США и Британия разоблачили многомиллиардную схему России по отмыванию денег

Соединенные Штаты ввели новые санкции, направленные на ликвидацию незаконной финансовой сети, которая помогала российской элите обходить ограничения с помощью цифровых активов.

Об этом пишет Reuters.

Новые меры нацелены на пять физических и четыре юридических лица, которые, по данным властей США, связаны с международной сетью под названием TGR Group. Эта организация способствовала значительному обходу санкций. В списке также фигурирует компания, зарегистрированная в Вайоминге, частично принадлежащая лицу, уже подчиненному санкциям.

По словам исполняющего обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смита, TGR Group использовала цифровые активы, включая обеспеченные долларами стабильные монеты, чтобы обходить американские и международные санкции. Это позволяло российской элите обогащаться и поддерживать финансовые интересы Кремля.

К деятельности этой сети относятся:

Отмывание средств, связанных с организациями, находящимися под санкциями.

Обмен наличных на криптовалюту без регистрации.

Предоставление наличных клиентам в виде криптоактивов.

Выпуск предоплаченных кредитных карт для обхода контроля.

Скрытие источника средств для приобретения недвижимости в Великобритании состоятельными российскими гражданами.

Разоблачение сети США проводили вместе с Великобританией. На сайте NCA не указана общая сумма отмытых денег, но на масштаб намекает упоминание о комиссии в 3%. Указано, что для компенсации изъятых британскими правоохранителями 20 миллионов фунтов, сетям пришлось бы отмыть около 700 миллионов фунтов "бесплатно". Это означает, что реальный объем отмывания денег был в миллиардах фунтов. Организаторы использовали эти средства для поддержки наркотрафика, киберпреступлений и шпионажа. Было арестовано 84 человека, конфискованы миллионы фунтов стерлингов и активы, которые выводились через криптовалюту и традиционные финансовые учреждения, добавили британцы.

В издании раскрывают как работала схема:

За четыре месяца сеть осуществила операции по сбору наличных на 55 локациях в Великобритании, Шотландии и на Нормандских островах. Главным инструментом для легализации средств стала криптовалюта Tether - популярный стейблкоин, который обеспечивает анонимность и скорость транзакций.

Курьеры собирали наличные от наркокартелей или мошенников.

Деньги конвертировали в криптовалюту Tether. "Отмытые" средства пересылали клиентам в разных странах.

Одна из компаний - Smart, под руководством Екатерины Ждановой, помогала клиентам обойти процедуры KYC (верификация личности). Например, российские клиенты через эту схему приобрели недвижимость в Британии на сумму £2 млн.

Кроме этого, криптокошельки Smart и TGR были связаны с российской платформой Garantex, которую в 2022 году заблокировали за финансирование поставок оружия для войны против Украины.

Санкции США предусматривают запрет для физических и юридических лиц из США проводить любые операции с субъектами, попавшими в список. Также замораживаются все активы этих лиц, находящиеся под юрисдикцией США.

Новые меры направлены на усиление контроля над использованием криптовалют для избежания санкций, подчеркивая обязательства США бороться с финансовыми махинациями Кремля.

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