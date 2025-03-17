Президент "Киевстар" Александр Комаров о тарифах, сокращении абонентов и расширении бизнеса

2025 год крупнейший мобильный оператор страны "Киевстар" начал с громких новых: выход на американскую биржу Nasdaq, приобретение сервиса заказа такси Uklon, и планы по другим бизнесам, среди которых сервис бронирования лекарств Tabletki.ua. А перед этим была еще сделка со Starlink.

Если учесть тот факт, что с 2023 года над "Киевстаром" висит "дамоклов меч" национализации, нынешние планы руководства выглядят как настоящая жажда жизни. Однако жизнь на телеком рынке довольно "скучная" и консервативная. "Надо быть реалистами. Это не такой бизнес, который быстро меняется", - делится наблюдением президент "Киевстар" Александр Комаров.

Герой интервью возглавляет компанию уже более шести лет. До этого руководил Beeline Казахстан, который вывел в лидеры по количеству абонентов. Но если там ему пришлось в прямом смысле бороться за то, чтобы стать крупнейшим игроком, то в Украине "Киевстар" без сверхусилий остается лидером мобильной и фиксированной связи.

Комаров признает: классическое развитие компании возможно, но уже не является приоритетом. Главная задача от материнской компании Veon - трансформация.

Реклама:

В разговоре с президентом "Киевстара" сразу бросается в глаза его структурное мышление. Уже через несколько минут перед вами будто оживает 3D-модель компании, где каждый элемент меняется, образуя новые бизнес-структуры. В этой модели находится место и для Uklon, и для Tabletki.ua, или даже финтеха. Однако реальность сложнее.

Комаров признает: далеко не все, кто пробовал идти по подобному пути, получили желаемый результат. Иногда замысел выглядит перспективнее, чем его реализация, особенно когда речь о сотнях миллионов долларов инвестиций.

Впрочем, похоже, что решения для компании уже приняты. Удастся ли оператору выйти за рамки классического для себя бизнеса?

Реклама:

О сокращении абонентов, конкуренции с lifecell и новом мобильном операторе

-В 2018 году, когда стали и.о. президента "Киевстар", вы рассказывали, что перед вами поставили задачу сохранить темп развития, рост показателей и в целом не потерять компанию. Какие задачи вам поставили в 2025 году?

-Не потерять компанию (смеется). Группа Veon, которая является материнской компанией "Киевстар", имеет свои цели, которые адаптирует к каждому рынку, в том числе и украинскому.

Одним из ключевых направлений является трансформация "Киевстар" из телеком-оператора в диджитал-оператора, также разделение инфраструктуры сети - делейдинг (речь идет о расширении услуг, в частности за счет других цифровых сервисов, и отделение управления сетью от предоставления этих услуг - ЭП). Мы уже движемся в этом направлении: несколько лет назад у нас появилась компания Ukrainian Tower Company (UTC), которая ответственна за пассивную инфраструктуру.

Второе - это темпы роста. Третье - финансовый результат. Кроме того, среди приоритетных проектов для Veon сейчас есть выход "Киевстар" на биржу в 2025 году.

-В 2024 году "Киевстар" потерял более 200 тысяч абонентов, сократив базу с более 24 миллионов в 2023 году до чуть более 23 миллионов пользователей. Впрочем, общий баланс на рынке мобильной связи существенно не изменился. Можно ли сказать, что позиции трех операторов настолько монолитны, что их сложно пошатнуть?

- Это поверхностный вывод. Мы отчитываемся о трехмесячной активной базе, но она имеет свои нюансы. Например, самая большая одномесячная база за последний год была в феврале 2024 года. Почему? После кибератаки "Киевстар" предоставлял услуги бесплатно для всех желающих.

Текущий тренд состоит из трех элементов. Первый - в конце 2023 года мы провели масштабную очистку базы. При переходе на новую биллинговую систему мы выявили неточности в данных около полумиллиона абонентов. Поэтому часть цифр, о которых вы говорите, - это корректировка, сделанная в конце 2023 года.

Второй - количество активных абонентов в стране постепенно уменьшается из-за миграции украинцев. На сегодня около 74% владельцев SIM-карт "Киевстар" используют их за рубежом.

И третий - действительно происходит очень медленное, но постепенное изменение динамики. Это связано с тем, что мы не демпингуем.

