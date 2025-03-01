Рождение новой силы: как Украина и ЕС будут защищаться без Америки

Похоже, Соединенные Штаты выходят из битвы между диктаторским и демократическими мирами. Хватит ли ресурсов у оставшихся противостоять тирании?

По словам президента Владимира Зеленского, 30% оружия Силы обороны получают из Евросоюза, 30% - из США, и еще 40% Украина производит сама для себя. Но что делать, если доли Соединенных Штатов не станет?

Администрация Дональда Трампа прямым текстом говорит, что Украина - это проблема Европы, делает выпады в сторону Зеленского прямо на публичных встречах и не скрывает намерений использовать поставки оружия для склонения Киева к переговорам.

Теперь уже понятно, что нам придется больше полагаться на собственные силы и ближайших европейских союзников. Но готова ли к этому демократическая часть Европы?

Низкие расходы на оборону и медленное развитие оборонно-промышленной базы европейских стран не только тормозят военную помощь для Украины, но и ставят под сомнение способность защищать себя самих. США уже сигнализирует, что рано или поздно может начать сворачивание военного контингента в Европе, что сделает континент еще более уязвимым.

Политическая турбулентность и неопределенность вокруг возможных американских гарантий безопасности для Киева заставляют страны "Старого света" задуматься о самостоятельной защите своих границ и перехвате инициативы в поддержке Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу отбросить "счастливую вассальную зависимость" от США, а потенциально будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его приоритетом будет "укрепление Европы". Ближайшие союзники Украины взяли курс на взросление, и путь этот не будет простым.

Заполнить нишу США

Кильский университет посчитал объемы американских и европейских поставок оружия для Украины. С 2022 по 2024 год Евросоюз и Британия предоставили оружия на 62 млрд евро, а США - на 64 млрд евро. При этом в прошлом году американцы прислали военной техники на 20 млрд евро.

На первый взгляд кажется, что европейские союзники Украины легко могут компенсировать годовую нехватку в 20 млрд евро, что составляет 0,001% от ВВП ЕС. Но на самом деле проблема не только в деньгах. Все упирается в физическое наличие оружия на складах и способности стран произвести столько военной продукции.

За три года большой войны Евросоюз и Великобритания опустошили собственные склады и начали восстанавливать атрофированную промышленную базу. Однако оказалось, что даже сравняться по объемам производства с Россией после 30 лет застоя - сверхсложная задача.

Ярко это демонстрирует поставки Украине 1 млн новых артиллерийских 155-мм боеприпасов от ЕС, которые растянулись почти на два года вместо первоначального плана в 12 месяцев. Соединенные Штаты тоже срывают графики и производят еще меньше артиллерийских снарядов. На конец 2024 года они только вышли на мощности около 55 тыс. штук в месяц - это меньше, чем производит один только немецкий концерн Rheinmetall.

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Американцы имеют большие складские запасы, возможность контрактовать своих союзников и договариваться о боеприпасах для Украины, пользуясь политическим влиянием и связями. Подобное делают и страны Евросоюза, поставив в 2024 году 500 тыс. снарядов по "чешской инициативе", по которой снаряды покупали по всему миру.

Только совместными усилиями союзники смогли обеспечить Украину минимально необходимым количеством снарядов для продолжения сопротивления. Если американские боеприпасы выпадут из поставок, может образоваться "дыра", закрыть которую будет тем еще вызовом.

В 2025 году страны Евросоюза планируют самостоятельно произвести уже 2 млн боеприпасов, реализовав рекордные государственные заказы для оборонных компаний, и еще определенное количество купить на мировом рынке. Но это до сих пор значительно меньше возможностей РФ и КНДР. К тому же не все произведенные новые боеприпасы пойдут в Украину.

Важную роль США играют и в поставках бронетехники. Если сосредоточиться только на происхождении военной техники, оставив за скобками американское финансирование контрактов и привлечение их международных связей, то по данным Oryx, танки нам поставляет в основном ЕС. В то же время американцы поставили около четверти от всех БМП, около половины БТРов и двух третей четырехколесных бронемашин.

США обеспечили половину поставок буксируемой артиллерии, а также производят много высокотехнологичного оружия, аналоги которого будет найти очень трудно: различные радары, инженерное оборудование, системы залпового огня HIMARS и ракеты к ним, зенитно-ракетные системы Patriot вместе с боезапасом, авиаракеты AIM-9M, баллистические ракеты ATACMS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Наконец, Украина использует данные с американских военных разведывательных спутников и связь Starlink.

Евросоюз и Британия могут заменить некоторые американские системы собственными аналогами. Например, вместо машин Bradley - шведские CV-90 или немецкие Puma. Вместо систем ПВО HAWK - немецкие IRIS-T, вместо систем Patriot - франко-итальянские SAMP-T.

