Рада поддержала усовершенствование индустриальных парков

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12117 об усовершенствовании функционирования индустриальных парков.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По словам Кисилевского, среди основных предложенных изменений - четкое разграничение функций всех субъектов индустриального парка, расширение перечня видов деятельности участника индустриального парка, в частности, речь идет о возможности собственной генерации электроэнергии.

Также внесены предложения по расширению перечня объектов, которые могут размещаться в пределах индустриального парка, урегулирована процедура увеличения и уменьшения площади парка и правила размещения на его территории других объектов, кроме промышленных.

Также депутаты предлагают предоставить управляющей компании возможности воспользоваться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Есть планомерное последовательное совершенствование законодательства. Ряд положений еще доработаем ко второму чтению. А главная цель этого законопроекта, как и всего законодательства об индустриальных парках, - способствовать строительству в Украине новых заводов", - рассказал Кисилевский.

Напомним:

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о введении понятия "экоиндустриальный парк".