Александр Комаров: "Новый крупный мобильный оператор в Украине - это утопия" Фото: Getty Images

-А насчет монолитности ситуации на рынке?

- Ее возможно изменить только, если кто-то сделает очень большую ошибку, органическую или неорганическую. Например, если бы в декабре 2023 года "Киевстар" не смог бы восстановиться за 36 часов (после кибератаки - ЭП). Тогда могут быть тектонические изменения. Больше я не вижу факторов для этого. Наш рынок остается умеренным и спокойным, особенно учитывая то, что около 75% клиентов обслуживаются без идентификации в рамках предоплаченной системы.

-Повлиял ли приход французских инвесторов в lifecell на конкуренцию на мобильном рынке?

-И да, и нет.

-Объясните.

- Объединились разные типы активов: крупные игроки фиксированной связи - Volia и "Датагруп" - с компанией lifecell. Их конвергентное предложение - уже третий подобный продукт на рынке, объединяющий мобильную и фиксированную связь с развлекательными сервисами. Мы были первыми, кто внедрил такую модель, и долгое время оставались единственными.

Скорость запуска такого решения от lifecell впечатляет. В то же время в этом предложении есть нюансы привлечения пользователей.

Читайте также: lifecell в шаге от продажи французскому миллиардеру Ксавье Ньелю: подробности крупнейшего соглашения времен большой войны

-То есть они еще дорабатывают экосистему?

- Да, и делают это быстро и в правильном направлении. Чувствуем ли мы еще какие-то изменения? Пока нет. Если возвращаться к вопросу переноса номеров (МNP), то эту услугу запустили в мае 2019 года, и с тех пор ею воспользовалось около миллиона абонентов.

Для сравнения, ежемесячно мы подключаем около 200 тысяч новых SIM-карт. Поэтому до недавнего времени MNP не имел существенного влияния на рынок. Однако его роль меняется, но это не результат новой команды, а результат многолетней работы lifecell.

-То есть разрыв между компаниями будет сохраняться?

- Надо быть реалистами. Это не такой бизнес, который быстро меняется. Думаю, что при очень упорном труде мы почувствуем существенную разницу через 2-3 года, когда технологический разрыв между компаниями сократится. Сейчас он работает в пользу "Киевстар".

-Вы пользуетесь услугами других операторов?

- У меня есть резервная SIM-карта одного из операторов для экстренной связи. Это корпоративное решение. Всем членам антикризисного комитета еще до полномасштабной войны мы сделали корпоративное подключение на случай чрезвычайной ситуации. Но я ею не пользуюсь.

-Можно ли сказать, что развитие телеком-компаний имеет следующий сценарий: сначала растет количество абонентов, достигается предел, а потом необходимо двигаться в фиксированную связь или другие цифровые сервисы?

- Да, в нашем случае рост происходит по двум направлениям: новые бизнесы и ценообразование. Почти все абоненты уже подключены, а спрос на дополнительные SIM-карты в основном растет во время кризисных ситуаций, например, блэкаутов, но потом постепенно снижается. Поэтому оператор должен предлагать что-то новое.

Мы первыми запустили конвергентное предложение, и благодаря этому "Киевстар" стал лидером фиксированного интернета в Украине. 81% наших абонентов Домашнего Интернета пользуются одновременно мобильной и фиксированной связью. Кроме этого, развиваем новые бизнесы, например, "Киевстар ТВ", который с 50-80 тысяч активных пользователей в 2018 году вырос до почти двух миллионов.

-Может ли в Украине появиться еще один крупный мобильный оператор?

- Это утопия. Есть два фактора, которые это делают невозможным. Первый - это наличие частот. Телеком-бизнес нельзя просто делать на так называемой "энергии предпринимателя".

Второе - сейчас нет такой технологии, которая бы позволила построить бизнес почти с нуля и конкурировать с операторами, которые строили свои сети от 2G до 4G в течение последних 25 лет.

О новой категории потребителей интернета, цели сделки с Uklon и покупке интернет-провайдера

- Куда движется украинский телеком?

- Как я уже говорил, это конвергенция. "Киевстар" задал этот тренд и сейчас конкуренты следуют за ним. Я уверен, что через 2-3 года у всех трех операторов будет сильное предложение по мобильной и фиксированной связи и телевидению. Это три базовые услуги, которые классно друг друга дополняют.

Второй важный тренд - развитие дополнительных услуг. Темпы развития, уровень инвестиций и готовность рисковать будут определять, насколько успешным будет этот процесс для каждого игрока на рынке.

