отражает реального состояния экономической преступности в стране.
Уголовная ответственность является лишь одним из инструментов безопасности общества, обеспечивающих неотвратимость наказания. Однако, учитывая высокие коррупционные риски в обществе, не стоит оценивать эффективность работы только в объеме наказаний. Кроме того, анализ реальных судебных приговоров за экономические преступления в прошлые периоды свидетельствует об их ничтожности на фоне тех системных уголовных проявлений, которые нуждаются в неотложном и адекватном ответе государства.
Риск-ориентированный подход: закон и реальность
Почти десятилетие приоритетом бизнес-сообщества есть внедрение современной философии правоохранительной деятельности и модели управления на основе аналитической разведки. Некоторые достижения есть, закон "О БЭБ" реализует именно такой подход.
Ключевые направления – развитие информационно-аналитической деятельности, проактивность БЭБ, предотвращение преступности в системе экономической безопасности государства. Системным компонентом реализации ключевых направлений является риск-ориентированный подход в деятельности БЭБ и внедрение риск-менеджмента на основе их оценки.
Согласно закону, порядок применения риск-ориентированного подхода утверждается приказом БЭБ, а порядок проведения комплекса мер по оценке рисков в сфере экономики утверждает Кабмин. Однако на пятом году деятельности государственного органа эти документы не разработаны и не утверждены, а это отсутствие правовой регламентации ключевого направления деятельности БЭБ.
Формально это невыполнение прямой нормы закона. Согласно ему, "риск-ориентированный подход должен быть пропорционален характеру и масштабу деятельности Бюро экономической безопасности Украины в соответствующей сфере".
Закон указывает, что БЭБ должен определять свою работу (направления, сферы экономики, уголовное преследование, арест активов) на основе предварительно проведённой оценки рисков в сфере экономической безопасности. То есть предмет деятельности БЭБ определяется уровнем риска по критериям, "связанным с характером и видом противоправного действия, отраслевыми особенностями системных уголовных явлений, финансовыми потерями государства от оптимизации уплаты налогов".
Подытожим: на основе оценки рисков (и только так), при физическом наличии соответствующего аналитического продукта должен быть разработан план работы БЭБ хотя бы на год, а лучше – на период военного положения, который указывает на выполнение прямой нормы закона и является обоснованием сметы расходов государственных средств на работу БЭБ.
Понятно, что при текущей ситуации указанная проблема не будет в центре внимания, но руководство БЭБ должно предположить, что совсем скоро вопрос целевого использования бюджетных средств может поставить Счетная палата Украины.
Правоохранительная сущность БЭБ и потребность в модернизации
БЭБ – правоохранительный орган, он не нуждается в формальном юридическом определении (законодатель использует различные юридические конструкции, в частности ЦОИВ), стоит обратить внимание на полномочия и задачи институции. По закону, "досудебное расследование" отдельных видов преступлений делает упор на правоохранительную деятельность. Аналитика является вспомогательным инвентарем расследований.
На пятом году деятельности БЭБ мы вынуждены констатировать: у этого правоохранительного органа нет ничего общего с новыми подходами. Это погоня за тем, что давно произошло. Какова эффективность 1200 работников БЭБ в пределах Украины или хотя бы киевских сотрудников? В столице по меньшей мере 110 ОПГ, действующих в экономике.
Необходимость внедрения ILP-модели
Перезагрузка работы бюро должна производиться в соответствии с профильными законами. Одной из фундаментальных новаций является риск-ориентированный подход. В законе прописаны задачи из восьми пунктов, первый из них – "выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных".
Законодатель сделал важный выбор в пользу имплементации новой модели полицейской деятельности, уже давно апробированной в странах Европы и США. Полицейская деятельность, руководимая разведывательной аналитикой, так называемая ILP (Inteligence Led Policing), является краеугольным камнем современной правоохранительной политики.
Она подчеркивает проактивную и превентивную общую методологию и позволяет правоохранителям на шаг опережать преступников. ILP-модель позволяет видеть закономерности, связывающие различные преступления, лиц и места их нахождения, что положительно влияет на скорость и эффективность реакции соответствующих институтов.
Внедрять новые методы всегда сложно, однако, уверен, что лица, заинтересованные в процессе восстановления современного украинского государства, сделают все необходимое для эффективного воплощения этой концепции с четким осознанием: ее реализация приближает деятельность украинских правоохранителей к европейским.
