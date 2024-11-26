Восстановление с акцентом на экологию: какие возможности для Украины открывает зеленое финансирование?

Где Украине искать финансирование на зеленые проекты и достаточно ли их во время войны?

С 24 февраля 2022 года Украина живет в условиях полномасштабной войны, которая наносит значительные потери экономике, окружающей среде и обществу в целом. Несмотря на продолжение боевых действий, оккупацию украинских территорий и изнурительные ракетные обстрелы, представители государства, общественности, эксперты и международные партнеры работают над стратегией послевоенного восстановления страны.

Сегодня Украина находится в уникальной ситуации, когда, с одной стороны, она сталкивается с масштабными разрушениями инфраструктуры, вызванными войной, а с другой – вынуждена реагировать на глобальные проблемы, такие как изменение климата.

В таких условиях наша страна имеет уникальную возможность – интегрировать подходы устойчивого развития в процессы реконструкции. Это позволит не просто восстановить разрушенное до прежнего состояния, но и внедрить стали, энергоэффективные и безвредные для экологии решения, способствующие адаптации к будущим вызовам и решению проблем климата.

Источником ресурсов для послевоенного обновления может стать зеленое финансирование. Оно предполагает привлечение инвестиций в проекты, способствующие устойчивому развитию, в частности, использованию возобновляемых источников энергии, декарбонизации промышленности, ЖКХ и транспортных систем, сохранению окружающей среды и т.д. Зеленое финансирование может стать движущей силой экономического роста Украины.

Украина и климатические обязательства

Мобилизация зеленого финансирования необходима для выполнения международных климатических обязательств. Так, в рамках Парижского соглашения 2015 года, Украина обязалась сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050 году достичь климатической нейтральности .

Подобные цели установил и Европейский Союз, который в рамках Европейского зеленого курса стремится снизить выбросы на 55% по сравнению с 1990 годом до 2030 года и достичь нулевых выбросов к середине века. Украина, которая готовится к вступлению в ЕС, также должна сделать свой вклад для достижения этих целей.

Обязательства в сфере изменения климата Украина берет на себя и на национальном уровне. В июне этого года правительство утвердило Национальный план по энергетике и климату , содержащий более 140 отраслевых политик и мер.

Значительная часть направлена на декарбонизацию, повышение энергоэффективности и развитие возобновляемой энергетики. Зеленое финансирование будет способствовать выполнению этих обязательств, в то же время удовлетворяя масштабные потребности послевоенного восстановления.

Зеленых проектов достаточно

Украина предлагает инвесторам широкий портфель проектов, отвечающих зеленым критериям. Так, из 600 проанализированных концептов и проектов , представленных в Ukraine Investment Guide , подготовленном Киевской школой экономики в сотрудничестве с Министерством экономики [ДС1] [АК2] Украины для Международной конференции по вопросам восстановления Украины-2024, около 260 соответствуют зеленым критериям. Больше всего «зеленых» проектов в области энергетики – 157.

Недавно Министерство финансов Украины утвердило еще один документ, содержащий инвестиционные проекты и потребности реконструкции с потенциалом привлечения зеленого финансирования – Единый портфель публичных инвестиционных проектов .

Из 750[АК3] перечисленных в нем инициатив соответствуют зеленым критериям примерно 140. Также, что важно, этот перечень содержит большое количество проектов, которые потенциально могут соответствовать зеленым критериям, не требуя значительных дополнительных усилий.

Суммарно на реализацию таких проектов необходимо до $80 млрд. зеленого финансирования. Эти инвестиции могут пойти на модернизацию энергетической инфраструктуры, промышленности, управления водными ресурсами и отходами и развитие зеленой энергетики, что позволит Украине укрепить энергетическую независимость и повысить качество жизни граждан.

Где искать финансирование

Украине уже доступны существенные источники зеленого финансирования. Так, в рамках программы финансовой поддержки Украины от Европейского Союза на 2024-2027 годы Ukraine Facility около 2 млрд будет направлено на финансирование зеленых проектов.

Международные финансовые учреждения, уже активно финансирующие восстановление Украины, такие как Европейский Банк Реконструкции и Развития, Европейский Инвестиционный Банк планируют увеличить долю зеленого финансирования в своих портфелях до 50% к 2050 году и могут стать значительным источником финансирования соответствующих проектов в Украине. В случае же немецкого государственного банка развития KfW доля финансирования зеленых проектов составляла 67% еще в 2023 году.

Кроме традиционных кредитов и грантов, Украине следует рассматривать и неклассические механизмы зеленого финансирования . Например, в рамках статьи 6 Парижского соглашения уже заключены соглашения с правительствами Швейцарии и Японии.

Эти договоренности предполагают финансирование и внедрение проектов вне страны, направленных на выполнение Национально определенного вклада в рамках Парижского соглашения.

Перспективной выглядит торговля квотами на выбросы парниковых газов в Украине. Украинское правительство задекларировало цель создания в Украине Системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (СТВ), которая позже должна быть объединена с аналогичной европейской системой European Union Emission Trading System.

Кроме стимулирования дополнительных инвестиций в декарбонизацию, внедрение в Украине СТВ может стать одним из источников финансирования зеленых проектов, ведь доходы могут быть направлены в Фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации, который действует с начала этого года.

Также следует учесть механизмы свопов debt-for-climate и debt-for-nature. Эти механизмы подразумевают смягчение долговой нагрузки страны в обмен на инвестиции в проекты декарбонизации или охраны окружающей среды.

На фоне существенных объемов внешнего долга Украины (на конец сентября 2024 107 млрд долларов США) этот инструмент может стать дополнительной опцией управления внешними финансовыми обязательствами страны.

К тому же большинство организаций и государств-кредиторов Украины установили амбициозные цели по декарбонизации и направляют значительные объемы финансирования на проекты в сфере устойчивого развития. Поэтому вполне реалистичным выглядит сценарий, при котором Украина договаривается с кем-то из партнеров по реструктуризации долга в обмен на реализацию определенных зеленых проектов.

Курс на зеленое будущее

Направление зеленого финансирования в мире становится все более масштабным. Для Украины эти средства могут стать не только значительным инструментом восстановления экономики и инфраструктуры. Если мыслить дальновидно, это возможность заложить основу нового развитого государства, стоящего на принципах эффективного использования природных и энергетических ресурсов и бережного отношения к окружающей среде.

Зеленое финансирование не только будет способствовать реализации проектов, которые удовлетворят неотложные потребности послевоенного восстановления, но и обеспечит интеграцию Украины в европейский и мировой экономический порядок, где приоритетом является экология и устойчивое развитие. После войны Украина может послужить примером для других стран, как можно преодолеть кризис и построить экономику будущего.

Материал подготовлен по данным мониторинга выполнения программы МВФ и помощи ЕС по состоянию на октябрь 2024 г., подготовленного консорциумом RRR4U. [ДС4] Консорциум RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine) объединяет четыре украинских аналитических центра:

Центр экономической стратегии, Институт экономических исследований и политических консультаций, Институт аналитики и адвокации и DiXi Group. Цель консорциума – способствовать справедливому, зеленому и ориентированному на человека восстановлению экономики Украины.