Параллельно с этим будет происходить технологическое развитие. В прошлом году состоялся тендер на частоты, и мы активно внедряем новый слой сети в диапазонах 2300 МГц, что позволяет существенно улучшить скорость мобильного интернета. По данным Ookla, Украина уже занимает 81 место в мире по этому показателю.

-81-е, потому что у нас нет 5G?

- Да. Если мы уберем страны, в которых работает 5G, то скорее всего будем в первой двадцатке. Мы уже вышли за 30 Мб/с. Инвестиции в сеть продолжаются, модернизация - один из ключевых трендов. В частности, активно внедряется агрегация спектров (MIMO), что позволяет увеличить скорость и емкость сети.

-Принесет ли это компании дополнительную прибыль?

- И да, и нет. С одной стороны, увеличивается потребление, с другой - это связано не только со спросом. Чем быстрее интернет, тем больше контента автоматически загружается в более высоком качестве, а значит - больше трафика используется. Это не приносит мгновенной прибыли, но в долгосрочной перспективе увеличивает доход оператора. У нас сейчас один из больших факторов роста дохода - это рост потребления, даже несмотря на снижение общей базы клиентов.

-Можно ли сказать, что с внедрением 5G эта модель исчерпает себя?

-Нет.

-Почему?

- Появляется новая прослойка потребителей, которых раньше не было - искусственный интеллект. У нас будет большая доля новых производителей и потребителей контента. И это будут не люди.

-Вы имеете в виду технологии IoT?

- Не совсем. Представьте, ИИ генерирует контент без участия человека и использует сеть для его размещения. Совсем скоро у нас будут персональные аватары, цифровые помощники, которые будут постоянно взаимодействовать между собой, обрабатывать данные, искать информацию в интернете и генерировать ответы. Понимаете, у нас идет такое экспоненциальное потребление без привлечения людей.

-Исчерпала ли себя бизнес-модель мобильной связи как основного источника дохода?

- Нет, это ключевой источник дохода и будет оставаться таковым еще как минимум 10 лет. Однако мы уже видим, как меняется структура доходов. У нас есть корпоративный показатель - соотношение цифровых доходов к телеком-доходам. В среднем по группе этот показатель составляет 12-13%, а в некоторых компаниях уже достигает 25%.

-Как именно это работает?

- "Киевстар" имеет три основных направления дохода. Первое - это классический телеком: мобильная и фиксированная связь. Второе - цифровые сервисы, такие как "Киевстар ТВ", облачное хранилище, Big Data. Мы учитываем их отдельно, чтобы отслеживать динамику роста. Третий - доход от инфраструктуры, то есть от Ukrainian Tower Company (UTC), которая сдает в аренду башни для других операторов.

-Чем сегодня является "Киевстар"?

-Мы часто используем для этого разные термины, но если говорить откровенно, то "Киевстар" - это уже не просто телеком-компания (telco), а частично технологическая компания (techco).

Условно, наша структура имеет несколько уровней. На нижнем - инфраструктура: сетевые ресурсы, IT-стек, пассивная инфраструктура, тысячи километров оптоволокна по всей стране, крупные бизнес-центры и технологические хабы. Мы даже рассматриваем возможность выделения сетевого бизнеса в отдельную компанию.

Следующий уровень - сервисный бизнес, который предоставляет мобильную связь и дополнительные услуги. А еще выше - цифровой сегмент, который включает сервисы, работающие как в связке с основным бизнесом, так и как отдельные компании со своей структурой и финансовыми показателями.

Александр Комаров: "Купить можно все, что угодно. В этом должен быть смысл и видение, что ты хочешь с этим сделать" Фото: Getty Images

-В какой момент "Киевстар" перестал быть просто мобильным оператором?

-Он еще не перестал.

-Когда тогда перестанет?

- Возможно, в 2025 году, когда мы достигнем 10% чистого дохода от не телекоммуникационного бизнеса. В валовом выражении это - 15%.

-Выглядит так, что вы создаете для своих пользователей цифровой мир.

- Пока это отдельные элементы, и мы бы хотели, чтобы их количество росло. Посмотрим, что мы можем делать в финтехе или цифровом образовании.

-Финтех - это платежные системы?

-Так.

-Можно купить банк.

- Купить можно все, что угодно. В этом должен быть смысл и видение, что ты хочешь с этим сделать.

