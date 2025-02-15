Как "сельское шампанское" из Гусятина покорило Украину. История винодельни Father's Wine

Старинный городок Гусятин лежит далеко от известных винодельческих районов, но его расположение уникально - это самый восточный населенный пункт Тернопольской области. С одной стороны его огибает река Збруч, за которой расположено одноименное село, а с другой стороны раскинулись живописные и мистические Медоборские горы, которые миллионы лет назад были рифом в теплом Сарматском море.

Именно здесь более 15 лет назад решил попробовать силы в виноделии местный предприниматель Владимир Буячок. Вдохновленный другом детства он хотел создать вино, которое любил и которого почти не было на рынке тогдашней Украины - сухое. Первые саженцы посадил на территории возрожденной им мебельной фабрики в Гусятине.

Эксперимент захватывал, виноградник разрастался и скоро у Буячка было уже 38 сортов винограда: известных международных, нетипичных западноевропейских и даже местных украинских, среди которых особое место отведено гибридам. Было важно понять, созревают ли грозди в регионе, который считался непригодным для виноделия, и будет ли соответствовать местное вино мировым образцам.

В семье удивлялись увлечению отца, но верили: если он чем-то заинтересовался - успех обеспечен. Результат оказался потрясающим: вино, которое поначалу воспринималось как хобби, стало известным в Украине и далеко за ее пределами.

К сожалению, Владимир Буячок не смог ощутить этого в полную силу. В 2018 году его жизнь внезапно оборвалась, поэтому дело продолжили жена Надежда, дочь Оксана и сын Тарас. В честь Владимира винодельня получила название Father's Wine или "Папино вино" и сейчас производит более 50 тыс. бутылок вина в год.

Виноделие возвращается на исторические места

"Жизнь папы никогда не состояла только из работы. Мебель - это семейный бизнес, семья была вместе дома и на работе, но у него всегда было время на собственные увлечения. Играл в шахматы, нарды, основательно занимался нумизматикой и вино его тоже очень заинтересовало", - рассказывает соучредитель Father's Wine Оксана Буячок.

Попробовать силы в виноградарстве Владимира вдохновил его товарищ с детства Виктор Кондрат. Тот выращивал виноград и делал вино. Вместе они колдовали над саженцами и оценивали урожаи. Их опыты казались почти утопией: Тернопольщина никогда не воспринималась как винодельческий край, хотя технический винный виноград здесь растет чуть ли не в каждом дворе.

"Возраст некоторых лиз достигает более ста лет, однако служат они лишь как защита от жары. Вероятно, это автохтонные лозы. Они не болеют, хотя за ними никто не ухаживает так, как за техническими современными сортами европейского стандарта, которые очень нежные", - объясняет дочь винодела-энтузиаста.

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В Гусятине нашли погреба, где хранилось вино, есть неисследованные подземные ходы.

"У нас в лесу есть остатки дворца, в котором работал мой прадед и где владелец имел виноградник. Директор Гусятинского краеведческого музея рассказал нам, что в архивах нашли документ, датированный 17 веком, и что в Гусятине тогда было семь виноделен и двенадцать пивоварен. Все это было уничтожено", - рассказывает девушка.

Теперь виноделие возвращается на свои исторические места. Этому поспособствовали законодательные послабления и климатические изменения, охватившие всю Украину. Теплая погода и особые почвы сформировали в области уникальный терруар, в котором Буячку особенно удавались вина из белого винограда. Для красного вина покупали виноград в Одесской области. "Наш апелясьон Гусятин", - шутят в семье.

Гибридные сорта винограда более устойчивы к климатическим изменениям и болезням

Сначала о винном бизнесе речь не шла: вино делали для себя, дарили друзьям, партнерам или гостям фабрики, ездили на фестивали и ярмарки.

"В то время в магазинах не было сухих вин. Папа говорил: "Чтобы люди это полюбили, им надо попробовать. А где они попробуют, если вино есть только у нас?". Он всегда имел в машине вино и раздавал его. Я продолжаю эту традицию", - говорит Оксана.

До 2018 года официальный выход на рынок требовал строительства винодельни, которая бы отвечала определенным критериям, и лаборатории, что могло стоить миллионы. Тогда Буячки производили лишь 3-4 тыс. бутылок в год, которые сами же потребляли. Понимали, что эксперимент завершен и время двигаться дальше. Это стало возможным, когда крафтовым виноделам упростили процедуры лицензирования и налогообложения.

"Мы хотели продолжать, но когда надо было выходить в люди, папа умер. Мы отошли от шока, посоветовались и я сказала, что немного понимаю в виноделии, но мне очень интересно. Просто надо больше погрузиться", - объясняет девушка.

Совладелица Father's Wine Оксана Буячок

Разбираться со всеми тонкостями ей помогали известные эксперты по виноделию "летучие энологи" Мария Скорченко и Алина Тенетко. Они рассказывали о современных трендах, технологиях и путях их реализации в условиях маленького производства. Были ошибки, но таким образом рождались новые подходы.

