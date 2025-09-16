Бюджет-2026: рекордные расходы на войну и дефицит 2,4 триллиона. Где Украина будет брать деньги?

Кабинет министров утвердил проект бюджета на 2026 год с рекордными расходами на оборону и дефицитом в 2,4 трлн грн. Где правительство собирается брать деньги, чтобы его покрыть?

15 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О государственном бюджете на 2026 год". Уже в четвертый раз в истории смета государства на следующий год формируется правительством в условиях полномасштабной войны и рекордных оборонных расходов, а также неопределенности относительно того, как эти расходы покрывать.

Впервые за два года в бюджете предусмотрели пересмотр минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Кроме этого правительство заложило в смету "оборонный резерв" и расходы на реализацию "ресурсного" соглашения с США.

Как изменятся социальные расходы и сколько Украина потратит на войну в 2026 году?

Макропрогноз и социальные стандарты

Министерство финансов традиционно рассчитывает основные показатели бюджета - доходы, расходы, минимальную зарплату или прожиточный минимум - на основе макроэкономического прогноза Министерства экономики. Последний рассчитывается еще летом.

Даже до большой войны существовали высокие риски надежности такого прогноза, ведь предсказать, как будет меняться экономика в конце следующего бюджетного года, за полтора года до этого - крайне сложно. После 24 февраля 2022 года точность любых расчетов оказалась на грани статистической погрешности. Поэтому неудивительно, что правительству приходится ежегодно пересматривать бюджет на сотни миллиардов гривен.

Несмотря на это, макропрогноз дает возможность понять, каким правительство видит будущее государства и направление, в котором будет двигаться экономика.

Расчетный показатель курса доллара, на котором Минфин строил бюджет, заложили на уровне 45,7 грн. Однако важно подчеркнуть, что значение курса - расчетное и почти никогда не сбывается.

В 2026 году незначительно увеличатся социальные стандарты после года перерыва (в 2025 году их не пересматривали):

минимальная зарплата - с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%);

общий прожиточный минимум с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);

прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 2361 грн до 2595 (+9,9%).

Последний показатель определяет минимальный размер пенсии. Максимальный же размер пенсии в 2026 году составит 25,95 тыс. грн.

Баланс не сходится

Доходы государственного бюджета в 2026 году, согласно тексту законопроекта, должны составить 2,89 трлн грн - на 408 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Ранее в Украине существовала почти традиция: вместе с бюджетом правительство вносило изменения в Налоговый кодекс и повышало налоги. На 2026 год также заложены несколько незначительных новаций.

Согласно тексту пояснительной записки к бюджету, Минфин рассчитывал доходы с учетом принятия депутатами законопроектов о так называемом "налоге на OLX" (ожидаются получить 14 млрд грн) и акциз на сладкую воду (8,5 млрд грн). Кроме этого Минфин планирует усовершенствовать работу по взысканию налогового долга (26 млрд грн дополнительных поступлений) и улучшить работу таможни (60 млрд грн).

Несмотря на значительный рост доходов их все равно окажется недостаточно для того, чтобы профинансировать все расходы. Их общий объем составит рекордные 4,751 трлн грн. Следовательно, дефицит бюджета в следующем году составит 18,4% от ВВП - 2,429 трлн грн.

Средства на покрытие этой "дыры", как и в предыдущие годы, правительство планирует занимать - преимущественно у партнеров. При этом пока до конца непонятно, у кого именно и в каких объемах: львиная часть потребностей Украины до сих пор не покрыта соглашениями или даже заверениями в предоставлении денег.

Накануне министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина до сих пор не имеет источников покрытия своих потребностей на 2026 год в объеме 16 млрд евро или около 19 млрд долл. "Нам нужно больше денег, чем в этом году. Мы еще не видели финальной стадии этой войны, поэтому нам нужно готовиться", - сказал он.

Более того, по данным собеседников ЭП, знакомых с состоянием финансирования военных расходов, дыра в финансировании есть уже в 2025 году. До конца текущего года правительству нужно найти источники покрытия дополнительных военных расходов на сумму около 300 млрд грн.

Цена войны

Оборона остается главным приоритетом бюджета. На нее в 2026 году правительство планирует потратить 2,805 трлн грн или 27,2% ВВП. Сумма расходов на оборону почти равна всем внутренним поступлениям Украины от налогов и сборов, которые ожидается собрать в следующем году.

Наибольшую долю расходов оборонного бюджета, традиционно, направят на Министерство обороны - 1,923 трлн грн, что несколько больше финансирования в 2025 году (без учета будущих изменений в бюджет) - 1,912 трлн грн.

