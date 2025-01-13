Сектор без газа. Для чего Путин устроил энергокризис в Приднестровье?

Россия толкает непризнанное Приднестровье к гуманитарной катастрофе. Какие пути решения кризиса и какой в этом может быть роль Украины?

Москва разыгрывает очень опасную карту в так называемом Приднестровье, непризнанной части Молдовы на левом берегу Днестра, подконтрольной пророссийским сепаратистам.

Приостановка Кремлем поставок газа с 1 января уже привела к ограничениям газоснабжения, воды и тепла, веерным отключениям электричества и полной остановке промышленности в регионе.

На правом же берегу Днестра правительству президента Майи Санду удалось стабилизировать ситуацию: газа здесь хватит до марта 2025 года, а потребности в электричестве пока удается закрывать за счет импорта из Румынии.

Правда, с ухудшением погоды вполне возможны отключения электричества по всей Молдове. Однако, по-настоящему сложной уже сейчас является ситуация в ПМР, где запасов газа и угля осталось на несколько недель.

Как Приднестровье с каждым днем движется к гуманитарной катастрофе и как возможно стабилизировать ситуацию?

Как работает энергетика Молдовы и Приднестровья

Еще несколько лет назад экономики Молдовы и непризнанного Приднестровья почти полностью зависели от российского голубого топлива.

И если Кишинев за три последних года смог полностью слезть с "газовой иглы" Кремля, перестроившись на поставки из Евросоюза, то Тирасполь и не задумывается об альтернативных источниках. Даже после разворачивания настоящего энергетического кризиса, вызванного Москвой.

При этом из-за специфичности ситуации у наших соседей, от российского голубого топлива зависели не только газоснабжение и отопление домов приднестровцев, а еще и электричество как правобережной, так и левобережной Молдовы.

Непризнанная республика Приднестровье Андрей Калистратенко

Суть в том, что до начала 2025 года 100% электричества для Приднестровья и от 50% до 80% для Молдовы генерировала расположенная на территории непризнанной республики Молдавская государственная районная электростанция (ГРЭС, мощность 2520 МВт). В последние десятилетия она работала исключительно на бесплатном российском газе.

По большому счету Приднестровье фактически существовало благодаря поставкам Москвой голубого топлива, продавая Кишиневу дешевую электроэнергию и используя газ для нужд собственной промышленности.

Впрочем, ситуация изменилась с 1 января 2025 года, когда Россия полностью остановила поставки газа в Приднестровье.

Как справляются с кризисом

Откровенно говоря, не готовыми к спровоцированному Кремлем энергокризису оказались как Кишинев, так и сепаратисты из Тирасполя. Правда, у последних, ситуация гораздо сложнее. Но все по порядку.

После остановки поставок российского газа, потоки электроэнергии с Молдавской ГРЭС на правый берег были полностью остановлены, а сама станция перешла на работу на альтернативном топливе - угле. Однако это явление временное.

Суть в том, что эта электростанция работает на антрацитовом угле, который в качестве резервного запаса был завезен сюда с Донбасса еще до его оккупации Россией. Запасов по самым оптимистичным оценкам хватит до конца января, а возможности довезти дополнительные объемы в короткий срок - не существует физически.

Та же ситуация с газом. Если Молдова уже давно переориентировалась на его поставки из Евросоюза, то Приднестровье этого делать не хочет и до сих пор надеется на россиян. А имеющихся запасов, как уверяют представители власти непризнанной республики осталось примерно на 20 дней.

По состоянию на 12 января ситуация в Молдове более или менее стабильна, чего не скажешь о Приднестровье.

К 1 января 2025 года общее потребление электроэнергии в Молдове составляло около 750 МВт. До 200 МВт покрывало внутреннее производство, а остальное обеспечивали поставками с уже упомянутой ГРЭС.

Молдавская ГРЭС wikipedia

Несмотря на сложную ситуацию власти Молдовы смогли довольно быстро сбалансировать ситуацию и избежать отключений собственных потребителей. По крайней мере пока что.

Около половины электроэнергии от общего потребления Кишинев сейчас получает за счет импорта из Румынии. Остальное обеспечили местные ТЭЦ, "зеленые" и гидроэлектростанции.

Впрочем, с ухудшением погоды вполне вероятен сценарий с ограниченными отключениями населения, о чем власти Молдовы уже открыто предупредили население.

В Приднестровье же ситуация гораздо сложнее. С 1 января там отключили газ в котельных, частном секторе и многоквартирных домах с автономным отоплением. Также жители региона остались без централизованного отопления и горячей воды.

Молдавская ГРЭС перешла на сжигание угля и существенно снизила производство электричества, впоследствии в регионе начались отключения электроэнергии, которые сейчас составляют 8 часов в сутки.

С наступлением холодов ситуация там будет только ухудшаться, а после завершения запасов угля и газа вообще имеет шансы перерасти в гуманитарную катастрофу.

Чем может помочь Украина

Первое направление, по которому Украина может помочь Молдове - это поставки электроэнергии. Конечно, в ограниченном количестве и не путем отключений собственных потребителей.

