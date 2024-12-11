Украинцам на карточки начала поступать "тысяча Зеленского"

10 декабря украинцы начали получать 1 000 на карту Национального кэшбэка по программе "Зимней еПоддержки".

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его данным, по состоянию на сейчас средства поступили уже 1,8 млн взрослых и 520 тыс. детей.

"Относительно Зимней еПоддержки. Если вы еще не увидели выплаты, не волнуйтесь, банку нужно время на обработку заявлений, вашу также обязательно обработают", - заверил Федоров.

"Через программу "Зимняя еПоддержка" правительство оказывает помощь гражданам в сложные времена. Многим эти средства помогут легче пережить зимний период - оплатить коммунальные, приобрести лекарства или покрыть другие текущие расходы. Те, кто не нуждается в помощи от государства, могут не оформлять заявки или направить средства на ВСУ", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Напомним:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти позже проведут аудит предоставленной помощи в рамках зимней "еПоддержки", и те, кто оформил ее за рубежом, будут возвращать ее.