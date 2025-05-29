Украина продает свою "титановую жемчужину" Азербайджану: АМКУ разрешил продажу ОГХК

Антимонопольный комитет разрешил компании "Цемин Украина", которая входит в холдинг азербайджанского инвестора Neqsol, приобрести "Объединенную горно-химическую компанию".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Предоставлено разрешение ООО "Цемин Украина" на приобретение контроля над АО "Объединенная горно-химическая компания" путем непосредственного приобретения акций АО "Объединенная горно-химическая компания", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

"Цемин Украина" входит в международную группу компаний Neqsol Holding, которой на 100% владеет Насиб Хасанов из Азербайджана.

АО "ОГХК" - один из крупнейших производителей титанового сырья в мире. Производственные мощности компании составляют более полумиллиона тонн сырья в год.

Напомним:

В октябре 2024 года Фонд государственного имущества Украины провел приватизационный онлайн-аукцион по продаже государственного пакета акций размером 100% уставного капитала АО "Объединенная горно-химическая компания".

Аукцион выиграла компания "Цемин Украина", которая принадлежит азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову. Предложение составило 3,94 млрд грн.