Шведская бронемашина CV-90 в Луганской области, Украина Фото: Getty Images

Однако попытка резко увеличить европейское производство нового оружия, особенно высокотехнологичного, может упереться в проблемы масштабирования так же, как это было со снарядами. Чтобы быстро восполнить пробел от выпадения поставок из США, ЕС потребует существенных изменений в своей оборонно-промышленной политике.

Например, странам придется найти инструменты для приоритезации поставок военной техники Украине. Снять ограничения на финансирование оборонной промышленности Европейским инвестиционным банком и увеличить военные бюджеты, чтобы подать позитивный сигнал частным кредиторам и оборонным компаниям. Побороть дефицит кадров, который образовался в результате быстрой расконсервации производственных мощностей. Обустроить логистическую инфраструктуру и производство критических компонентов.

Но самым большим вызовом для Евросоюза будет научиться действовать вместе: совместно покупать оружие и совместно строить цепи поставок.

Проблема в том, что европейская военная техника дорогая даже по американским меркам, а ее заказы фрагментированы, то есть каждая страна сама ищет поставщика, договаривается о цене и прописывает стандарты. От этого оборонные возможности дублируются, теряется эффект масштаба и предсказуемость заказа для дальнейших инвестиций компаний в развитие производства.

Зато европейским странам нужно объединиться, совместно привлечь средства, спланировать будущие закупки, стратегически определить круг подрядчиков, заключить долгосрочные контракты с адекватными ценами и превратиться в крупного сильного игрока на рынке вооружений.

Первые шаги к совместным закупкам вооружений страны Евросоюза сделали в ноябре 2024 года. Правда, бюджет этих закупок составит мизерные 300 млн евро. Но инструмент имеет перспективу масштабирования в будущем.

Еще один вызов - Евросоюз должен стратегически определить, что он будет производить сам, а что - покупать за рубежом.

Разработка и масштабирование производства аналогов американских систем вооружения может длиться довольно долго. Некоторые образцы европейской военной техники могут ощутимо уступать американским по цене, качеству и скорости производства, от чего будет проигрывать конечный пользователь, то есть Силы обороны Украины.

Но отдельные страны ЕС могут по политическим причинам лоббировать заказы именно для своих компаний вместо того, чтобы поставить эффективность на первое место. Яркий пример произошел во время развития совместной системы противовоздушной обороны "Небесный щит", когда Германия настаивала на "быстрой и надежной" закупке американских систем ПВО Patriot, а Франция - на "медленных, но европейских" поставках франко-итальянских SAMP-T.

Франко-итальянская ПВО SAMP-T Фото: Getty Images

Учитывая очевидные недостатки европейской оборонно-промышленной базы, вероятно, часть оружия блоку все же придется покупать в США. В администрации Трампа рассматривают вариант, при котором европейские страны смогут покупать американское оружие для Украины. Таким образом Силы обороны не потеряют критически важные поставки американской техники, Европа просто будет платить больше денег, а Соединенные Штаты вместо бюджетных расходов на этом будут зарабатывать сверхприбыли.

Идея кажется не такой плохой, учитывая, что Евросоюз имеет больше денег, чем реально способен потратить на собственных оборонных заводах. Но с опцией "докупки" дефицитного оружия у Штатов стоит быть осторожным, ведь США может в один момент перестать выдавать экспортные лицензии на определенные виды вооружения или технологии, стремясь избежать эскалации конфликта с россиянами.

Переоценивать риск возможного американского эмбарго на оружие тоже не стоит. Вряд ли США будет делать резкие шаги к потере одного из крупнейших в мире рынков вооружения и толкать конкурентов из европейских концернов к импортозамещению своих технологий.

В долгосрочной перспективе европейским странам политически и экономически выгоднее покупать оружие у самих себя, развивая промышленность и предоставляя людям рабочие места. Более того, локализация производства предоставит приоритет в поставках европейскому заказчику в случае военного обострения в другой части мира, например, в Азии или на Ближнем Востоке.

Но кратко- и среднесрочно европейский "протекционизм" неизбежно будет ограничиваться неспособностью делать определенную номенклатуру дешево, качественно и быстро. Поэтому опора в определенной степени на внешние закупки может стать спасением. Вопрос в деньгах.

Где брать деньги на оборону

Независимо от оборонно-промышленной стратегии, которую выберут европейские страны, им точно придется искать деньги. Увеличение финансирования обороны актуализируется последние месяцы, поскольку европейским странам нужно будет не только поставлять больше военной техники для Украины, но и готовиться к возможному сокращению американского военного контингента или переносу расходов за его содержание на собственные бюджеты.

По подсчетам Кильского университета, при худшем сценарии Евросоюзу понадобится дополнительных 250 млрд евро в год, чтобы самостоятельно защищаться от России.

