Нефть РФ обесценилась до двухлетнего минимума: Кремль на грани болезненных решений

Цена на российскую нефть в рублях опустилась ниже 4 тыс. рублей за баррель - это самый низкий показатель за последние два года и на 40% меньше, чем предусмотрено в государственном бюджете.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По подсчетам Reuters, средняя цена смеси Urals и ESPO упала до $48,92 за баррель, или 3,9 тыс. рублей. Этоменьше заложенного в бюджет РФ показателя - 6,7 тыс. рублей.

Это - самая низкая цена с мая 2023 года, и она также значительно ниже обновленного правительственного прогноза - 5 281 рубль за баррель, который используется для расчета налогов.

Несмотря на это, Россия уже увеличила военные расходы на 2025 год на четверть - до 6,3% ВВП, что является самым высоким показателем со времен Холодной войны. Война против Украины продолжается уже четвертый год.

Многие аналитики считают, что Кремлю придется повышать налоги, сокращать расходы на социальные программы и наращивать заимствования, если он хочет сбалансировать бюджет без урезания оборонных расходов.

Падение связано с ожиданиями , что мировое производство нефти будет превышать потребление. За последние шесть торговых сессий мировые цены на нефть потеряли более 10%, а с апреля снизились более чем на 20%. Тогда заявления президента США Дональда Трампа относительно торговых пошлин вызвали опасения относительно глобального экономического замедления.

На стоимость нефти также повлияло решение ОПЕК+ ( в которую входит и Россия) ускорить темпы увеличения добычи.

Трамп в понедельник заявил, что Москва и Киев хотят завершить войну, и что президент России Владимир Путин стал более склонным к миру после последнего падения нефтяных цен.

Энергоресурсы обеспечивают около трети доходов российского бюджета. Из-за падения цен правительство на прошлой неделе увеличило прогноз дефицита бюджета на 2025 год - с 0,5% до 1,7% ВВП. Это произошло после снижения прогноза энергетических доходов на 24% из-за ожидания длительного периода низких цен на нефть.

Напомним:

Из-за падения цен на нефть, в РФ резко вырос дефицит бюджета, что заставило правительство страны пересмотреть финансовые показатели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть усиливает давление на Россию и увеличивает вероятность мирного соглашения для завершения войны в Украине.