Стала известна любимая цена Трампа на нефть, которая "выключает" его посты в соцсетях

Президент США Дональд Трамп считает лучшей цену на нефть в США на уровне$40-50 за баррель.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитику сообщений Трампа от Goldman Sachs.

"Трамп всегда активно интересовался нефтью и энергетическим доминированием США - он писал об этом почти 900 раз", - отмечают аналитики. По их словам, "его вероятная желаемая цена на нефть марки WTI - около$40-50 за баррель, поскольку именно при такой цене он меньше всего упоминает нефть в своих сообщениях".

Цены на нефть часто колебались под влиянием высказываний Трампа в соцсетях. В своих сообщениях он затрагивал темы от цен на бензин в США до санкций против таких стран, как Иран, и решений ОПЕК. Администрация Трампа поддерживала рост внутреннего производства энергоносителей и стремилась снизить общую стоимость энергии, чтобы бороться с инфляцией.

"Трамп обычно призывает к снижению цен (или хвалит их падение), когда WTI дорожает свыше $50, - говорят аналитики, - Но когда цена падает ниже $30, он, наоборот, призывает к повышению, чтобы поддержать американских производителей".

По состоянию на момент публикации цена WTI немного превышала$63 за баррель, хотя с начала года она упала на 12% - из-за влияния торговых пошлин, введенных Трампом, и решения ОПЕК+ быстрее, чем ожидалось, увеличить предложение нефти.

В то же время цена немного восстановилась после договоренности США и Китая на 90 дней снизить пошлины, что помогло отыграть падение до минимума за последние четыре года.

Аналитики Goldman Sachs отметили, что такая приверженность президента к относительно низким ценам на нефть подтверждает их прогноз о постепенном снижении стоимости нефти в 2025-2026 годах.

В то же время они отметили, что снижение напряжения в торговле между США и Китаем может создать риски для этого сценария - то есть цены могут и вырасти.

Напомним:

Цены на нефть снизились в среду, но в то же время котировки остаются вблизи двухнедельных максимумов на фоне оптимизма после договоренности между США и Китаем о временном снижении взаимных пошлин.