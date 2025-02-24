Россия оккупировала 18 ГВт украинской генерации за время полномасштабной войны - Галущенко

Россия оккупировала 18 ГВт украинской генерации за время полномасштабной войны.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Врагом оккупировано 18 ГВт генерации, включая ГЭС, ТЭС и крупнейшую в Европе атомную электростанцию - Запорожскую АЭС", - написал он в Facebook.

Он подчеркнул, чтони одна энергосистема мира не имела таких вызовов.

По словам Галущенко,за эти три года Россия нанесла более 30 массированных комплексных атак по объектам украинской энергетической инфраструктуры, общие убытки от которых составляют миллиарды долларов.

"Каждая массированная атака энергетики - это сто-двести, а сейчас и триста различных средств поражений, которые одновременно летят по электрогенерации, подстанциям, линиям электропередачи, газовой инфраструктуре", - добавил он.

Напомним:

Ночью на 20 февраля Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел газовой инфраструктуры Украины, повредив производственные мощности.

Украина планирует импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение производства примерно на 40% после российских ракетных ударов.