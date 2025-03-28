РФ нанесла удар по объектам "Нафтогаза", пострадала газодобыча
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Россия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре "Нафтогаза", повредив газодобывающие мощности.
Об этом сообщает пресс-служба группы.
"Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру группы с начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки были повреждены газодобывающие мощности. В то же время пострадавших нет.
Пресс-служба группы добавляет, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий.
Напомним:
Ночью 17 марта нефтеперерабатывающий завод в городе Мерефа, принадлежащий Харьковской инвестиционно-промышленной группе AES Group, подвергся атаке вражеских беспилотников.