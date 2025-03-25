Ветеранский спорт: как работает новая программа и кто может получить 1,5 тысячи от государства

В Украине запустили программу для ветеранов, которая будет способствовать их физической реабилитации. Как она работает и кто может принять в ней участие?

С начала 2025 года в Украине заработала новая программа для поддержки ветеранов "Ветеранский спорт", в рамках которой раз в три месяца можно получать 1,5 тыс. грн. В Минветеранов считают, что она будет способствовать физической и психологической реабилитации ветеранов, поможет восстановить здоровье и снизить уровень стресса.

Как работает новая программа, кто может получить средства и где их тратить?

Что предусматривает программа

Программа "Ветеранский спорт" возникла в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства, которую инициировала первая леди Елена Зеленская. Фактически это финансовая помощь в размере 1,5 тыс. грн в квартал, которую ветераны могут использовать для физической активности: в тренажерных залах, на спортивных площадках, в спортивных секциях и клубах.

Программа продлится два года. В 2025 году на ее реализацию из государственного бюджета выделили 600 млн грн, сообщили в Минветеранов. Предусмотрено, что программой гарантированно смогут воспользоваться 100 тыс. ветеранов, которые подадут заявки в "Дії". После этого прием новых заявок остановят.

Сейчас заявки на участие подали почти 25 тыс. человек. Из них около 15,8 тыс. уже оплатили услуги за занятия в спортзалах на общую сумму более 11,6 млн грн.

В Минветеранов говорят, что бюджетные средства на промокампании программы не предусмотрены, поэтому информацию размещают на сайте ведомства и в социальных сетях. Также министерство "провело работу" с областными и Киевской городской госадминистрацией по распространению информации о программе в регионах.

Кто может принять участие

Принять участие в программе могут участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны, которые имеют соответствующий подтвержденный статус в Едином государственном реестре ветеранов войны (ЕГРВВ), а также код налогоплательщика в "Дії".

Удостоверение ветерана в "Дії" для этого не требуется. При оформлении приложения "подтягивается" статус из реестра ветеранов, а не удостоверение из приложения.

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Для подачи заявки нужно авторизоваться в "Дії", в разделе "Сервисы" найти программу "Ветеранский спорт", ознакомиться с правилами, открыть "Дія.Карту" в одном из банков-партнеров, выбрать ее для зачисления средств и отправить заявку.

"Дія.Карта" - это специальная карта для выплат по различным государственным программам. С нее нельзя переводить и снимать средства, а также ее пополнять. Чтобы рассчитаться этой картой, ее следует добавить в Google/Apple Pay.

Подать заявку нужно до 20 числа первого месяца квартала. Например, для выплаты во втором квартале податься следует до 20 апреля. Далее заявка не нужна, выплаты будут приходить автоматически. Если в течение квартала не использовать все средства, остаток вернется в государственный бюджет. Если средства вообще не использовать, участие в программе остановится и нужно будет заново подавать заявку.

Где можно тратить средства

Потратить средства можно за один раз или частично в спортивных заведениях, имеющих коды категории продавца 7941 "Физическая культура и спорт" и 7997 "Клубы - загородные клубы, членство (спортивный, отдых, спорт)". Это могут быть тренажерные залы, бассейны, бильярдные клубы, оздоровительно-реабилитационные центры.

Минветеранов опубликовало перечень таких заведений по регионам. Кроме того, ведомство разработало специальный логотип "Здесь есть ветеранский спорт", который спортивные учреждения могут размещать у себя на входе и на сайте.

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Стоит учитывать, что в некоторых спортклубах могут быть ограничения на абонементы. Например, в сети фитнес-клубов Sport Life рассказали, что для ветеранов за 1,5 тыс. грн есть абонементы на три месяца с доступом в тренажерный зал и групповые занятия, также они включают шесть посещений бассейна.

Однако такой абонемент имеет временное ограничение: посещать спортзал можно с 8 утра до 17 вечера. За доплату 500 грн можно взять абонемент без лимита по времени, а за карточку с безлимитным бассейном надо доплатить 1,5 тыс. грн. За инвентарь и питьевую воду также нужно рассчитываться собственными средствами. Для оформления абонемента следует иметь удостоверение участника боевых действий и паспорт.