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"За что я люблю это дело - ты никогда не изучишь вино на 100%. Климат меняется - это вызов. В мире много сортов и новых тенденций, ты не в силе попробовать все. Если пробуешь, то что-то получается, а что-то нет. Вино можно сделать лишь раз в год, это не диван, который можно перешить", - объясняет младшая Буячок.

Из мебельного бизнеса она знала, что иметь большой ассортимент, но малые тиражи по каждой позиции - это ложный путь, поэтому из 38 сортов винограда решили сосредоточиться на тех, которые за десять лет показали лучшие результаты.

Это были гибридный белый гелиос, немецкий йоханитер из семейства рислинговых (для Тернопольщины он демонстрировал замечательную кислотность), американский темный юпитер без косточек, заложенный Владимиром Буячко на большом винограднике (обычно из него делают изюм, а не вино). Также культивируют мускат оттонель и автохтонный технический дублянский из Львовской области.

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Семья хотела показать не просто крафтовое вино из нового региона, а продукт из необычных сортов винограда. Это подчеркивал и Владимир.

"Мы решили продолжать делать вино. Понимали, что оно нравится нам, нашим друзьям, но мы не имели четкого фидбека от потребителя. Мы должны были понять, понравятся ли наши нетипичные сорта людям, поскольку шесть лет назад культура питья вина в Украине была на очень низком уровне. Украинское вино воспринималось как дешевое, сладкое и не стоящее внимания", - вспоминает девушка.

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Предприниматели изменили стилистику вина в пользу меньшего содержания алкоголя. "Папа с Виктором Антоновичем (Кондратом - ЭП) делали вина с чуть более высоким содержанием алкоголя, это присуще мужчинам. Мировая же тенденция такова, что вина становятся "легче". Виктор Антонович не сразу, но согласился", - говорит Оксана.

Оказалось, что украинцы готовы пробовать новое и странное. Чтобы удостовериться в этом, пришлось "сдать экзамен" - принять участие в фестивале "Все свои" в Киеве.

"Там работала моя подруга, которую я часто угощала папиным вином из багажника, а она приносила его в офис и угощала коллег, кураторов ярмарок. Мне позвонила куратор "Алкомаркета" Катя и сказала, что они хотели бы видеть наше вино на фестивале и оставили для нас лучшее место", - смеется девушка.

Тогда гусятинское вино не имело ни этикеток, ни бренда, но в семье хотели, чтобы его название было связано с папой. "Об имени и фамилии речь не шла - папа был скромным человеком и не позволил бы нам сделать "Вино Владимира Буячка". Вспомнили, что нас все всегда спрашивают: "Папино вино привезли?". Тогда я поняла, что это должно быть на английском", - рассказывает Оксана. Так родилось Father's Wine.

За ночь Оксана - дизайнер по специальности - нарисовала этикетки, которые распечатали на бумаге-самоклейке, а столяры с фабрики сделали стенд. "Брат говорит: "Мы должны быть готовы к тому, что наше вино может не понравиться людям и это нормально, это же Киев. Если наше вино не понравится, мы будем делать его для себя, без амбиций". "Мы приехали и был фурор", - хвастается младшая Буячок.

Эксперименты продолжаются

Виноделы получили лицензию, привлекли агентство и вместе начали работу над новыми этикетками. Они задумали, чтобы бутылка Father's Wine была ни на что не похожа и производила незабываемое первое впечатление.

Действительно, в ярких геометрических изображениях можно увидеть абстракционизм Кандинского или Мондриана, а названия "Розовый квадрат" или "Янтарный круг" как будто вдохновлены творчеством Малевича. На самом деле основные изображенные на этикетках фигуры - круг, ромб, треугольник и квадрат - найдены в украинских орнаментах.

Проблема была с названиями вин, ведь сортов юпитер или йоханитер в старых реестрах не было и их не разрешалось указывать на бутылках.

"С командой придумали, что надо этот абсурд довести до максимума, добавить немного иронии. У нас есть четыре фигуры: ромб, треугольник, круг и квадрат, поэтому первыми появились "Белый круг" - рислинг, "Розовый квадрат" - юпитер, "Красный треугольник" - вино из трех сортов красного винограда. Брат был шокирован", - вспоминает Оксана.

"Янтарный круг" производится из белого винограда сорта мускат оттонель.

Шокированы были и коллеги по цеху: кто-то интересовался секретами производства, другие злились или радовались успеху розового гусятинского вина с малиновым оттенком.

"Один коллега на фестивале шутил: "Боже, что это за секта? Куда ни глянь - везде в руках "Розовый квадрат". И действительно, это наша звездочка, это очень популярное вино, которое заканчивается у нас быстрее всего", - не скрывает гордости девушка.

С тех пор объемы винодельни увеличились в десять раз, изменился и процесс производства. Например, в 2025-м будут разливать вина, выдержанные не в дубовых бочках, а в глиняных амфорах. Оксана их увидела на дегустациях во Франции.

"Нам объясняли, что амфора - это нейтральная емкость, в которой происходит та же микрооксидация, но без насыщения, поскольку дуб насыщает вино. Это возвращение к истокам виноделия", - объясняет Буячок.

