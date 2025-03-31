"Трудная финансовая ситуация": в Ривне будут давать воду по часам

"Ровнооблводоканал" предупредил потребителей о введении почасовой поставки воды с пониженным давлением, начиная с апреля.

Об этом сообщают в КП "Ривнеоблводоканал".

"Подача воды с пониженным давлением будет происходить в отдельные часы днем, когда стоимость тарифа электроэнергии наибольшая, а также в ночное время. Мы оттягивали этот шаг, как могли, однако дальше так продолжаться не может.

К почасовой подаче воды с пониженным давлением нас заставляет трудная финансовая ситуация, которая сложилась на предприятии из-за несоответствия наших тарифов реальной экономической ситуации. И речь сейчас не о прибыли, а о том, чтобы водоканал просто выжил", - сказал и.о. директора "Ривнеоблводоканала" Андрей Грухаль.

По его словам, сейчас экономически обоснованный тариф должен быть 57 грн. 7 коп. за 1 куб м. водоснабжения и водоотведения (вместе с НДС) для всех без исключения категорий, но для населения действующий тариф остается на довоенном уровне и составляет 32 грн. 60 коп. за 1 куб м с НДС.

"Несмотря на то, что население рассчитывается с нами за потребленные услуги почти полностью, именно экономически необоснованный тариф привел к тому, что долг "Ривнеоблводоканала" уже перевалил за 115 млн грн. Из них около 70 млн - это долг за электроэнергию, а остальные 45 млн - долг предприятия перед "Ривнеазотом" за очистку стоков. С такими долгами, как понимаете, даже те 20 млн грн, которые на 2025 год предусмотрел нам Ривненский областной совет, ситуацию кардинально не изменят", - сказал и.о. директора КП.

"Поскольку тарифы для облводоканалов в НКРЭКУ поднимать в ближайшее время не собирается, то единственным выходом, который позволит нам хоть немного сэкономить на электроэнергии, остается почасовое ограничение водоснабжения для населения", - рассказал Грухаль.

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