Роль экспертного сообщества в развитии методологии
Команда экспертов Ассоциации налогоплательщиков Украины на протяжении ряда лет активно разрабатывала методологию проведения анализа финансово-экономических рисков и ее ключевой компонент – автоматизированную систему управления рисками, которая станет базовым инструментом внедрения риск-ориентированного подхода.
АППУ еще в 2021 году представила этот документ вместе с алгоритмами определения рисков экономической безопасности. Бизнес-сообщество вовлекает в работу авторитетных международных экспертов, чтобы в сложное время подставить плечо государству.
Парламентский контроль и новое руководство БЭБ
Деятельность бюро – в фокусе внимания бизнеса. Среди приоритетов бизнес-сообщества – перезагрузка БЭБ, постоянный контроль за работой и создание качественных показателей эффективности для измерения эффективности его работы.
Общество уже ощутило, как работает парламентский и общественный контроль. Он позволяет перезагрузить работу важного органа, сделать его деятельность эффективной с точки зрения преодоления экономической преступности и одновременно прозрачной и подотчетной обществу. Теперь нам необходимо достичь договоренности между бизнес-сообществом, исполнительной, законодательной властью и самим БЭБ, чтобы оценивать деятельность бюро по одинаковым критериям. Это очень сложная задача.
15 августа 2025 г. состоялась конференция "Сотрудничество БЭБ и добросовестного бизнеса – залог эффективного противодействия экономическим преступлениям", организованная совместно с БЭБ и ведущими бизнес-ассоциациями страны. Более 50 руководителей ведущих объединений обсуждали пути сотрудничества и стратегические направления развития БЭБ под руководством нового директора ведомства Александра Цивинского.
Новоиспеченный директор бюро представил свое видение будущего органа, отметив необходимость кардинальных изменений и создание эффективной аналитической службы. Он отметил, что планирует как можно быстрее провести переаттестацию всех сотрудников бюро с привлечением международных экспертов, а также сосредоточить усилия на борьбе с большими "серыми" схемами.
Важно, что Цивинский категорически заявил о нулевой толерантности к коррупции и необходимости обеспечения равных условий для ведения бизнеса.
Базовые показатели эффективности работы БЭБ
На форуме бизнес-сообщество предложило новому директору БЭБ следующие базовые показатели эффективности работы БЭБ (КРИ).
1. Соотношение (постатейно) количества начатых досудебных расследований к количеству подозрений.
2. Соотношение количества внесенных в ЕРДР дел, подследственных БЭБ, к количеству дел, направленных в суд.
3. Соотношение количества обвинительных актов, направленных в суд, к количеству обвинительных и оправдательных приговоров, вступивших в законную силу, и к количеству производств, закрытых в суде по части 4 статьи 212 Уголовного кодекса (в связи с уплатой доначисленных налоговых обязательств).
4. Динамика количества обысков (в целом инвазивных следственных действий) БЭБ по статьям 212 и 191 (квартал к кварталу). Соотношение количества обысков в развитых странах-соседях (с учетом количества юридических лиц), а также результативности таких действий. Дополнительно – количество обысков в динамике (квартал в квартал), проведенных без определения суда; количество обысков в динамике, проведенных для изъятия документов, без предварительного запроса на предоставление документов.
5. Динамика количества и стоимости арестованного имущества (квартал в квартал). Соотношение наложенных и отмененных арестов имущества в динамике.
6. Суммы налоговых поступлений (в динамике), поступивших в госбюджет благодаря принятым БЭБ аналитическим и превентивным мерам, в частности, благодаря легализации деятельности субъектов, отказавшихся от использования теневых схем.
7. Средняя продолжительность досудебных расследований (ДР) в уголовных производствах, отдельно доля ДР, длящихся более 18 месяцев (статья 219 УПК).
8. Количество жалоб бизнеса к бизнес-омбудсмену и ведущим бизнес-ассоциациям (квартал к кварталу).
9. Уровень "тени" в разрезе отдельных налогов и отраслей, который измеряется методологией tax gap (разница между налогами, которые теоретически должны быть уплачены государству, и суммой налогов, которую фактически получила налоговая служба - ЭП ).
Надеемся, что народные депутаты, Кабмин и глава БЭБ учтут предложения бизнес-сообщества по аналитическому подходу и КРИ и общество в 2026 году получит обновленное качественное бюро, сосредоточенное на противодействии экономическим преступлениям.