Запорожье бросило полмиллиона гривен на борьбу с саранчой

На сессии горсовета Запорожья депутаты выделили 500 тысяч гривен на борьбу с саранчой, которая уже появилась в нескольких районах города.

Об этом сообщает zprz.city.

"Первый этап борьбы с саранчой - это история технического ее сбора. Это надо просто механически ее собирать с территории, с деревьев, с земли специальными сачками. И только после этого есть возможность применять химический способ ее поражения", - рассказала и.о. городского головы Запорожья Регина Харченко.

По ее словам, такие меры - это реакция на экологические последствия подрыва Каховской ГЭС. Она подчеркнула: катастрофа и в дальнейшем дает о себе знать в виде нежелательных природных явлений, пишет сайт.

"Это последствия экологической катастрофы, подрыва Каховской ГЭС. И, к сожалению, мы будем годами испытывать различные негативные экологические последствия. Это угроза для аграрных посевов, зеленых насаждений.

Сейчас карантин введен только в Коммунарском районе. В ГСЧС и Госпродпотребслужбе общей угрозы для города не видят, однако в мэрии уверяют: готовы реагировать быстро и поэтапно.

Харченко сообщила, что на другие этапы борьбы средства есть, и в случае необходимости оперативно проведут соответствующую комиссию по вопросам чрезвычайных ситуаций в городе.

"Насколько мне известно, то сейчас Госпродпотребслужба и Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций не видят критичности в городе Запорожье. Объявлен карантин в одном из районов, это Коммунарский. Сейчас ситуация под контролем", - отметила она.

Напомним:

Ранее в Госпродпотребслужбе сообщили, что главными причинами нашествия саранчи в Украине стали повышение среднесуточной температуры, изменение природно-климатических условий, разрушение Каховской ГЭС, война и заброшенные земли возле фронта.

Также сообщалось, что саранча распространялась из прифронтовых регионов, что помешало мониторингу. В южных регионах, той же Николаевской области, подсолнечник уже просто "горит" из-за засухи и жары, урожая аграрии уже не надеются.

Также сообщалось, что военные администрации областей Украины, которые в этом году пострадали от засухи, озвучили предложения по государственной поддержке аграриев для минимизации потерь вследствие этого природного явления.