Владимир Буячок

Первым вином из амфоры, которое попробовала девушка, стал оранж. "Это было очень вкусно, интересно, я увидела разницу в технологии, как это влияет на конечное качество вина. Я поняла, что хочу делать именно такое вино - легкое и нежное, и сразу же заказала нашему поставщику оборудования амфору", - рассказывает Оксана.

Так в 2021 году родилось "Оранж Father's Wine" из сорта мускат оттонель. Итальянские амфоры были дорогими, поэтому следующие сделали опошнянские мастера из местной глины. Благодаря тонким стенкам вино в них развивается значительно быстрее.

Укрощение своенравного петната

Буячки одни из первых в Украине начали производить петнаты. Это вина, которые создаются традиционным методом ансестраль, когда напиток разливают в бутылки до полного завершения первого брожения. Эти немного тусклые вина с едва ощутимыми пузырьками Оксана в шутку называет "сельским шампанским".

"Когда мы начали сотрудничество с энологами Машей и Алиной, девушки привезли на один из фестивалей петнат. Мы его откупорили и я подумала: "Боже, какое странное вино. Надо делать". В 2019-м как раз был первый урожай юпитера, это очень вкусный виноград, из него до нас никто не делал вино. Сначала петнаты получались взрывные, поэтому пришлось доработать технологию", - объясняет она.

Из юпитера в Гусятине пробовали делать белое, розовое, красное, карбонизированное вина и теперь ждут, когда крафтовым виноделам разрешат производить и игристые.

"В мире петнаты не имеют отдельного КВЭДа, там проще к этому относятся. Это самое натуральное вино. Там нет никакого человеческого вмешательства. В Украине мы уже в шаге от того, чтобы оно стало официальным", - излучает оптимизм Оксана.

Ожидая разрешения на производство игристых, виноделы создали красочные этикетки и для петнатов. К сотрудничеству пригласили украинского художника Сергея Майдукова. "Мне казалось, что он недосягаем, далек, поскольку работает на международном рынке. Но увидела, что он делал этикетки для итальянского бренда, и решилась просто ему написать", - рассказывает Оксана. Сергей сразу согласился.

На петнатах новаторы не остановились. В 2024 году к четырем гектарам собственных виноградников в Гусятине добавили еще два с шардоне для производства классического игристого вина. Если легализация задержится, у винодельни есть план "Б": выйти из категории крафтового виноделия и перейти в большую категорию, пройти аккредитацию помещений и оборудования для игристых вин и получить лицензию.

"Для этого нужен объем, потому что лицензия очень дорогая и бутылка вина будет недешевая. Но мы точно будем двигаться в направлении игристых вин. Я их очень люблю и у нас очень классный потенциал для этого. Для игристого нужна скрипучая кислотность, которая у нас есть. Очень верю в это направление в нашем регионе", - говорит девушка.

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С увеличением масштабов предприниматели планируют построить новую винодельню - в 2022 году их планы перечеркнула война. Если тогда речь шла о 70 тыс. бутылок, то сейчас Буячки производят 55 тыс. бутылок в год и за последние два года вышли на определенный уровень рентабельности. Если нужны инвестиции - спасает мебельная фабрика.

"Винодельня уже держит себя на плаву. Об окупаемости речь не идет, но справляемся. Если же есть возможность расти, развивать новые рынки, то мы это, конечно, делаем. Фабрика тоже в этом году будет расти, потому что мы верим в победу и понимаем, что надо развиваться, несмотря на обстоятельства", - объясняет Оксана.

Именно во время большой войны, когда внимание мира было приковано к Украине и всему украинскому, начался экспорт небольших партий гусятинского вина: в Эстонию, Грузию, Японию и США. Для винодельни это стало своеобразной миссией: рассказать об украинском продукте и об украинцах, которые делают вино.

Формула счастливой жизни по-гусятински

Развивать экспортное направление Father's Wine не планирует, поскольку вина часто не хватает даже для украинцев. Их потребности на винодельне считают первоочередными, поэтому направляют на экспорт не более 10-15% объема.

Предприниматели готовы делиться результатами своих исследований с начинающими, другими виноделами и учеными, участвовать в развитии украинского виноделия на уровне государства, беречь репутацию тернопольского вина и возрождать Гусятин как туристический город, ведь когда-то регион был известным бальнеологическим курортом.

"Туристы приезжали в санаторий "на воды" и мимо нас пролегает более короткий путь из Киева в Буковель. Если бы мы имели возможность принимать туристов, весь объем нашего вина мы могли бы продать прямо в Гусятине", - говорит дочь винодела.

По ее мнению, это идеальная формула: вечером пить гусятинское вино, а утром - гусятинскую воду. "Через десять дней ты счастлив и здоров", - смеется Оксана.

На вопрос, возьметесь ли вы за туризм, она отвечает: "У моего брата от таких идей всегда дергается глаз - он только привык к вину. Но я верю, что все вернется, тем более с такими сокровищами как вино и вода. Единственное, что это потребует колоссальных инвестиций. Надо думать, где их брать".