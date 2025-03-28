В Киеве перекроют проспект, чтобы провести строительство метро на Виноградарь

Движение транспорта и пешеходов на части проспекта Европейского Союза с 5 апреля закроют для строительства метро на Виноградарь.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Речь идет об участке от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы, отмечают в пресс-службе.

"Будут строить участок Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе", - пояснили в КГГА.

На время работ транспорт будет курировать временной схемой организации дорожного движения. Ее предварительно утвердят с Управлением патрульной полиции в Киеве.

Об изменении в работе пассажирского транспорта сообщат дополнительно.

Напомним:

"Киевский метрополитен" заключил договор с ООО "Группа компаний "Автострада" на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилого массива Виноградарь.

Максим Шкиль, владелец группы компаний "Автострада", с которой подписали соглашение о строительстве двух новых станций метро на Виноградаре в Киеве, не готов прогнозировать, что они появятся в 2027 году.

В ноябре 2024 года компания "Автострада" возобновила строительство метро на столичный жилой массив Виноградарь.