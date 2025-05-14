Ядерная сделка наоборот: Иран предлагает союз с США и врагами вместо "разоружения"

Иран предложил создать совместное предприятие по ядерному обогащению с участием арабских стран региона и американских инвестиций как альтернативу требованиям Вашингтона полностью демонтировать свою ядерную программу.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на анонимных чиновников Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи озвучил эту идею специальному посланнику США Стиву Виткофу во время прямых и косвенных переговоров в Омане в воскресенье, пишет издание.

Представитель господина Уиткофа, Эдди Васкес, во вторник отрицал, что такое предложение вообще обсуждалось. "Утверждение анонимных источников, что идея совместного предприятия по обогащению урана была частью переговоров в Омане, - полностью ложное, - сказал он. - Ее никогда не озвучивали и не обсуждали".

Пока непонятно, насколько реалистичным является создание регионального ядерного консорциума , если к нему привлечь Иран и двух его главных соперников - Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

По словам иранских чиновников и СМИ, предложенная Ираном модель предусматривает создание ядерного консорциума из трех стран. Иран обогащал бы уран до низкого уровня, недостаточного для создания ядерного оружия, а затем транспортировал бы его в арабские страны для гражданского использования.

Соглашение , которое позволяло бы Ирану обогащать уран до 3,67%, было бы подобно ядерной сделке 2015 года, заключенной Ираном и мировыми державами. Но ключевое отличие - в присутствии на месте представителей других стран (возможно, даже США) для дополнительного надзора.

Четыре иранских чиновника утверждают, чтоновый план предусматривает бессрочное сотрудничество.

Али Ваез, директор программы по Ирану в Международной кризисной группе, заявил, что хотя идея консорциума является новой и неисследованной, переговорщики должны попробовать другой подход. "Они дошли до точки, где нужно выйти за пределы жестких ультиматумов, чтобы обе стороны могли сохранить лицо", - отметил он.

Перед переговорами в Омане ситуация между Ираном и США выглядела как тупик , что усиливало риск вооруженного конфликта. Иранские и американские чиновники заявляли , что хотят избежать войны и решить кризис дипломатическим путем.

После недель противоречивых заявлений относительно требований Вашингтона к Тегерану Стив Витков в интервью Breitbart News уточнил, что США хотят полного демонтажа иранской ядерной программы, в частности прекращениялюбого обогащения урана и закрытия трех ключевых объектов - в Натансе, Фордо и Исфагане.

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