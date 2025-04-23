Экс-заместитель министра экономики прокомментировала обыски ГБР

Светлана Панаиотиди, которая занимала должность заместителя министра экономики до мая 2021 года, заявила, что обыски ГБР прошли без решения суда и ознакомления с постановлением о неотложных следственных действиях.

О деталях она рассказала на своей странице Facebook.

"Без постановления суда. Без ознакомления с постановлением о неотложных следственных действиях. Даже выписки из ЕРДР не дали, чтобы убедиться, что дело открыто", - сообщила Панаиотиди.

По ее словам, в 6:30 утра правоохранители "ворвались" без всяких объяснений и документов, заявляя, что действуют "в рамках закона". Следственные действия продолжались более семи часов.

"Собственно, все это уже было в 2013. Произвол лиц в погонах. Хорошо, что хоть не избили и не скрутили. Хотя это, видимо, следующий шаг", - добавила она.

Напомним:

Государственное Бюро Расследований 23 апреля провело обыски у Светланы Панаиотиди, которая занимала должность заместителя министра экономики Игоря Петрашко.

Следователи ГБР во время обысков у экс-заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди изъяли два мобильных телефона и рабочий компьютер.

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, его заместитель Светлана Панаиотиди подали в отставку в мае 2021 года.

В 2019 году Панаиотиди начинала работать в Кабмине

С 2015 года она занимала должность государственного уполномоченного в АМКУ.