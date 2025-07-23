Кандидатуру Цывинского на должность директора БЭБ снова подали в Кабмин

Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ направила документы по кандидатуре Александр Цивинского на эту должность обратно в Кабинет министров.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"14 июля Конкурсная комиссия направила отсканированные материалы относительно победителя конкурса обратно в Кабинет Министров", - говорится в сообщении.

Оригиналы этих материалов передали в правительство 21 июля.

Александр Цивинский подтвердил, что документы о его назначении уже находятся в Кабинете министров Украины.

Он поблагодарил комиссию по отбору за принципиальную позицию и предоставленную информацию, а также выразил надежду на "законное и взвешенное" решение правительства и нового премьер-министра Юлии Свириденко.

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Напомним:

Новый премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что процедура, из-за которой правительство не назначило избранного главу БЭБ, соответствовала законам и нормативно-правовым актам.

Ранее сообщалось, что победителем в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.

24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.

Впоследствии конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию председателя БЭБ Александра Цывинского.

Но Кабмин не утвердил Александра Цывинского на должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины.