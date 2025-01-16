"Киевстар" идет в люди: что стоит за громким размещением акций на бирже в США

Мобильный оператор "Киевстар" объявил о планах разместить акции на американской бирже. Что это ему даст?

Крупнейший мобильный оператор Украины готовится стать первой отечественной компанией, которая выйдет на американскую фондовую биржу. Выбрав не самое лучшее для этого время, материнская компания "Киевстара" Veon предварительно договорилась с инвестиционной фирмой Cohen Circle о размещении акций оператора на Nasdaq..

Однако процесс этого выхода на биржу будет отличаться от классического IPO. Вместо размещения акций дополнительной эмиссии, которая как правило проводится для привлечения дополнительных средств на развитие бизнеса, фактически состоится продажа доли международной группы Veon.

Выход на биржу - это риск для любой компании. Но для "Киевстара", чьи активы и вся операционная деятельность сосредоточены в стране, где уже третий год продолжается самая масштабная война в Европе за последние 70 лет, этот шаг может выглядеть как безумие.

Об этом ранее говорили и представители мобильного оператора, подчеркивая, что выход на международные рынки в условиях войны - слишком рискованная идея. Несмотря на то, что ситуация с безопасностью в Украине существенно не изменилась, настроения в компании, похоже, стали другими.

В Veon утверждают, что превращение "Киевстара" в публичную компанию будет способствовать росту инвестиционной привлекательности всей группы. Однако детали этой стратегии остаются нераскрытыми.

Как именно будет происходить выход "Киевстара" на американскую фондовую биржу Nasdaq и какие еще могут быть мотивы компании, кроме привлечения инвестиций?

"Косвенное" размещение акций

Выход компании на биржу, как правило, происходит через первичное публичное размещение акций (IPO). Если коротко, то это процесс во время которого право собственности на тот или иной бизнес оформляется на иностранную компанию, которая выпускает акции и предлагает их приобрести широкому кругу инвесторов.

Таким образом основной собственник бизнеса делится своей долей, а взамен получает бесплатные финансовые ресурсы (с точки зрения стоимости обслуживания) для развития компании. Широкой общественности такие истории привлечения капитала известны с конца "нулевых", когда украинский бизнес размещался в Варшаве, Лондоне или Франкфурте.

Однако частные компании могут разместиться и без соблюдения классической процедуры IPO. Для этого существует механизм SPAC (Special Purpose Acquisition Company) - выход благодаря "компании специального назначения".

Именно через одну из них Veon планирует вывести "Киевстар" на фондовую биржу Nasdaq в США. Чтобы понять, как крупнейший мобильный оператор Украины станет публичной компанией, стоит объяснить, как работают SPAC.

По своей сути SPAC не ведет собственного бизнеса, то есть нет ни активов, ни истории деятельности, ни бизнес-плана. Поэтому такие компании часто называют "пустой оболочкой". Главная цель SPAC - привлечь средства через публичное размещение акций (IPO), а затем использовать эти средства для слияния или поглощения другой компании.

История каждой SPAC начинается с IPO, известного как blank-check IPO ("пустой чек"). Дело в том, что инвесторы, покупая акции SPAC, фактически инвестируют вслепую, надеясь, что руководство компании заключит выгодную сделку с перспективным частным бизнесом.

Поэтому создание SPAC и привлечение средств через IPO требует от ее руководителей не только безупречной репутации, но и часто известного имени, которое помогает собирать инвестиции.

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Veon подписал протокол о намерениях с инвесткомпанией Cohen Circle. В 2015 году ее основала американская юристка и финансистка Бетси Коэн вместе со своим сыном Даниэлем. Cohen Circle специализируется на создании и финансировании SPAC-компаний. Одной из них является Cohen Circle Acquisition Corp , которая торгуется на Nasdaq и сосредотачивается на финансировании финтех- и технологических проектов и уже привлекла более 5 млрд долларов.

В соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), акции SPAC размещаются по фиксированной цене - 10 долл. за акцию. Привлеченные средства хранятся в доверительном фонде. После IPO SPAC имеет ограниченный срок (обычно до двух лет) для поиска компании, с которой можно будет заключить сделку о слиянии.

Если в течение этого срока сделка не состоится, SPAC ликвидируется, а собранные средства возвращаются инвесторам. Также запрещено сливаться с компаниями, связанными с менеджментом SPAC.

Для реализации соглашения о выходе "Киевстара" на биржу должна состояться реструктуризация бизнеса Veon. Дело в том, что сейчас акциями украинского мобильного оператора владеет компания Veon Holdings, которая также является владельцем оператора Jazz (Пакистан), Banglalink (Бангладеш), Beeline (Казахстан) и Beeline (Узбекистан). Поскольку Veon выводит на биржу только "Киевстар", то другие активы должны быть исключены из Veon Holdings.

После объединения последней с Cohen Circle Acquisition Corp. материнская компания Veon сохранит мажоритарный пакет акций новообразованной компании (SPAC). Кроме того, Veon продолжит владеть рядом дочерних компаний "Киевстара", а также отдельными активами и обязательствами (например сервис "Хелси").

Для чего "Киевстару" становиться публичной компанией

В октябре 2023 года президент "Киевстара" Александр Комаров в интервью Forbes заявил, что выход оператора на любую международную биржу во время войны невозможен. Он считал, что в условиях войны акции будут торговаться "с огромным дисконтом".

Однако уже через год после этого генеральный директор Veon Каан Терзиоглу высказал кардинально противоположное мнение, заявив, что группа рассматривает возможность IPO "Киевстар" в США уже в 2025 году.

