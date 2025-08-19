Выплаты при рождении ребенка вырастут до 50 тысяч: кто сможет получить

В Украине существенно возрастет размер выплат в связи с рождением ребенка, а размер пособия после родов будет устанавливать Кабинет Министров.

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла в первом чтении, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

50 тысяч за рождение ребенка

Единовременная выплата в связи с рождением ребенка вырастет до 50 тыс. грн. Ранее эта сумма составляла 41 280 грн, из которых 10,3 тыс. грн выплачивали сразу, а дальше по 860 грн ежемесячно. Теперь выплаты будут поступать разово.

"Пакет малыша"

Вместе с увеличенной выплатой останется и "пакет малыша", но в более гибком формате. Ранее такой набор можно было получить только после рождения ребенка, от чего часть его наполнения могла потерять актуальность.

После принятия законопроекта, получить "пакет малыша" можно с 36 недели беременности.

С 2021 года родители вместо "пакета малыша" могут получить денежную компенсацию. Ее размер составляет не менее трех прожиточных минимумов для детей в возрасте до шести лет (сейчас 7 689 грн).

Выплаты для тех, кто ухаживает за ребенком

Отдельная категория помощи предусмотрена для одного из родителей, бабушки, дедушки, опекуна или другого родственника, который ухаживает за ребенком до одного года. Выплаты будут поступать после окончания отпуска в связи с беременностью (с конца второго месяца после рождения ребенка).

Предполагается, что государство будет ежемесячно выплачивать по 7 тыс. грн, отмечал Железняк. Однако условия выплат и размер помощи еще должен определить Кабмин.

Помощь родителям, которые возвращаются на работу

Если один из родителей вышел на работу после того, как ребенку исполнился 1 год - в рамках программы "еЯсла" можно получать компенсацию за детский сад (примерно до 8 тыс. грн ежемесячно до трехлетнего возраста).

Другой вариант - государство будет платить единый социальный взнос (ЕСВ) за того из родителей, кто остается дома с ребенком. Это сделано для того, чтобы родители не теряли страховой стаж для получения пенсии.

"Пакет школьника"

В рамках программы "Пакет школьника" родители первоклассников получат по 5 тыс. грн на подготовку ребенка к школе.

Подать заявление можно будет до 15 ноября 2025 года. То есть выплату назначат даже если ребенка записали в первый класс уже после начала учебного года.

Использовать средства можно в течение 180 дней с момента их начисления для покупок как в офлайн, так и онлайн-магазинах.

Важно. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года. Если семья уже получала государственную помощь на детей до того, как начал действовать новый закон, размеры выплат будут сохраняться.

