Украина потеряла доступ к спутниковым разведанным, но не полностью

Несмотря на прекращение Соединенными Штатами предоставления данных с разведывательных спутников, Силы обороны Украины продолжат получать их альтернативными путями.

Об этом ЭП рассказали три не связанных между собой источника в Силах обороны, которые имеют отношение к практическому использованию американских разведданных.

По словам одного из них, определенные подразделения ВСУ имели доступ к специальному сервису геопространственной разведки, через который украинское командование, при посредничестве США, заказывало спутниковые снимки у нескольких американских и европейских частных компаний. Этот сервис позволял быстро, бесплатно и в нужном количестве получать снимки и обмениваться ими между подразделениями.

Вечером, 6 февраля, один из пользователей не смог войти в аккаунт упомянутого сервиса, потому что "учетная запись была приостановлена по запросу администрации". Передача спутниковых разведанных с американской стороны другими каналами, вероятно, тоже приостановилась. "От партнеров пришел файл, а в нем пусто", - сказал один из высокопоставленных собеседников ЭП среди военных.

В то же время до сих пор остаются альтернативные пути получения спутниковых данных от американских и европейских частных компаний на коммерческой основе. "Снимки дорогие, но их можно купить. Черно-белый снимок 25х25 километров в не самом лучшем разрешении 50 сантиметров на пиксель стоит 350 долларов. Таких снимков нужно много тысяч абсолютно разным родам войск", - сказал один из собеседников ЭП.

Информацию о наличии альтернативных путей получения спутниковых фотографий подтверждает представитель одного из подразделений, которое планирует операции в глубоком тылу РФ. "Доступ к данным усложнился, но планирование операций продолжается, ищем больше альтернатив", - сказал он.

По словам собеседников ЭП, американцы даже до победы Дональда Трампа на выборах ограничивали предоставление Украине разведывательных данных, связанных с ударами дальнобойными дронами. Поэтому военные давно имели стимулы искать альтернативные пути получения нужных снимков с территории врага и строить двусторонние отношения с космическими компаниями.

Одним из ярких примеров этого является сотрудничество Главного управления разведки и финской компании ICEYE. Украинские спецслужбы могут заказывать SAR-снимки из любой точки мира, пользуясь двумя спутниками с купленной способностью и созвездием из еще 42-х спутников компании.

Иными словами Соединенные Штаты существенно ограничили доступ к удобной системе получения и обмена разведанными, но остается возможность перестроить эту систему, опираясь на коммерческие связи и европейских союзников.

"Последствия этой истории ощутимы, но масштаб мы поймем позже", - подытожил собеседник ЭП.

Читайте также: Притуло, где спутник? На что потратили 600 миллионов гривен донатов украинцев

Рождение новой силы: как Украина и ЕС будут защищаться без Америки