Новости 11 декабря: схемы с билетами в УЗ, новый пакет санкций против России

О билетах УЗ. Киевская городская прокуратура заявила о разоблачении преступной организации, которая незаконно зарабатывала миллионы гривен на продаже билетов на международные поезда "Укрзализныци", пользуясь повышенным спросом на такие билеты. Сейчас вручено 10 подозрений.

О санкциях против РФ. Послы стран-членов ЕС в среду достигли принципиального согласия по 15-му пакету санкций против России за ее войну в Украине.

О "тысяче Зеленского". 10 декабря украинцы начали получать 1 000 на карточку Национального кэшбэка по программе "Зимней еПоддержки".

Платежный сервис EasyPay отменил возможность возврата денег для абонентов Vodafone и lifecell после того, как украинцы начали обналичивать полученную от государства 1000 грн "Зимней еПоддержки".

О "Укрэнерго". Кабинет министров согласовал кандидатуры Юрия Бойко, Анатолия Гулея и Алексея Никитина на должности членов наблюдательного совета ЧАО "НЭК "Укрэнерго" как представителей государства.

О авиаперевозках. Авиакомпания SkyUp Airlines объявила о запуске программы прямых регулярных рейсов из Кишинева (Молдова) для украинцев в популярные европейские направления.

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