Большинство оборонных расходов уплата денежного обеспечения и других выплат военнослужащим. На эти цели предусмотрели 1,143 трлн грн (на 17,15 млрд грн больше, чем в 2025 году). Вторая крупнейшая статья - закупка и ремонт военной техники, а также боеприпасов. На нее в следующем году заложили 678,12 млрд грн (на 4,65 млрд грн меньше, чем сейчас предусматривает бюджет-2025).

В начале этого года правительство существенно наращивало финансирование закупки вооружения и боеприпасов, тратя на эти цели средства, предусмотренные на выплаты военным в конце года. Поэтому уже весной стало понятно, что текущий бюджет нужно пересматривать и увеличивать расходы обороны. Соответствующий пакет на 400 млрд грн Рада приняла в конце июля 2025 года.

Не исключено, что фактические расходы на закупку вооружения и выплату денежного обеспечения в 2026 году также будут меняться в зависимости от потребностей военных и ситуации на поле боя.

Вторым крупнейшим по объему расходов оборонным ведомством является Министерство внутренних дел, ведь именно в его структуре находятся Национальная гвардия, Государственная пограничная служба и Национальная полиция, которые также привлечены к выполнению боевых задач. Расходы на МВД в 2026 году почти не изменятся и останутся на уровне 522 млрд грн.

Так же не претерпят существенных изменений расходы на Службу безопасности Украины и Главное управление разведки - на них правительство заложило 29,7 млрд грн и 43,3 млрд грн соответственно.

В целом по сектору безопасности и обороны правительство планирует потратить 1,266 трлн грн на денежное обеспечение военных, 722,6 млрд грн - на закупку и ремонт техники и покупку боеприпасов, 72,22 млрд грн - на горюче-смазочные материалы, 55,24 млрд грн - на продукты, 14,78 млрд грн - на оплату коммунальных услуг и 2,22 млрд грн - на медикаменты и перевязочные материалы.

Также в следующем году впервые введут новую программу - резерв средств для сектора безопасности и обороны объемом 200 млрд грн. "Это новая бюджетная программа Минфина, которую правительство своим решением будет распределять между Силами обороны для оперативного реагирования на потребности на поле боя", - пояснила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

Источником наполнения "оборонного резерва" будет общий фонд бюджета (на 140 млрд грн) и перевыполнение от таможни, о которых говорилось выше (на 60 млрд грн).

Гражданские расходы

Правительство закладывает увеличение расходов на образование и науку в 2026 году на 30% - до 257,37 млрд грн, говорится в приложениях к госбюджету. Почти половина этой суммы - средства на выплату заработной платы работникам образования (103 млрд грн). Кроме этого правительство заложило дополнительные 53,84 млрд грн на повышение престижности труда в сфере образования.

Дополнительно правительство предусмотрело 14,34 млрд грн на обеспечение учащихся школ питанием, 5 млрд грн - за обеспечение учебных заведений укрытиями, 2 млрд грн - на приобретение школьных автобусов.

На выплату стипендий в следующем году планируют потратить 6,61 млрд грн (на 1,26 млрд грн больше, чем в 2025 году).

Расходы на здравоохранение в 2026 году правительство планирует увеличить на 14,5% до 254,8 млрд грн. Большинство средств - 191,57 млрд грн - предусмотрели на программы медицинских гарантий. Кроме этого, правительство заложило средства на централизованную закупку лекарств больным ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, онкологическими, сердечно-сосудистыми и орфанными заболеваниями в объеме 15,13 млрд грн. Еще 10 млрд грн предусмотрели на "чек-апы" для граждан с повышенным уровнем развития заболеваний.

Расходы на социальную поддержку граждан в 2026 году планируют повысить на 10,6% - до 465,37 млрд грн. Большинство этих средств распылились на несколько довольно масштабных программ. В частности, на программу социальной защиты граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства предусмотрено 102,7 млрд грн (на 27% больше, чем в 2025 году). Эта программа включает:

выплату пособий лицам с инвалидностью;

выплату помощи на проживание в размере 2 тыс. грн или 3 тыс. грн;

покрытие 70% первого взноса по ипотечному кредиту и 70% ежемесячного платежа в течение первого года кредитования;

предоставление помощи на оплату услуг по поставке электроэнергии объемом 100 кВт ч на человека (но не более 300 кВт ч на семью);

субсидию на аренду жилья;

компенсацию расходов, связанных с размещением внутренне перемещенных лиц.

Почти удвоятся в следующем году расходы на социальную защиту детей и составят 52,74 млрд грн, в частности из-за увеличения помощи в связи с беременностью и родами и повышением единовременной выплаты женщинам, родившим ребенка, до 50 тыс. грн.

