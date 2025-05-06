Торговый дефицит США взлетел до максимума из-за пошлин Трампа

В марте торговый дефицит США подскочил на 14% и достиг рекордных 140,5 млрд долл.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Министерства торговли США.

Издание отмечает, что основная причина - стремительный рост импорта перед анонсированными тарифами администрации Дональда Трампа.

В частности, потребительские товары импортировали больше всего за весь период наблюдений, причем значительная часть пришлась на фармацевтическую продукцию. Также выросли поставки оборудования и автотранспорта.

Импорт в США вырос на 4,4% и достиг нового максимума, тогда как экспорт прибавил лишь 0,2%. Это негативно сказалось на ВВП - в первом квартале экономика сократилась на 0,3%, а чистый экспорт уменьшился на рекордные 5 процентных пунктов.

По данным Bloomberg Economics, резкий рост импорта может быть краткосрочным, поскольку компании спешили завезти товары до вступления в силу пошлин. Об этом свидетельствует также спад контейнерных перевозок из Китая после 16 апреля и данные опроса Института управления поставками.

Мартовский отчет также показал, что дефицит торговли с Ирландией достиг 29,3 млрд долл. Это связано с деятельностью американских фармкомпаний, таких как Eli Lilly и Pfizer, которые имеют десятки заводов на территории Ирландии. Зато дефицит с Канадой уменьшился, а с Мексикой остался почти на рекордном уровне.

С учетом инфляции общий дефицит торговли товарами США достиг 150,9 млрд долл - также абсолютный максимум.

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Напомним:

Из-за новых пошлин на импорт из Китая американский производитель игрушек Mattel, известный благодаря куклам Barbie, объявил о повышении цен на свои товары в США.

Китайские компании пытаются избежать пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, путем занижения стоимости товаров, которые отправляют в США: они пользуются схемой, которую американским службам сложно контролировать.