Почему же Veon выбрал путь через SPAC, а не классическое IPO? SPAC позволяет компаниям быстрее стать публичными и избежать сложного процесса оценки и привлечения капитала через IPO, поскольку SPAC уже имеет средства. Это сокращает время и уменьшает неопределенность, но также может снижать прозрачность для инвесторов.

Стоит отметить, что только часть (обычно около 20%) акций, которые покупает SPAC, сразу становится доступной для торгов на бирже. Остальные акции, остающиеся в собственности предыдущих акционеров, хотя и получают статус публичных, могут быть ограничены локап-периодом (период в течение которого инвесторы учредители, менеджеры и крупные акционеры не могут продавать свои акции на рынке - ЭП).

Так, например, когда Social Capital Hedosophia Holdings приобрел 49% акций Virgin Galactic британского бизнесмена Ричарда Брэнсона за 800 млн долл, все акции компании стали публичными после завершения сделки. В то же время остальные 51% акций, которые оставались в собственности предыдущих акционеров, в частности Брэнсона и его инвесторов, могли быть ограничены локап-периодом.

Согласно официальному заявлению, выход "Киевстара" на Nasdaq должен увеличить инвестиционную привлекательность ключевых активов Veon. Впрочем, собеседники ЭП на телеком-рынке еще после первых заявлений Терзиоглу об IPO предполагали, что потенциальный выход на биржу может привести к размыванию доли LetterOne, которая принадлежит подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману и Андрею Косогову, в "Киевстаре".

Однако в случае выхода на биржу через SPAC мажоритарные доли Veon должны сохраниться. Таким образом, версия о размывании подсанкционных российских долей становится маловероятной. "Все будет зависеть от того, как будет организована сделка. Из официальных заявлений пока трудно понять, произойдет ли размытие акций, поскольку сам Veon и его акционеры останутся", - отмечает аналитик одной из инвестиционных компаний.

Политическая защита и заблокированные дивиденды

В октябре 2023 года Шевченковский районный суд арестовал все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным олигархам Фридману, Петру Авену и Косогову. В арестованные активы вошли корпоративные права двух мобильных операторов: "Киевстар" и lifecell.

Если появление акций lifecell среди этих активов для многих стало неожиданностью, то ответные действия в отношении крупнейшего оператора были прогнозируемыми. В течение следующих месяцев 2023 года представители власти неоднократно заявляли, что доля корпоративных прав "Киевстара" находится в шаге от национализации.

Несмотря на эти заявления за более чем год этот шаг так и не сделали. После многочисленных судебных разбирательств, которые включали 15 ходатайств и восемь апелляций, в конце 2024 года тот же Шевченковский районный суд снял арест с 47% корпоративных прав "Киевстара".

Все это время ситуация с потенциальной национализацией оператора беспокоила инвесторов Veon. "Вопрос ареста определенной доли украинских активов сильно волновал американских акционеров, которые неоднократно писали письма в Госдеп США и сенаторам с просьбой вмешаться", - рассказывал собеседник ЭП в операторе.

Для защиты своей собственности в Украине Veon даже пригласила бывшего госсекретаря США Майка Помпео независимым неисполнительным директором "Киевстара". По информации ЭП, его основной задачей было предотвратить национализацию и снять арест с корпоративных прав.

В то же время и для украинских властей вопрос юридически правильного отчуждения доли оператора в пользу государства вызывал трудности. "Вопрос взыскания акций "Киевстара" действительно был на повестке дня в Минюсте, но были две основные проблемы: выбор стратегии (изъять только миноритарный пакет или 100%) и наличие доказательств от правоохранителей. К тому же, проблема была в международной структуре собственности компании", - объясняет собеседник ЭП в Минюсте.

Национализация "Киевстара" могла бы привести к многочисленным международным судам и серьезным репутационным потерям для Украины, что усложнило бы привлечение иностранных инвестиций в будущем. Ведь LetterOne владеет лишь 47,9% акций Veon Holdings, а остальное принадлежит другим инвесторам.

Теперь, когда акции "Киевстар" планируют разместить на Nasdaq, повторить сценарий национализации почти невозможно. В этом контексте стратегия материнской компании по выводу "Киевстара" на биржу приобретает не только новое значение, но и закрепляет защиту прав инвесторов от будущих политических рисков.

Еще одной версией почему происходит выход на биржу, которую чаще всего озвучивали собеседники ЭП на телеком- и инвестиционном рынках, является предположение, что получение средств от продажи акций через поглощение может стать своеобразной компенсацией за невозможность получения дивидендов. Из-за ограничений НБУ на период действия военного положения прибыли компании уже третий год остаются заблокированными внутри страны.

Несмотря на войну и значительные расходы на модернизацию сети, финансовые результаты "Киевстара" остаются успешными. В 2023 году, даже при масштабной кибератаке, оператор смог увеличить доход на 8% - до 33,58 млрд грн. Для сравнения, в 2022 году выручка компании выросла на 6,8%.

В первом полугодии 2024 года доход оператора снизился на 2,8% - до 16,3 млрд грн, а чистая прибыль упала на 20,1% - до 4,6 млрд грн. Однако уже во втором квартале 2024 года компания увеличила доход на 9,5% - до 9,4 млрд грн. Все эти средства до сих пор остаются в Украине, ведь согласно действующим ограничениям Национального банка, компания не имеет права выводить дивиденды за границу.

"Акционеры Veon осознают, что у "Киевстара" уже накоплены сотни миллионов долларов, которые невозможно вывести из Украины из-за действующих ограничений. В такой ситуации сделка через SPAC становится привлекательной альтернативой для получения средств, в зависимости от потребностей внутри группы", - добавляет собеседник.