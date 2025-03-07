На Чернобыльской АЭС ликвидировали чрезвычайную ситуацию после вражеской атаки 14 февраля.

Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

Она напомнила, что 14 февраля российские войска атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью Арку нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС.

"После ликвидации пожара наполнитель защитной оболочки Арки НБК продолжал тление. Сегодня в 12 часов этот процесс удалось остановить. Радиационная ситуация неизменна и находится под постоянным контролем", - написала Гринчук в Facebook.

По ее словам,на территории станции и в дальнейшем будет дежурить подразделение ГСЧС и будут продолжаться радиационный и тепловизионный мониторинги.

"Теперь наша задача - провести качественный анализ повреждения Арки НБК и восстановить ее функционирование", - добавила она.

Напомним:

В результате атаки вражеского дрона, которая произошла 14 февраля, часть оборудования на Чернобыльской атомной электростанции осталась обесточенной.

Кабинет министров выделил более 1,5 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции, которое было повреждено в результате удара дронами РФ.

Счет международного сотрудничества для Чернобыля выделит 400 тысяч евро на исследование повреждений Арки НБК, которая находится над разрушенным реактором энергоблока №4 Чернобыльской АЭС.