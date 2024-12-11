Новини 11 грудня: схеми з квитками в УЗ, новий пакет санкцій проти Росії

Про квитки УЗ. Київська міська прокуратура заявила про викриття злочинної організації, яка незаконно заробляла мільйони гривень на продажі квитків на міжнародні потяги "Укрзалізниці", користуючись підвищеним попитом на такі квитки. Наразі вручено 10 підозр.

Про санкції проти РФ. Посли країн-членів ЄС у середу досягли принципової згоди щодо 15-го пакета санкцій проти Росії за її війну в Україні.

Про "тисячу Зеленського". 10 грудня українці почали отримувати 1 000 на картку Національного кешбеку за програмою "Зимової єПідтримки".

Платіжний сервіс EasyPay скасував можливість повернення грошей для абонентів Vodafone та lifecell після того, як українці почали переводити отриману від держави 1000 грн "Зимової єПідтримки" у готівку.

Про "Укренерго". Кабінет міністрів погодив кандидатури Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олексія Нікітіна на посади членів наглядової ради ПрАТ "НЕК "Укренерго" як представників держави.

Про авіаперевезення. Авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про запуск програми прямих регулярних рейсів із Кишинева (Молдова) для українців до популярних європейських напрямків.

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