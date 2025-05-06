Цены на нефть низкие – Трамп видит "хороший момент" для мира в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть усиливает давление на Россию и увеличивает вероятность мирного соглашения для завершения войны в Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Сейчас, когда цены на нефть упали, мы имеем хороший момент для договоренностей. Россия хочет договориться, Украина хочет договориться. Если бы я не был президентом - никто бы ничего не договаривался", - сказал Трамп.

Американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне $57,21 за баррель - это примерно на 27% меньше, чем на момент, когда Трамп пришел к власти.

Решение стран ОПЕК на выходных увеличить добычу нефти, несмотря на ожидаемое снижение спроса из-за торговой войны США, также способствовало падению цен.

Трамп неоднократно призывал ОПЕК наращивать добычу и снижать цены, утверждая , что это лишит Россию доходов и будет способствовать завершению войны. Администрация также угрожала новыми санкциями и другими мерами давления, пока мирные переговоры продвигаются медленно.

Эти заявления Трампа прозвучали за неделю до его запланированной поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Тем временем ЕС работает над предложением запретить импорт российского газа до конца 2027 года.

Хотя Трамп радуется падению цен как способу давления на Россию, это создает проблемы для части американских нефтяников. Несмотря на обещания "бурить еще больше" и наращивать добычу в США, низкие цены могут сделать некоторые скважины убыточными.

Напомним:

Европейская комиссия намеренапредложить меры по запрету импорта всего российского газа до конца 2027 года.

ОПЕК+ планирует еще больше ускорить увеличение добычи нефти в июле 2025 года.