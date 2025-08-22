Рекордные цены и дефицит бензина. В чем причина кризиса на российском рынке топлива?

Россияне выстраиваются в очереди за горючим, которого, даже несмотря на рост цен, на всех не хватает. Официальная версия дефицита - внеплановые ремонты на НПЗ. Их причину российская пропаганда скрывает.

Россия постепенно погружается в топливный кризис. В ряде регионов на заправках выстраиваются огромные очереди. Наиболее остро дефицит топлива проявился на Забайкалье, в Приморском крае и во временно оккупированном Крыму.

Российские чиновники пытаются успокоить население традиционными рассказами о "сезонном росте спроса" и "внеплановых ремонтах на НПЗ". Однако реальная картина отличается от официальной. Основная причина дефицита - массированные атаки украинских дронов, которые поразили несколько ключевых нефтеперерабатывающих заводов.

Последствия - рекордный скачок оптовых цен и запрет экспорта нефтепродуктов.

Серия ударов по НПЗ

С начала августа украинские беспилотники последовательно атаковали российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Меньше чем за три недели пострадали минимум семь крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), часть из которых полностью остановила производство. Некоторые предприятия были поражены несколько раз.

Первыми пострадали Рязанский и Новокуйбышевский НПЗ. Рязанский завод, который перерабатывал 13,1 млн тонн нефти в год (5% от общей переработки РФ), после удара 2 августа остановился. В тот же день дроны попали в Новокуйбышевский НПЗ, годовая переработка которого составляла около 8,3 млн тонн нефти в год.

Наслідки удару безпілотника по Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області Росії pic.twitter.com/EOQhSaXExf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2025

Через пять дней под атаку попал Афипский НПЗ, который перерабатывал более 7 млн тонн нефти ежегодно. Вскоре такая же участь постигла Саратовский НПЗ, модернизированные мощности которого позволяли перерабатывать 7 млн тонн нефти в год.

14 августа остановился один из крупнейших отраслевых заводов РФ - Волгоградский НПЗ с годовой переработкой 14,8 млн тонн. На следующий день БПЛА поразили Сызранский НПЗ, проектная мощность которого составляет 8-8,5 млн тонн нефти в год. Последним в ночь на 21 августа пострадал Новошахтинский НПЗ.

За считанные недели Силы обороны Украины вывели из строя более 50 млн тонн годовой переработки, а это более 14% всех мощностей России.

Это серьезный вызов для российской экономики, ведь речь идет не только о локальных перебоях, а о стратегической потере нескольких опорных элементов сектора топлива РФ.

Цены - на исторических максимумах

На фоне этих событий оптовые цены на бензин в России обновляют исторические максимумы. 20 августа стоимость бензина марки А-92 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже выросла до рекордных 72,5 тыс. руб. за тонну, бензин А-95 подорожал до 82,2 тыс. руб. за тонну. С начала лета оптовые цены на бензин А-95 на российской бирже выросли на 35%, а с начала года - более чем на 50%; А-92 прибавил 40%.

Чтобы остановить кризис, правительство РФ провело срочное совещание с нефтяниками, по результатам которого продлило запрет на экспорт бензина. Кроме того, обсуждался вариант ручного регулирования биржевых котировок: если они растут более чем на 10% за месяц, цены должны "откатить" до уровня начала месяца.

Однако эти меры, похоже, не срабатывают. Топлива на заправках с каждым днем становится все меньше, очереди увеличиваются, а цены продолжают бить рекорды.

Что дальше

Российские власти традиционно пытаются скрывать масштабы проблемы, объясняя все "сезонным ростом спроса, который совпал с логистическими трудностями" и "незапланированными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах".

Однако мировые и отдельные российские медиа ключевой причиной кризиса называют удары по НПЗ. Об этом обмолвился и гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов. По его словам, рынок сможет полностью восстановиться только после завершения войны против Украины. Тем самым он фактически подтвердил системность проблемы.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн признает, что июль-сентябрь для России - всегда пик потребления топлива. Если раньше в это время были небольшие перебои с поставками, то теперь их обострили украинские атаки. "В прошлые годы дефицит в летний сезон в РФ случался, но теперь его усилили удары украинских дронов. Это делает ситуацию особенно напряженной именно сейчас", - говорит Куюн.

Дальнейшее развитие ситуации, по его словам, будет зависеть от того, будут ли продолжаться атаки и как быстро удастся восстановить заводы. Какая там ситуация?

По данным агентства Reuters, в результате атак крупнейший НПЗ "Роснефти" - Рязанский - остановил около половины мощностей, а Новокуйбышевский вообще не перерабатывает нефть. Их ремонт продлится минимум месяц, говорят источники Reuters. До конца августа будет простаивать Самарский НПЗ, а крупнейший на юге страны Волгоградский НПЗ остановился где-то до середины сентября.

Все это - по оптимистическим оценкам, если не будет новых атак. Если же удары будут продолжаться, то кризис на рынке топлива будет углубляться, ведь Россия потеряет еще больше производственных мощностей и возможностей наполнять собственный рынок.

Старший научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace Сергей Вакуленко, которого цитирует Financial Times, считает, что удары по НПЗ будут иметь серьезные последствия прежде всего для населения, но не для российской армии.

"Потребительский рынок может столкнуться с беспрецедентным уровнем проблем. Но глобальный кризис поставок, тот, который может повлиять на армию и сельское хозяйство и способен подорвать экономику, все еще далек", - считает он.