-Недавно Антимонопольный комитет согласовал "Киевстар" покупку сервиса такси Uklon. Когда планируется окончательное закрытие сделки?

-Мы нацелены закрыть ее в ближайшее время.

- В медиа называли разные суммы сделки, но одна из последних - это более 100 миллионов долларов. Насколько она соответствует действительности?

-Я не могу прямо назвать сумму или даже порядок цифр, но после ее завершения мы открыто сообщим о деталях в рамках отчетности.

- По моей информации, поглощение Uklon планировалось еще летом 2023 года, то есть сама идея имела время "настояться". Если абстрагироваться от тезиса о технологическом развитии компании, можете ли вы практически объяснить, для чего "Киевстару" сервис такси?

- У нас есть видение построения диджитал-оператора, который объединяет вокруг сервисы с большим уровнем вовлечения клиентов. Далее у вас есть возможность выстраивать экосистему таких сервисов, связывать их между собой разными уровнями синергии.

Первая очевидная синергия для клиентов - программа лояльности: взаимодействие с любым сервисом экосистемы приносит бонусы. Далее - возможность комбинировать услуги, например: после 10 доставок мобильная связь бесплатная. Это формирует уникальное ценностное предложение вне прямой конкуренции.

Также есть организационные синергии: облачные хранилища, офисы, каналы передачи данных, аналитика больших данных (где позволяет закон). "Киевстар" имеет масштабную инфраструктуру - сотни магазинов, один из крупнейших колл-центров страны и мощный механизм автоматических предложений для клиентов, что дает значительный потенциал для масштабирования.

Кроме того, такие бизнесы можно масштабировать через выход на новые рынки. У нас есть возможности для агрессивного развития, например, в Узбекистане, Казахстане или других странах. Это действительно вдохновляет, ведь было бы интересно запустить Helsi или другие сервисы в нескольких новых странах, где присутствует Veon.

-Но сделать это будет не так просто.

- Мы это понимаем. Это не тривиальная задача. Такая стратегия реализовывалась в мире несколько раз и половина из них неуспешная.

- Кроме Uklon "Киевстар" также подавал заявку на покупку онлайн-сервиса бронирования лекарств Tabletki.ua, но получил отказ. Интерес компании к Tabletki.ua до сих пор сохраняется?

-Не комментируем этот вопрос.

- "Киевстар" активно ищет интернет-провайдера для приобретения, но пока безрезультатно. Почему на рынке так сложно найти готовую к продаже компанию?

- Причины разные. Во-первых, многие компании не готовы к продаже, и завышенная цена часто свидетельствует именно об этом. Во-вторых, уровень финансовой отчетности является важным фактором. "Киевстар" как публичная компания придерживается высоких стандартов прозрачности и комплаенса, поэтому перед любой сделкой необходимо тщательно оценивать риски. Некоторые компании не соответствуют этим требованиям, и для заключения сделки уровень соответствия должен быть максимально близким.

В прошлом году мы приобрели небольшого интернет-провайдера в Борисполе с базой около 20 тысяч абонентов, чтобы протестировать все этапы интеграции телеком- или инфраструктурного бизнеса.

-Насколько мне известно, вы ищете интернет-провайдера с большей абонентской базой.

-Да, сейчас мы рассматриваем несколько фиксированных операторов и держим их в фокусе.

О перспективе IPO, сделке с OneWeb и аресте корпоративных прав

- В феврале вы заявляли, что размещение части акций "Киевстар" на бирже Nasdaq, вероятно, состоится в третьем квартале 2025 года. На каком этапе сейчас подготовка к непрямому IPO?

- Я не могу подробно комментировать, но подготовка происходит активная. Есть несколько промежуточных точек, которые нужно пройти. Сейчас мы на этапе подписания Business Combination Agreement (соглашение об объединении бизнеса) между нами и Cohen Circle. Соглашение находится на финале.

Далее будет происходить подготовка проспекта, роад-шоу, тренировки, а также решение ряда важных вопросов: как структурировать компанию, какая юрисдикция будет оптимальной, как оценить активы, кто потенциальные инвесторы и как организовать встречи с ними. Это масштабный и сложный процесс, включающий, в частности, получение согласований. Например, мы уже получили одобрение от держателей наших облигаций.

-Правильно ли я понимаю, что перед выходом вам важно расширить портфель немобильных компаний и сервисов, чтобы повысить свою стоимость?

