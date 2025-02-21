Кабмин исключил четыре индустриальных парка из реестра: не нашли денег

Кабинет министров 21 февраля принял решение об исключении четырех индустриальных парков из реестра.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Речь идет о таких парках:

"Первый эко-индустриальный парк" (Ивано-Франковская область, созданный в 2013 году);

"СИГМА Парк Ярычев" (Львовская область, созданный в 2017 году);

"Rivne industrial park" (Ровенская область, создан в 2020 году);

"Малин-Запад" (Житомирская область, создан в 2021 году).

Решение принято ввиду того, что в течение двух лет в индустриальных парках не были выбраны управляющие компании. Также не проводилось хозяйственной деятельности, направленной на развитие парков и привлечение участников.

В то же время исключение индустриального парка из реестра не является основанием для его ликвидации, подчеркнули в Минэкономики. Он может продолжить свою работу, но без получения льгот и стимулов от государства.

"Исключение парков из реестра не означает их ликвидацию - они могут повторно подать документы на включение в реестр через полгода", - прокомментировал заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Напомним:

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12117 об усовершенствовании функционирования индустриальных парков.