Расходы на трансферт Пенсионному фонду, в частности на выплату субсидий, в следующем году останутся почти без изменений. Зато правительство предусмотрело 50 млн грн на создание институциональных компонентов для функционирования накопительного уровня пенсионной системы.

Также в 2026 году правительство возложит на Пенсионный фонд (то есть на солидарный уровень пенсионного обеспечения) часть расходов на выплату военных пенсий (по закону они должны выплачиваться из госбюджета). При этом к максимальным специальным пенсиям, как и в 2025 году, будут применять понижающие коэффициенты, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет.

Отдельно правительство урегулировало ситуацию с доплатами "чернобыльским" пенсионерам. В частности, в законопроекте о госбюджете запретило получать такие доплаты пенсионерам, которые не проживали в зоне отчуждения или добровольного отселения после 1 января 1993 года. Размер этой доплаты установили на уровне 2595 грн.

Ранее ЭП писала, что украинские пенсионеры массово переселяются на территории, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС и через суды устанавливают себе доплаты в размере 1 и 2 минимальные зарплаты.

Расходы на содержание органов государственной власти правительство также планирует несколько увеличить. В частности, на Верховную Раду они вырастут на 16,2% (до 3,65 млрд грн), на Кабинет министров - на 9,2% (до 1,09 млрд грн), на Офис президента - на 12,4% (до 877 млн грн). Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро обойдутся в 2,91 млрд грн (на 15,9% больше, чем в этом году).

Также в бюджете предусмотрели 4 млрд грн на "Обеспечение стратегических коммуникаций, информационной безопасности, мероприятий по европейской и евроатлантической интеграции, национальной идентичности, героизма, создание и распространение аудиовизуальных произведений патриотического направления". Что именно предусмотрено этой программой неизвестно, однако в 2025 году на программу с аналогичным бюджетным кодом предусмотрели в десять раз меньше - 405 млн грн. Еще 1,5 млрд грн заложили на производство информационных программ для государственных нужд и иновещания (на уровне с 2025 годом).

Поддержка и восстановление

В 2026 году правительство закладывает расходы на многочисленные программы поддержки бизнеса и различных отраслей экономики. В частности, уже традиционно в бюджете предусмотрели 18 млрд грн на компенсацию кредитных ставок в рамках программы "5-7-9". Также выделят 2,46 млрд грн на поддержку фермерских хозяйств, 9,52 млрд грн - на поддержку сельхозпроизводителей, 1,37 млрд грн - на предоставление грантов на создание бизнеса, 1 млрд грн - на гуманитарное разминирование земель.

Сохранится в 2026 году и финансирование программы "национальный кэшбек", поддержка индустриальных парков и поддержка инвестиционных проектов. Хотя объемы соответствующих расходов в бюджете не указаны. На эти цели правительство по своему усмотрению будет использовать остатки средств в Фонде социального страхования на случай безработицы, которые останутся неиспользованными на 1 января 2026 года.

Из нового, в бюджете впервые предусмотрены расходы на реализацию "минеральной" сделки с США - 1,92 млрд грн. На что именно будут потрачены указанные средства в смете не указано.

На программу "еВідновлення" в следующем году правительство заложило на 23% больше, чем в этом году - 1,23 млрд грн. При этом расходы на программу компенсации за уничтоженное жилье остаются без изменений - 3 млрд грн.

Также почти не изменились расходы на содержание и строительство дорог - 12,85 млрд грн (против 12,6 млрд грн в 2025 году). В то же время на выплату предварительно взятых кредитов "Укравтодором" (эти кредиты использовались в том числе для финансирования программы "Большое строительство) в 2026 году планируют потратить лишь 15 млрд грн (в этом году - 24,35 млрд грн).

Кроме этого в 2026 году правительство планирует реализовать публичные инвестиционные проекты в различных сферах (энергетика - на 34,7 млрд грн, транспорт - на 23,32 млрд грн, образование - на 15 млрд грн, здравоохранение - на 18,55 млрд грн и другие) на общую сумму 214,7 млрд грн. Перечень проектов содержится на сайте Минфина.

Тень долга

В значительной степени профинансировать все запланированные расходы правительству удастся благодаря наращиванию государственного долга. Согласно пояснительной записке к бюджету, его объем в 2026 году должен достичь 10,472 трлн грн и превысить 101% ВВП. 19,9% госдолга будет внутренним, а остальные 80,1% - внешним, что будет делать государственные финансы крайне чувствительными как к колебаниям курса валют, так и к изменению политической ситуации в странах-партнерах.

На погашение долгов в 2026 году государство потратит 656,82 млрд грн. Еще 513,12 млрд грн (на 77 млрд грн больше, чем в этом году) пойдет на уплату процентов по ним. Следовательно, в целом государственный долг в 2026 году обойдется Украине в 1,078 трлн грн.