-Нет, такой прямой зависимости нет.

-Идея выхода на биржу пришла от вашей материнской компании или вы сами предложили это Veon?

-Она в воздухе находится примерно 3-4 года.

-Кто инициатор?

- Этот вопрос больше касается видения наблюдательного совета, который представляет интересы акционеров. Он оценивает варианты с точки зрения максимальной выгоды для них, учитывая структуру и географию активов. Значительным катализатором этого процесса стало открытое письмо от миноритарного акционера Shah Capital, которое активизировало дискуссию. Сначала мы рассматривали вариант выхода на локальные биржи.

(Shah Capital дважды высказывала предложение о проведении IPO: в апреле 2023 года и в октябре 2024 года - ЭП)

-Куда именно?

- Рассматривали варианты локальных бирж в Казахстане, Пакистане и Украине. В Украине ситуация с биржами не самая лучшая. Мы анализировали этот вариант осторожно, поскольку основная идея заключалась в сочетании глобального листинга Veon с локальным листингом активов.

В этом есть определенная логика: на глобальном уровне мы небольшой актив, тогда как для локального рынка, где хорошо знают наш бизнес и бренд, компания с доходом 30-40 миллиардов гривен считается значительным активом.

-Для американцев вы мало известны.

- Да. Более того, мы накануне полномасштабной войны сделали оценку компании.

-Какая это была сумма?

-Не могу сказать, но 2022 год поставил это все на паузу.

- По одной из версий, непрямое IPO происходит из-за того, что акционеры Veon не могут получить свои дивиденды, которые фактически остались в Украине. Насколько это соответствует действительности?

- Это не соответствует действительности, поскольку акционеры ничего с этого не получают. На самом деле это способ привлечь определенную ликвидность, которая сейчас заморожена в Украине, для дальнейшего развития - как в Украине, так и в других странах, где работает группа.

- Сейчас фондовый рынок США резко реагирует на политику Трампа, существуют опасения относительно рецессии американской экономики. Это повлияло на индекс Nasdaq 100, который упал на 3,8%. Если негативные тенденции на фондовом рынке США сохранятся, возможна ли отсрочка выхода на биржу или его отмена?

- Это не вопрос моего уровня. Будет ли эта тема обсуждаться? Уверен, что да. Примут ли решение об отсрочке? Это сложный вопрос. Процесс выхода на биржу сложный и включает в себя много взаимосвязанных факторов.

Например, для листинга нам нужен годовой аудит, и его срок не может превышать шесть месяцев с момента, когда международный аудитор утвердил отчетность. Это означает, что даже месячная отсрочка может превратиться в задержку на полгода или даже год.

Александр Комаров: "Значительная часть доступной для Украины емкости сети OneWeb уже оказалась проданной" Фото: Getty Images

- В апреле 2024 года "Киевстар" объявил, что станет официальным представителем британской OneWeb в Украине и будет предоставлять услуги высокоскоростного спутникового интернета как альтернативу Starlink. Запуск сервиса планировался на конец года, но этого так и не произошло. Зато 30 декабря "Киевстар" сообщил о партнерстве со Starlink. Почему не удалось договориться с OneWeb?

- Мы подписали с OneWeb меморандум о взаимопонимании, что означало готовность к сотрудничеству. Однако он так и не превратился в коммерческую сделку. Пока что мы не закрываем эту дверь, но есть ключевые факторы, которые повлияли на ситуацию. Прежде всего, это доступная емкость сети OneWeb для Украины. Оказалось, что значительная ее доля уже продана.

-Кому-то в Украине?

-Так.

-Знаете, кому именно?

-У меня есть только предположения, но я не хотел бы их комментировать.

-Но сейчас эта емкость не используется?

- Да, полностью она точно не реализована. Возможно, частично, поскольку терминалы есть, мы их завозили. Но массового развертывания пока нет.

- Все действия, связанные с выходом на биржу, приобретением новых компаний и заключением партнерств, стали возможны после снятия ареста с корпоративных прав "Киевстар". Возникает вопрос: как, несмотря на ряд проигранных судебных процессов, удалось добиться отмены ареста? Что именно изменилось в вашей юридической стратегии или в позиции суда?

