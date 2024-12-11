Авиакомпания из Украины начнет рейсы из Молдовы в Европу для украинцев

Авиакомпания SkyUp Airlines объявила о запуске программы прямых регулярных рейсов из Кишинева (Молдова) для украинцев в популярные европейские направления.

Об этом говорится в релизе компании, который есть в распоряжении ЭП.

Начало полетов запланировано на апрель 2025 года, а билеты уже доступны для бронирования с 11 декабря 2024 года.

В перечень маршрутов вошли города Испании, Португалии, Франции, Греции и Кипра. Среди них: Париж, Лиссабон, Барселона, Аликанте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Салоники и Ираклион.

Из-за закрытия украинского неба для гражданской авиации SkyUp выбрал аэропорт Кишинева как ближайший международный хаб к Украине.

Расписание авиарейсов из Кишинева:

Париж, Франция (BVA): понедельник, пятница.

понедельник, пятница. Лиссабон, Португалия (LIS): пятница.

пятница. Барселона, Испания (BCN): среда (с последующим увеличением частоты).

среда (с последующим увеличением частоты). Аликанте, Испания (ALC): понедельник, пятница.

понедельник, пятница. Пальма-де-Майорка, Испания (PMI): среда, суббота.

среда, суббота. Ларнака, Кипр (LCA) : три раза в неделю.

: три раза в неделю. Салоники, Греция (SKG) : вторник.

: вторник. Ираклион, Греция (HER): понедельник, среда, суббота (с перспективой до четырех рейсов в неделю).

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Напомним:

Полеты гражданской авиации над Украиной были полностью закрыты 24 февраля 2022 года.

В апреле 2023 года Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) в своем прогнозе до 2029 года предусматривает, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы сохранятся.

В октябре того же года, международный аэропорт "Борисполь" заявил, что готов начать принимать самолеты уже через месяц после окончания войны.

В ноябре 2023 года руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что в Украине еще до завершения войны, вероятно, откроют один из гражданских аэропортов.

Компания "Супернова Эйрлайнз" получила права на эксплуатацию воздушных линий Львов - Прага и Киев - Прага с частотой 7 рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.

Министерство развития общин совместно с руководителями международных аэропортов презентовали дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения.

Полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" - могут восстановить до конца января 2025 года.