Запускает ли Россия Запорожскую АЭС? В МАГАТЭ дали ответ

Признаков того, что Россия готовится перезапустить Запорожскую атомную электростанцию в Украине, пока нет.

Об этом сообщил представитель МАГАТЭ, пишет агентство Reuters.

Запорожская АЭС, которая сейчас находится под контролем России, является крупнейшей атомной станцией в Европе. Все шесть ее реакторов остановлены из-за боевых действий поблизости.

"Наши команды продолжают подтверждать, что пока нет никаких признаков активной подготовки к перезапуску станции", - сказал представитель МАГАТЭ на условиях анонимности.

Украинский чиновник в среду сообщил, что Киев обратился с официальным протестом в МАГАТЭ из-за сообщения о том, что Россия строит линии электропередач, чтобы подключить станцию к собственной энергосистеме.

Посол Украины при МАГАТЭ Юрий Витренко в комментарии "Укринформу" заявил, что Киев расценивает любые попытки России подключить захваченную станцию к своей сети как грубое нарушение международного права и суверенитета Украины.

Во вторник New York Times со ссылкой на новый доклад Greenpeace сообщила, что Россия строит более 80 км линий электропередач между оккупированными Мариуполем и Бердянском.

В марте глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Reuters заявил, что запуск одного из шести реакторов станции может стать возможным в течение нескольких месяцев после установления устойчивого перемирия, которое пока остается недостижимым.

Однако для этого нужно будет восстановить объемы воды и внешнего электроснабжения. Особое беспокойство вызывает нехватка воды после того, как в 2023 году была разрушена дамба Каховского водохранилища - основного источника воды для станции.

После этого на Запорожской АЭС пробурили скважины, которые обеспечивают достаточный объем воды для охлаждения топлива в условиях остановки реакторов. Однако этого недостаточно для охлаждения в случае запуска реакторов.

"Станция потеряла свой главный источник охлаждающей воды, поэтому система не может работать так, как была спроектирована", - отметил представитель МАГАТЭ.

"Во время работы станции потребление воды в десятки раз больше, чем во время холодной остановки. Мы не видим простого или быстрого решения этой проблемы", - добавил он.

Напомним:

Ранее стало известно, что Россия намерена перезапустить и эксплуатировать оккупированную ею Запорожскую АЭС, несмотря на риски и призывы решить вопрос статуса станции в рамках мирных переговоров.

Строительство линий электропередач от Запорожской АЭС к другим временно оккупированным территориям продолжается. В Мариупольском районе Донецкой области зафиксировали новую магистраль.

По информации бывшего советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, на одном из участков с февраля по май 2025 года построен распределительный узел продуктопровода вместе с компрессорной станцией.

На другом участке заканчивается соединение с сетью.