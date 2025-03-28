РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча

Россия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре "Нафтогаза", повредив газодобывающие мощности.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

"Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру группы с начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки были повреждены газодобывающие мощности. В то же время пострадавших нет.

Пресс-служба группы добавляет, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий.

Напомним:

Ночью 17 марта нефтеперерабатывающий завод в городе Мерефа, принадлежащий Харьковской инвестиционно-промышленной группе AES Group, подвергся атаке вражеских беспилотников.