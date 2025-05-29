Обшуки у Ярославського: поліція розслідує відмивання грошей через "Укртатнафту"

Национальная полиция Украины провела 49 обысков в рамках расследования масштабной схемы легализации средств, присвоенных с одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний страны - "Укртатнафты".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным следствия, деньги, полученные от реализации топлива, фактически направлялись на счета предприятий, связанных с финансово-промышленной группой DCH.

Во время обысков в офисах группы DCH в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре правоохранители изъяли финансовую документацию, компьютерную технику и носители информации. Следственные действия проводились в офисах, а также по местам жительства топ-менеджмента группы и должностных лиц фиктивных компаний, через которые отмывались средства.

Ранее по этому делу в международный розыск объявили бывшего председателя правления нефтеперерабатывающего концерна и пятерых его сообщников. По данным Нацполиции, экс-менеджер создал организованную преступную группу, в которую вошли его заместитель, руководитель одного из управлений и шесть предпринимателей.

Подконтрольные фигурантам компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией соглашения на поставку нефтепродуктов, однако не рассчитывались за них. Зато средства легализировали через цепь фиктивных договоров.

Всем девяти участникам группы объявлено подозрение за завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой в особо крупных размерах.

В то же время DCH заявляет, что считает эти массовые обыски незаконными, оказывающими необоснованное давление на бизнес-деятельность группы, и следствием того, что предыдущие незаконные действия правоохранителей были обжалованы в Офисе Генерального прокурора, ГСУ НПУ и ДВР НПУ.

Формальным обоснованием стало применение процедуры по ч. 3 ст. 233 УПК Украины - без постановления следственного судьи.

"Александр Ярославский никогда не имел влияния на принятие решений в ПАО "Укртатнафта", не получал никаких дивидендов, не имел опосредованного бенефициарного владения и не контролировал деятельность общества", - говорится в сообщении группы со ссылкой на письмо одного из акционеров ПАО "Укртатнафта".

Напомним:

Ранее, Нацполиция сообщала, что экс-главу правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны объявили в международный розыск Интерпола из-за присвоения 5,8 млрд грн. Речь идет об Александре Ярославском.

В то же время группа DCH отвергает информацию о том, что Ярославский находится в розыске Интерпола.