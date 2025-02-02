Китай сдержанно ответил на тарифы Трампа

Китай планирует обжаловать новые пошлины Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО), а также ответить неопределенными контрмерами.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Китая в воскресенье 2 февраля осудило введение администрацией Трампа 10% пошлины на китайский импорт, оставив при этом "открытую дверь" для переговоров с США.

В Минфине Китая не объявили о решительных контрмерах в ответ на действия новоизбранного президента США Дональда Трампа, заявив о символическом жесте в виде обжалования пошлин в ВТО. Это контрастирует с действиями Канады и Мексики, которые в ответ на новые пошлины США введут пропорциональные ограничения.

Министерство торговли Китая заявило, что шаг Трампа "серьезно нарушает" правила международной торговли, и призвало США "вступить в откровенный диалог и укрепить сотрудничество".

Подача иска в ВТО может позволить Пекину победить в публичном пространстве, но не может отменить пошлины Трампа. Апелляция в ВТО не несет никаких непосредственных затрат или угроз для Вашингтона. Система урегулирования споров ВТО была фактически остановлена с 2019 года, когда Трамп заблокировал назначение судей для рассмотрения апелляций.

Огромное положительное сальдо торгового баланса Китая (почти 1 триллион долларов в прошлом году) - является уязвимым местом для Пекина.

Как отмечает Reuters, китайский экспорт в ключевых отраслях промышленности, в том числе автомобилестроении, растет быстрее в натуральном выражении, чем в стоимостном, что свидетельствует о том, что производители снижают цены, пытаясь завоевать зарубежные рынки сбыта, когда спрос на внутреннем рынке резко упал.

По этой причине аналитики ожидали, что Китай попытается как можно быстрее заключить сделку с Трампом, чтобы смягчить удар от торговых мер США.

Китай также месяцами готовился к долгожданному шагу Трампа по пошлинам, углубляя связи с союзниками, добиваясь определенной самостоятельности в ключевых отраслях технологий и откладывая средства на поддержку уязвимой экономики.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.