В начале января "Энергоатом" начал поставлять электроэнергию в Молдову ночью небольшими объемами - по 30-40-50 МВт. Важно отметить, что это происходило исключительно в профицитные часы, когда в отечественной энергосистеме фиксировался избыток электроэнергии.

"При наличии у нас дефицита, даже одного киловатта, - ни одного киловатта на экспорт не будет направлено. То есть при наличии дефицита, что было следствием российских ударов по энергетике, об экспорте электроэнергии из Украины даже не может быть речи", - пояснял министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, экспорт возможен лишь в периоды профицита, который может возникать в часы минимального потребления. В то же время в часы пикового потребления для обеспечения потребностей внутренних потребителей Украина продолжает импортировать дополнительную электроэнергию из соседних стран ЕС.

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Второе потенциальное направление помощи Молдове - поставки газа. Однако Украина сейчас вряд ли может чем-то поддержать соседа, поскольку накопленного перед началом зимы голубого топлива едва хватает для собственных нужд и из отопительного сезона наша страна выйдет с почти пустыми подземными хранилищами.

Это создает риски не только для прохождения этой зимы, но и может привести к проблемам при подготовке к следующему отопительному сезону. Поэтому если украинское правительство и может предложить Молдове какую-то газовую помощь, то она будет довольно ограниченной - не более 1-2 млн кубометров в качестве гуманитарной помощи. Но даже о таких мизерных объемах сейчас речь не идет.

Президент Владимир Зеленский по итогам разговора с Майей Санду 9 января заявил, что Украина готова помочь Молдове поставками угля.

На складах отечественных ТЭС сейчас действительно накоплен рекордный за последние 20 лет запас угля в более 3 млн тонн. Такие огромные объемы накопились из-за того, что Россия уничтожила львиную долю тепловой генерации Украины и уголь просто негде сжигать.

Однако, несмотря на имеющиеся запасы Украина не может помочь Молдове поставками, потому что отечественные склады завалены газовым углем (марка "Г"), а Молдавская ГРЭС работает на антраците, добычу которого Украина фактически потеряла после 2014 года и оккупации части Донбасса.

Чем Украина действительно может помочь Молдове если не поставками угля? По словам собеседника ЭП в одной из энергетических компаний, власти Приднестровья несколько лет назад планировали переводить котлы Молдавской ГРЭС на газовую марку угля, однако впоследствии почему-то отказались от этой идеи.

"Украина имеет соответствующих специалистов и большой опыт проведения таких работ, у нас это делали как государственная "Центрэнерго", так и частная компания ДТЭК. Технически эта задача без проблем решается, месяца за 3-4 это можно сделать", - добавляет собеседник ЭП.

Даже при таких обстоятельствах все, что может сделать Украина - это предложить такую помощь Кишиневу. И уже там должны решать все организационные вопросы с властями так называемого Приднестровья.

Как может решиться проблема

На сегодня ни у кого нет сомнений, что кризис в Приднестровье создан Россией искусственно. Ее цель - вернуть к власти в Молдове пророссийские силы.

"Кремль целенаправленно создал энергетический кризис в Приднестровье и погрузил регион в холод и темноту. Потому что в 2025 году в Молдове будут парламентские выборы и это является уникальным шансом вернуть к власти пророссийские силы.

Сейчас по всем российским каналам, которые еще смотрит значительная часть населения Молдовы и все в Приднестровье, активно раскручивается тема, что это именно проевропейское правительство Санду и Киев стали причиной энергокризиса. Кремль ожидает, что это позволит ему вернуть к власти в Кишиневе своих сторонников", - считает экс-глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон.

Как будет развиваться ситуация дальше и какие сценарии выхода из кризиса? По большому счету таких сценариев несколько.

Первый - власти непризнанного Приднестровья продолжают игнорировать предложения о помощи от Молдовы и Румынии и оставляют все как есть. В таком случае уже в конце января на левом берегу закончатся запасы газа и угля, и приднестровцев гарантированно ждет гуманитарная катастрофа со всеми вытекающими последствиями.

Второй - возобновление транзита газа по территории Украины, на чем настаивает Москва и ее сторонники вроде премьера Словакии Фицо. Такой сценарий пока выглядит маловероятным.

Третий - власти Приднестровья соглашаются на поставки газа и электричества из Румынии. Тоже маловероятно, так как Тирасполь уже неоднократно отказывался от любой помощи, предложенной правительством Санду.

Четвертый - Россия возобновляет поставки газа Приднестровью через "Турецкий поток", но "договорится" об этом кто-то из пророссийских политиков. Параллельно с этим будет продолжаться кампания по обвинению в энергокризисе действующего президента Санду и ее правительства. По словам собеседников ЭП, последний сценарий пока выглядит наиболее вероятным.

"Когда Кремль увидит, что Кишинев и без электричества из Приднестровья стабильно обеспечивает правый берег электричеством благодаря импорту из Евросоюза, то они возобновят поставки газа в Приднестровье через Турцию. Где-то через одну-две недели", - соглашается Макогон.