Сейчас расходы европейских стран на оборону, мягко говоря, не впечатляют. Имея лишь на треть меньший ВВП, чем у США, весь Евросоюз тратит на оборону в 2,5 раза меньше своих американских союзников.

Лидеры блока, Франция и Германия, едва вышли на целевой показатель НАТО в расходах не менее 2% ВВП на оборону, а такие страны как Италия, Испания и Бельгия вообще до него не дотягивают.

В целом расходы ЕС на оборону в 2024 году составили 1,9% от ВВП, то есть 350 млрд долл. Хотя по мнению генсека НАТО Марко Рютте, целевой показатель должен быть на уровне 3%, то есть 550 млрд долл.

Так где Евросоюзу искать дополнительно 200-250 млрд долл. на оборону? Просто перераспределить деньги из программ развития и социалки или существенно повысить налоги страны блока не могут, ведь это чревато политическими последствиями.

Выходом является взять эти деньги в долг и равномерно распределить нагрузку за новые расходы в течение лет. В Евросоюзе есть правило, по которому страны не должны иметь государственный долг выше 60% от ВВП и иметь дефицит бюджета более 3% от ВВП. Сейчас ЕС рассматривает возможность позволить странам выходить за этот порог, если сумма "над потолком" была инвестирована в оборону.

Однако решение о заимствовании этих денег еще надо принять на национальном уровне. Проблемы с этим может иметь Германия, которая по логике должна была бы быть лидером в увеличении расходов на европейскую безопасность.

Дело в том, что в стране еще с 2009 года действует правило "долгового тормоза", по которому федеральный бюджет не может иметь дефицит в более чем 0,35% от ВВП. Это фактически закрывает возможность привлекать новое финансирование.

В 2022 году "долговой тормоз" удалось обойти. Канцлер Олаф Шольц создал специальный 100-миллиардный внебюджетный фонд на оборону, который позволил стране выйти на целевой показатель НАТО в 2% от ВВП на оборону.

Сейчас деньги из фонда Шольца уже распределены. Чтобы продолжать увеличивать или хотя бы поддерживать текущие расходы на оборону Германии нужно либо изменить правило "долгового тормоза", либо создать новый внебюджетный оборонный фонд. В обоих случаях нужно две трети голосов парламента.

После последних выборов в Бундестаг более трети голосов взяли крайне-левая и крайне-правая партии, которые пока не поддерживают увеличение расходов на оборону. Даже если решение о создании нового оборонного фонда на 200 млрд евро примет старый парламент, который будет действовать еще до 24 марта, перспектива увеличения оборонных расходов в Германии в последующие годы остается непонятной.

Германия - это лишь один пример политических проблем с увеличением оборонных расходов, которые могут возникнуть в любой стране.

В случае проблем на национальном уровне может помочь Еврокомиссия. В Евросоюзе существует инструмент выпуска совместных облигаций, которые со временем погашают из общего бюджета блока. Последний раз ЕС выпускал совместные облигации во время пандемии, и с тех пор в фонде еще осталось 90 млрд евро нераспределенных средств, которые вместе с новыми заимствованиями теоретически могли бы пойти на оборонные нужды.

По данным агентства Bloomberg, европейские чиновники выпуском новых совместных облигаций планируют дополнительно аккумулировать сотни миллиардов евро на оборону.

Дискуссия о создании подобного инструмента будет непростой. Странам придется найти ответы на следующие вопросы: какие оборонные инициативы финансировать? Чьи компании получат заказы? Сколько денег пойдет на закупку американского оружия? Если решение будет приниматься единогласно, то поддержит ли инициативу пророссийский президент Венгрии Виктор Орбан?

В разных вариантах укрепления обороноспособности Евросоюза время от времени фигурирует идея привлечения Британии, Норвегии и Турции, что может как усилить оборонную стратегию, так и добавить в нее новые противоречия.

Способность стран Европы достигать компромисса и поступаться определенными национальными экономическими интересами ради общей цели определят их способность стать действительно сильным глобальным игроком.

Опора на себя

Ставка Украины на развитие собственного оборонного комплекса полностью себя оправдала. Отечественные предприятия уже обеспечивают ощутимую часть поставок вооружения на фронт и будут сильной опорой при любом поведении Соединенных Штатов.

Политическая конъюнктура дает профильным министерствам все карты для более широкого привлечения европейских инвестиций в украинскую оборонную промышленность. Механизмы привлечения западных денег в отечественное производство оружия успешно опробованы еще в прошлом году, поэтому сейчас их остается только масштабировать и продолжать наращивать производство.

Приобретенный военный опыт и приближенный к фронтовым реалиям оборонно-промышленный комплекс со временем могут сделать Украину важной частью новой архитектуры безопасности Европы. Но перед этим армия должна выстоять в войне, а оборонная отрасль - доказать свою технологическую зрелость, еще больше нарастив объемы и качество поставленной военной техники на передовую.