- Моя позиция неизменна: не было никаких оснований для ареста корпоративных прав "Киевстар". Думаю, нам удалось это четко объяснить, доказать и подтвердить конкретными действиями. Важную роль сыграла ежедневная деятельность компании, ведь независимо от официальных документов и заявлений, именно наши действия являются определяющими. И, по моему мнению, они стали лучшим подтверждением целей "Киевстар" и его патриотической позиции для всех стейкхолдеров страны.

-Вы лично почувствовали, что эти стейкхолдеры поняли это?

-Так.

-Когда это случилось?

- Это был постепенный процесс. Сложно было в четвертом квартале 2023 года. Первый квартал 2024-го также оказался непростым. Но мне кажется, что именно тогда ситуация начала меняться в нашу пользу. (В 2023 году суд заморозил 47,85% корпоративных прав "Киевстар" из-за присутствия в структуре собственности подсанкционных олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена через компанию LetterOne Holdings - ЭП).

О тарифах, подготовке сети к блэкаутам и штрафах

- В конце года "Киевстар" повысил стоимость тарифов в среднем на 25%. Согласно вашим же отчетам, компания получает значительную чистую прибыль. Был ли вариант уменьшить доходность, но сохранить тарифы неизменными?

- Прибыльность мобильных операторов существенно уменьшается с начала большой войны. Если взять "Киевстар", то с начала полномасштабной войны инвестиции компании в сеть растут каждый год. Мы считаем их как в абсолютных значениях, так и в соотношении к доходу. Последние два года этот показатель составлял примерно 26%. То есть, условно, из 100 копеек дохода 7,5 копейки уходит на налоги, еще 26 - на инвестиции. Более 50% тратится на операционные расходы. И только после этого мы получаем сумму, которую можно назвать чистым денежным потоком (net cash) - чуть больше 20 копеек с каждой гривны.

Далее идет особенность работы в Украине по сравнению с ЕС. Мы получаем доход в гривне, но при этом тратим 25-30% операционных расходов и 50-60% инвестиций в валюте. То есть мы постоянно сталкиваемся не только с инфляцией, но и с девальвацией.

Среднее соотношение инвестиций к доходу на рынке Украины составляет около 25%, тогда как в Восточной Европе - 18-19%. Девальвация ежегодно усиливает это давление.

Самая большая часть операционных расходов на сегодня - это электроэнергия. Она нас просто душит, ведь инфляция электроэнергии более 60% за год, а среднее потребление одной базовой станции сейчас составляет примерно 7-8 кВт в час.

Читайте также: Никто в мире не смог бы выполнить требование Зеленского: как мобильные операторы готовятся к отключениям света

-В таком случае, какой у вас показатель маржинальности?

- До 2022 года рекорд был 65-65% маржинальность. Сейчас примерно 55%.

-А какой нужен, чтобы оставаться на плаву?

- В Украине, по моему расчету, более 50%. Если она будет ниже, вы не сможете сами себя финансировать.

- Большая часть ваших расходов 2024 года пошла на подготовку сети к возможным блэкаутам. Государство установило для вас довольно жесткие требования. Учитывая зиму, которая прошла без массовых отключений, были ли такие сроки оправданы?

-Да, были.

-Но вы все равно не укладываетесь в дедлайны.

- Во-первых, и мы, и государство имели общую цель. Это как в команде: все понимают, что нужно делать, просто кто-то ставит более амбициозные цели. В данном случае это было государство. Были ли к этому претензии у меня? Да, например, мне не нравится, когда нас проверяют. Если нам выпишут штраф, мы пойдем в суд.

Александр Комаров: "Если нам выпишут штраф, мы пойдем в суд" Фото: Getty Images

-Я так понимаю, штраф вам еще не выписывали?

- Нет, но были предписания. Если не устранить замечания, дальше будут штрафы. Если подходить формально, можно сказать: "Я все выполнил". Например, выключаю все стандарты связи, оставляю один, энергопотребление падает, базовая станция работает.

Но если смотреть глобальнее: если блэкаут произошел ночью, нагрузка на сеть минимальная, значит, базовая станция будет работать дольше. А если это пик нагрузки днем, когда к нам переходят пользователи от конкурентов, ресурс может исчерпаться за 5 часов, а не за 12. Энергопотребление - это динамический показатель.

-Услышали ли эти аргументы во власти?

- Да, этот диалог идет. Я очень надеюсь, что будет нормализация этих требований.

-То есть требования к операторам могут пересмотреть?

-Надеюсь, что да.